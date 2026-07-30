Στερεύει ο Δούναβης: Ιστορικό χαμηλό στη στάθμη του ποταμού λόγω της παρατεταμένης λειψυδρίας

Το τουριστικό λιμάνι της ρουμανικής πόλης Κοράμπια, στις όχθες του Δούναβη, θυμίζει πλέον έρημο τοπίο.

Τα νερά έχουν υποχωρήσει τόσο πολύ που τα πλοιάρια αδυνατούν να μπουν ή να βγουν από το λιμάνι εξαιτίας των αμμολόφων που έχουν σχηματιστεί. «Πέρυσι περνούσαμε απέναντι κολυμπώντας, ενώ τώρα το νερό φτάνει μόλις μέχρι το στήθος», λέει ο 71χρονος Ντόρου, δείχνοντας ένα νησάκι στη μέση του ποταμού.

«Σε δύο χρόνια θα περνάμε απέναντι με τα πόδια», δηλώνει στο AFP ο ηλικιωμένος ψαράς.

Τα νερά του επιβλητικού Δούναβη, του δεύτερου μεγαλύτερου ποταμού της Ευρώπης, έχουν υποχωρήσει σε ορισμένα σημεία σε επίπεδα ρεκόρ. Αιτία, η παρατεταμένη ανομβρία και τα διαδοχικά κύματα καύσωνα που πλήττουν την ήπειρο από τον Μάιο.

Από τις πηγές του στον Μέλανα Δρυμό της δυτικής Γερμανίας μέχρι τις εκβολές του στη Μαύρη Θάλασσα, οι χώρες που διασχίζει κατά μήκος των 2.850 χιλιομέτρων του βιώνουν ήδη τις βαρύτατες συνέπειες.

Από τη Σλοβακία και την Ουγγαρία στη Κεντρική Ευρώπη, μέχρι τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία ανατολικότερα, τα εμπορικά πλοία αδυνατούν να ταξιδέψουν με πλήρες φορτίο και αντιμετωπίζουν πολύωρες καθυστερήσεις.

Η Ουγγαρία υποχρεώθηκε να μειώσει την παραγωγή στον πυρηνικό της σταθμό, καθώς βασίζεται στα νερά του ποταμού για τη ψύξη των αντιδραστήρων. Την ίδια ώρα, η Ρουμανία έκλεισε και τους δύο αντιδραστήρες στο εργοστάσιο της Τσερναβόντα, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά ταυτόχρονα εξαιτίας της χαμηλής στάθμης.

Ο ποταμός βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 30 ετών σε Ρουμανία και Σλοβακία, ενώ στην Ουγγαρία κατέγραψε το απόλυτο ιστορικό χαμηλό του.

Προβλήματα στη ναυσιπλοΐα

Στη γέφυρα Βίντιν-Καλαφάτ που συνδέει τη Βουλγαρία με τη Ρουμανία, οι Βούλγαροι ψαράδες διαμαρτύρονται ότι έχουν μείνει χωρίς δουλειά, καθώς η υποχώρηση των υδάτων παγίδευσε τις βάρκες τους στη στεριά.

«Δεν έχει ξαναστερέψει ποτέ έτσι», λέει στο AFP ο ψαράς Ρόσεν Ντόμπρεφ. «Τώρα περνάς στη Ρουμανία ακόμα και με τα πόδια». «Είμαι ψαράς 39 χρόνια και τέτοια ξηρασία δεν έχω ξαναδεί», συμπληρώνει ο 59χρονος Αλεξάντερ Αγγέλοφ.

Τα δρομολόγια των φέρι μποτ μεταξύ Ρουμανίας και Βουλγαρίας έχουν ανασταλεί προσωρινά σε δύο περιοχές. Παράλληλα, ένα κρουαζιερόπλοιο με σχεδόν 200 επιβάτες χρειάστηκε να εκκενωθεί αυτή την εβδομάδα στη Βουλγαρία, όταν προσαράξει στα αβαθή του Δούναβη.

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει και η εμπορική ναυσιπλοΐα.

«Τα φορτηγά πλοία αναγκάζονται να περιμένουν ή να ταξιδεύουν με μειωμένο φορτίο», δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της βουλγαρικής κρατικής υπηρεσίας για τον Δούναβη.

Στη Ρουμανία, η στάθμη του νερού σε αρκετά τμήματα βρίσκεται ήδη ένα μέτρο κάτω από το ελάχιστο όριο ασφαλούς ναυσιπλοΐας. «Πρόκειται για πρωτοφανή κατάσταση... Εκπλαγήκαμε από αυτή την εξαιρετικά χαμηλή στάθμη», εξήγησε στο AFP ο Άντριαν Μάιζελ από την αρχή διαχείρισης της κυκλοφορίας στον Δούναβη.

«Καταβάλλουμε προσπάθειες για να διατηρήσουμε ανοιχτό έναν δρόμο πλεύσης, έστω και πιο στενό, ώστε να μην διακοπεί εντελώς η ναυσιπλοΐα», πρόσθεσε.

Και στις δύο χώρες, η πτώση της στάθμης ξεκίνησε φέτος πολύ νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι.

Στην ουγγρική πρωτεύουσα, τη Βουδαπέστη, ο Δούναβης έπεσε στο χαμηλότερο σημείο από τότε που ξεκίνησε η επίσημη καταγραφή των στοιχείων.

Δεκάδες ουγγρικές πόλεις και χωριά κατά μήκος του ποταμού επέβαλαν περιορισμούς στη χρήση νερού κατά τον καύσωνα του Ιουνίου, ενώ μέχρι τον Ιούλιο ακυρώθηκαν και αρκετές κρουαζιέρες. Στο φράγμα Γκάμπτσικοβο της Σλοβακίας, η λειτουργία των δεξαμενών ανέλκυσης έχει επιβραδυνθεί προκαλώντας μεγάλες αναμονές, με τις αρχές να καλούν τους πλοιάρχους να ελέγχουν προσεκτικά την πλευστότητα των σκαφών τους.

Με πληροφορίες από AFP