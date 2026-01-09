Το σπάνιο στιγμιότυπο με τη διάφανη «κουρτίνα» στην Κοιλάδα της Αόστα

Μία πρόσφατη ανάρτηση του National Geographic αποτυπώνει ένα σπάνιο και σχεδόν ποιητικό στιγμιότυπο από την Κοιλάδα της Αόστα, στους πρόποδες του Μον Μπλαν.

Ένα τοπίο όπου ο χρόνος και η φύση άφησαν το αποτύπωμά τους: εκεί που άλλοτε κυλούσε ένας απέραντος ποταμός πάγου, σήμερα στέκει μια μοναχική λίμνη, με νερά που λαμπυρίζουν σε εντυπωσιακές αποχρώσεις του πράσινου.

Κατά τη διάρκεια νυχτερινών ωρών, ο φωτογράφος και συνεργάτης του National Geographic, Reuben Wu, πέταξε ένα ειδικά εξοπλισμένο drone στην περιοχή, που επέτρεψε την αποτύπωση του μοναδικού έργου της φύσης: τα φυσικά στοιχεία «ζωγράφισαν» ένα ημιδιαφανές πέπλο επάνω από το νερό.

Ο σχηματισμός αυτής της ημιδιαφανούς κουρτίνας πάνω από το λιωμένο νερό, εξηγείται στην περιγραφή της ανάρτησης, ως «ένα σύντομο σημάδι για αυτό που δεν υπάρχει πια».

«Τη νύχτα πέταξα ένα drone εξοπλισμένο με λέιζερ με μακρά έκθεση, αφήνοντας τα στοιχεία να σχηματίσουν μια ημιδιαφανή κουρτίνα πάνω από το λιωμένο νερό: ένα σύντομο σημάδι για αυτό που δεν υπάρχει πια», περιγράφει ο Wu.

Σήμερα, ο παγετώνας Brenva βρίσκεται περίπου ένα μίλι πάνω από την κοιλάδα από αυτό το σημείο.

Πώς δημιουργήθηκε η «κουρτίνα»

Η λήψη έγινε τη νύχτα και με μεγάλη διάρκεια έκθεσης (long exposure) και καθώς το drone κινούνταν στον αέρα, η δέσμη του λέιζερ φαίνεται πως καταγράφηκε συνεχόμενα από τον αισθητήρα της κάμερας, δημιουργώντας την αίσθηση μιας ενιαίας, διάφανης επιφάνειας.

Η υγρασία της ατμόσφαιρας, τα σωματίδια νερού πάνω από τη λίμνη και οι άνεμοι «έσπασαν» και διέθλασαν το φως, δίνοντάς του αυτή τη μαλακή, υφασμάτινη όψη, σαν κουρτίνα. Απλούστερα, πρόκειται για ένα εφήμερο ίχνος φωτός, που «πλέκεται» από την κίνηση του drone και τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Δεν είναι κάτι που υπάρχει πραγματικά στον χώρο, αλλά κάτι που αποκαλύπτεται μόνο μέσα από τη φωτογραφία και γι’ αυτό λειτουργεί τόσο δυνατά ως σύμβολο για τον παγετώνα που δεν υπάρχει πια.