Σπάνιο βίντεο: Επιστήμονες κατέγραψαν λευκό καρχαρία να τρέφεται με νεκρή φάλαινα ανοιχτά του Ρόουντ Άιλαντ

Επιστήμονες κατέγραψαν σε «σπάνιο», όπως το χαρακτήρισαν βίντεο, έναν μεγάλο λευκό καρχαρία στα νερά ανοιχτά της πολιτείας Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ.

Οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες δεν είναι ασυνήθιστοι στα νερά των βορειοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, όμως συγκεντρώνονται πιο συχνά γύρω από το Κέιπ Κοντ, όπου βρίσκεται και η βασική λεία τους, οι γκρίζες φώκιες, εξήγησε στο ABC News ο εκτελεστικός διευθυντής του Atlantic Shark Institute, Τζον Ντοντ.

Ερευνητές έλαβαν αναφορές για μια νεκρή «φάλαινα-καμπούρα» μήκους περίπου 12 μέτρων που επέπλεε κοντά στο νησί Μπλοκ, περίπου 21 χιλιόμετρα νότια της ηπειρωτικής ακτής του Ρόουντ Άιλαντ. Όταν ο Ντοντ και η Σάρα Κάλαν, υπεύθυνη διασώσεων ζώων στο Mystic Aquarium του Κονέκτικατ, εντόπισαν τελικά τη φάλαινα, αντίκρισαν κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο για την περιοχή: έναν νεαρό λευκό καρχαρία μήκους περίπου 2,5 μέτρων να τρέφεται από το κουφάρι της.

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Ο καρχαρίας εμφανίστηκε περίπου δέκα λεπτά μετά την άφιξη των επιστημόνων, αρχικά ως μια σκιά που πέρασε κάτω από τη φάλαινα. Όταν βγήκε από την άλλη πλευρά, οι ερευνητές κατάλαβαν ότι γίνονταν μάρτυρες μιας ιδιαίτερα σπάνιας στιγμής.

«Ήταν μια πραγματικά σπουδαία ημέρα και για τους δυο μας», δήλωσε ο Ντοντ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο τρόπος που κινούνταν ο καρχαρίας στο βίντεο έδειχνε ότι βρισκόταν σε κατάσταση σίτισης.

«Είναι η πρώτη φορά που ένας λευκός καρχαρίας καταγράφεται τόσο κοντά από ανθρώπους στην περιοχή»

Παρότι έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν λευκοί καρχαρίες στα νερά του Ρόουντ Άιλαντ, οι εμφανίσεις τους είναι σπάνιες. Πέρυσι, ένα υποβρύχιο σύστημα καταγραφής με δόλωμα είχε απαθανατίσει έναν λευκό καρχαρία να περνά μπροστά από την κάμερα.

Scientists have captured what they say is rare video footage of a great white shark in the waters off the coast of Rhode Island. https://t.co/IguaK6dSTP pic.twitter.com/JPTQAvRiib — ABC News (@ABC) July 8, 2026

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ντοντ, είναι η πρώτη φορά που ένας λευκός καρχαρίας καταγράφεται τόσο κοντά από ανθρώπους στην περιοχή.

«Στην αρχή ήταν λίγο... ντροπαλός απέναντι στην κάμερα, αλλά στη συνέχεια πέρασε από μπροστά μας και μας χάρισε ένα κοντινό πλάνο», είπε χαρακτηριστικά.

Γιατί θεωρείται σπάνιο περιστατικό

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το περιστατικό είναι τόσο σπάνιο επειδή οι περισσότεροι έφηβοι και ενήλικοι λευκοί καρχαρίες καταλήγουν στο Κέιπ Κοντ. Ωστόσο, τα νεότερα φαίνεται πως εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα στο Ρόουντ Άιλαντ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς οι πληθυσμοί των λευκών καρχαριών στον Ατλαντικό ανακάμπτουν.

«Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, γιατί οι λευκοί καρχαρίες εδώ είναι λίγοι και εμφανίζονται σποραδικά. Τους βλέπουμε, αλλά ποτέ σε μεγάλους αριθμούς», κατέληξε ο Ντοντ.

Με πληροφορίες από ABC News

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