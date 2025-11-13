Στο επίκεντρο της Cop30 η παραπληροφόρηση για το κλίμα

Στο επίκεντρο της Cop30, Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης-Πλαισίου του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), τίθεται το ζήτημα της παραπληροφόρησης για το κλίμα.

Πιο συγκεκριμένα, η Διακήρυξη για την Ακεραιότητα της Πληροφόρησης σχετικά με την Κλιματική Αλλαγή παρουσιάστηκε την Τετάρτη, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά, που κράτη δεσμεύονται επίσημα να αντιμετωπίσουν την παραπληροφόρηση για το κλίμα.

Η πρωτοβουλία ακολουθεί την ένταξη του ζητήματος της «ακεραιότητας της πληροφορίας» για πρώτη φορά στην ατζέντα της Συνόδου και αποτελεί μια «στιγμή-ορόσημο», όπως δήλωσε η Charlotte Scadden, ανώτερη σύμβουλος του ΟΗΕ για την ακεραιότητα της πληροφόρησης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Μπελέμ.

Η διακήρυξη, την οποία υπέγραψαν 12 χώρες, καλεί κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και ακαδημαϊκά ιδρύματα να προωθήσουν την ακριβή ενημέρωση και να αντιταχθούν στον «κλιματικό αρνητισμό» και «στις επιθέσεις κατά της περιβαλλοντικής επιστήμης και της δημοσιογραφίας». Κάθε χώρα δεσμεύεται να εξασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση στην αξιόπιστη πληροφόρηση για τα θέματα που αφορούν το κλίμα, να ενισχύσει τους μηχανισμούς ακεραιότητας της πληροφορίας και να ασκήσει πίεση στον ιδιωτικό τομέα -συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών- ώστε να περιορίσει την παραπληροφόρηση και τη μη υπεύθυνη διαφήμιση.

Οι χώρες που υπέγραψαν μέχρι στιγμής είναι: Βραζιλία, Καναδάς, Χιλή, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Σουηδία, Ουρουγουάη, Ολλανδία και Βέλγιο.

Αύξηση 267% στην κλιματική παραπληροφόρηση που κυκλοφόρησε στα μέσα και στο διαδίκτυο

Η νέα δέσμευση έρχεται σε μια περίοδο όπου η παραπληροφόρηση για το κλίμα παρατηρείται σε ραγδαία αύξηση. Πρόσφατη έκθεση της Coalition Against Climate Disinformation και του Observatory for Information Integrity έδειξε αύξηση 267% στην κλιματική παραπληροφόρηση που κυκλοφόρησε στα μέσα και στο διαδίκτυο από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο 2025.

Μελέτες έχουν επίσης δείξει, ότι «οι κλιματικές καταστροφές συχνά συνοδεύονται από έξαρση ψευδών ειδήσεων που σχετίζονται με κρίσιμες πληροφορίες», σύμφωνα με τον Guardian.

Λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση της διακήρυξης, σχεδόν 400 οργανώσεις και επιστημονικές ομάδες δημοσιοποίησαν ανοικτή επιστολή καλώντας τις κυβερνήσεις να προστατεύσουν την ακεραιότητα της πληροφόρησης και να αντιμετωπίσουν αποφασιστικά την κλιματική παραπληροφόρηση.

Ο Timmons Roberts, ειδικός στην παραπληροφόρηση για το κλίμα και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Brown, δήλωσε στον Guardian ότι για πολλά χρόνια υπήρχε μια «άρνηση της άρνησης» στις κλιματικές συνομιλίες. Τόνισε επίσης ότι, παρότι τέτοιες διακηρύξεις συχνά φαίνονται θεωρητικές, αυτή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική: «Δεν θα λύσουμε την κλιματική κρίση αν δεν κατανοήσουμε τις δυνάμεις που προσπαθούν να εμποδίσουν τη δράση. Αυτή η διακήρυξη είναι ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση».

Με πληροφορίες από The Guradian