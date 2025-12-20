Σπάνιο είδος «γαλαξιακών βατράχων» πεθαίνει εξαιτίας των φωτογράφων

Μια ομάδα απειλούμενων «γαλαξιακών βατράχων» αγνοείται και θεωρείται νεκρή, έπειτα από παρεμβάσεις φωτογράφων που κατέστρεψαν τα μικροοικοσυστήματά τους στην προσπάθειά τους να τραβήξουν φωτογραφίες.

Το Melanobatrachus indicus, ένας βάτραχος στο μέγεθος του άκρου ενός δακτύλου, είναι το μοναδικό είδος της οικογένειάς του και ζει κάτω από κορμούς δέντρων στα πλούσια τροπικά δάση της Κεράλα, στην Ινδία. Τα εντυπωσιακά στίγματα στο σώμα του δεν υποδηλώνουν δηλητηρίαση, όπως πιστεύουν ορισμένοι, αλλά εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνται ως μέσο επικοινωνίας, σύμφωνα με τον Rajkumar K. P., ερευνητή και μέλος της Ζωολογικής Εταιρείας του Λονδίνου (ZSL).

Φωτογράφοι αναποδογύριζαν κορμούς για να εντοπίσουν τα βατράχια

Στις αρχές του 2020, ο Rajkumar εντόπισε επτά άτομα του «μαγικού» αυτού είδους στο τροπικό δάσος των Western Ghats, ωστόσο δεν μπόρεσε να επιστρέψει στην περιοχή κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid. Όταν τελικά επέστρεψε, οι βάτραχοι είχαν εξαφανιστεί, σύμφωνα με έκθεση της ZSL.

«Το μεγάλο, όμορφο πεσμένο κούτσουρο που βρισκόταν εκεί ήταν εντελώς σπασμένο και μετακινημένο», ανέφερε. Η βλάστηση ήταν καταπατημένη και οι βάτραχοι, των οποίων οι φυσικές φωλιές είχαν καταστραφεί, δεν βρίσκονταν πουθενά.

«Οι υπάλληλοι της δασικής υπηρεσίας προσπαθούν να αποτρέψουν την είσοδο τέτοιων ομάδων, όμως συχνά οι φωτογράφοι χρησιμοποιούν γνωριμίες με υψηλόβαθμους αξιωματούχους – πολιτικούς ή δικαστές – για να εξασφαλίσουν άδεια», λέει ο Rajkumar / Φωτ. Instagram / Rajkumar K P

Αρχικά υπέθεσε ότι τη ζημιά είχαν προκαλέσει καφέ μαγκούστες, όμως σύντομα απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο, καθώς τα ζώα αυτά δεν έχουν τη δύναμη να αναποδογυρίσουν έναν τόσο μεγάλο κορμό. Όταν ρώτησε τον ιχνηλάτη του αν είχε παρατηρήσει κάτι ύποπτο, η απάντηση ήταν αποκαλυπτική.

«Μου είπε ότι είχαν εμφανιστεί κάποιοι φωτογράφοι στην περιοχή, σε μικρές ομάδες. Αργότερα μίλησα και με άλλους ιχνηλάτες, οι οποίοι άρχισαν να μου περιγράφουν όλα όσα είχαν συμβεί».

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, φωτογράφοι φύσης αναποδογύριζαν κορμούς για να εντοπίσουν τα σπάνια ζώα. Όταν τα έβρισκαν, τα έπιαναν και τα τοποθετούσαν σε «καλύτερα» σημεία για φωτογράφιση, χωρίς να φορούν γάντια, παρότι οι βάτραχοι αυτοί αναπνέουν μέσω του δέρματός τους και είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι.

«Γαλαξιακοί βάτραχοι» πεθαίνουν εξαιτίας φωτογράφων

Ένας ιχνηλάτης ανέφερε ότι δύο νεαροί γαλαξιακοί βάτραχοι πέθαναν έπειτα από παρατεταμένο χειρισμό από φωτογράφους. «Μετέφεραν το ζώο σε “ωραία” φόντα, πάνω σε κορμούς με βρύα, μετακινώντας το συνεχώς για να βγάλουν καλύτερες φωτογραφίες. Εκείνη την ημέρα έπιασαν πέντε ή έξι βατράχια και δύο από αυτά πέθαναν», είπε.

Τους επόμενους μήνες, παρά τις επανειλημμένες έρευνες στην περιοχή, ο Rajkumar δεν κατάφερε να εντοπίσει ούτε ένα βατράχι του είδους. Όπως είπε, ένιωσε «αδύναμος» μπροστά σε αυτή την καταστροφή.

«Οι υπάλληλοι της δασικής υπηρεσίας προσπαθούν να αποτρέψουν την είσοδο τέτοιων ομάδων, όμως συχνά οι φωτογράφοι χρησιμοποιούν γνωριμίες με υψηλόβαθμους αξιωματούχους – πολιτικούς ή δικαστές – για να εξασφαλίσουν άδεια», εξήγησε.

«Ερωτεύτηκα αυτά τα βατράχια μόλις τα είδα. Φαίνονται κατάμαυρα, αλλά όταν πέσει πάνω τους το φως, αποκαλύπτονται μικρά “αστέρια”, σαν γαλαξίες στο σώμα τους. Είναι πραγματικά μαγικό».

Ο δρ Μπέντζαμιν Τάπλεϊ, επιμελητής ερπετών και αμφιβίων της ZSL, δήλωσε ότι οι γαλαξιακοί βάτραχοι αποτελούν πιθανότατα έναν «αρχαίο» και «αναντικατάστατο» κλάδο στο δέντρο της ζωής.

«Κάθε φορά που βλέπω μια φωτογραφία γαλαξιακού βατράχου στο feed μου, κάνω γκριμάτσα», είπε. «Αναρωτιέμαι τι προηγήθηκε: πώς τραβήχτηκε αυτή η φωτογραφία και τι συνέβη στον βιότοπο».

«Ελπίζουμε πραγματικά ότι θα μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να ενεργούν πιο ηθικά, ώστε απίστευτα είδη όπως ο βάτραχος γαλαξίας να συνεχίσουν να υπάρχουν για εκατομμύρια ακόμη χρόνια».

Με πληροφορίες από The Guardian