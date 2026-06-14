Σπάνιος τροπικός ερωδιός εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ένα τροπικό πτηνό, που συναντάται συνήθως από τη δυτική Αφρική έως την Ινδία έκανε την εμφάνισή του στη βόρεια Ουαλία, σε αυτό που θεωρείται η πρώτη καταγεγραμμένη παρουσία του είδους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πρόκειται για είδος ερωδιού (western reef heron), ο οποίος εντοπίστηκε αρχικά στον κόλπο Foryd το περασμένο Σαββατοκύριακο, πριν μετακινηθεί στο κοντινό λιμάνι του Κάρναρφον, όπου παρατηρήθηκε να αναζητά τροφή ανάμεσα στα σκάφη.

Η εμφάνιση του σπάνιου πτηνού έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους παρατηρητές πουλιών του Ηνωμένου Βασιλείου, με εκατοντάδες ανθρώπους να συρρέουν στην περιοχή για να το δουν από κοντά.

'Mega rare' bird spotted in Britain for first time to delight of birdwatchershttps://t.co/QSiGFHoK9p — GB News (@GBNEWS) June 13, 2026

Ηνωμένο Βασίλειο: Πώς η εμφάνιση του πτηνού σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή

Ωστόσο, οι ειδικοί εκτιμούν ότι τέτοιες εμφανίσεις εξωτικών ειδών ενδέχεται να γίνουν ολοένα και πιο συχνές στο μέλλον στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως επισημαίνουν, η άνοδος της θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής κρίσης δημιουργεί πλέον συνθήκες που επιτρέπουν σε ορισμένα θερμόφιλα είδη να επιβιώνουν ακόμη και κατά τη διάρκεια των βρετανικών χειμώνων.

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι η παρουσία του συγκεκριμένου ερωδιού, πιθανότατα, δεν θα είναι η τελευταία αντίστοιχη περίπτωση, καθώς όλο και περισσότερα είδη που παραδοσιακά ζούσαν σε θερμότερες περιοχές επεκτείνουν σταδιακά την εξάπλωσή τους προς βορειότερα γεωγραφικά πλάτη.

Το φαινόμενο εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, όπου μεταβολές στο κλίμα επηρεάζουν τις μεταναστευτικές διαδρομές και την κατανομή πολλών ειδών άγριας ζωής.

Για τους λάτρεις της ορνιθοπαρατήρησης, η άφιξη του τροπικού ερωδιού αποτελεί ένα σπάνιο και συναρπαστικό γεγονός. Για τους επιστήμονες, όμως, είναι ακόμη μία ένδειξη των βαθιών αλλαγών που συντελούνται στα οικοσυστήματα εξαιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Με πληροφορίες από Guardian