Σουρικάτες: Βίντεο καταγράφει μια τρυφερή στιγμή αλληλεγγύης

Οι σουρικάτες είναι γνωστές για την αυστηρή κοινωνική τους οργάνωση, όμως η επιβίωσή τους δεν βασίζεται μόνο στην ιεραρχία.

Ένα τρυφερό βίντεο, το οποίο δημοσίευσε το National Geographic στο Instagram, υπενθυμίζει τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο οι σουρικάτες δείχνουν να προστατεύουν η μία την άλλη.

Ακόμη και μια φαινομενικά απλή κίνηση, όπως ένα μικρό σκούντημα ανάμεσα σε δύο μέλη μιας κοινωνικής ομάδας, μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητά τους.

Αυτά τα μικρόσωμα θηλαστικά βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη συνεργασία. Καθημερινά αναζητούν τροφή, φυλάνε σκοπιά για να εντοπίσουν έγκαιρα θηρευτές και φροντίζουν τα μικρά της ομάδας.

Το κλιπ του National Geographic καταγράφει μια σουρικάτα να σπρώχνει ελαφρά -σαν να χαϊδεύει- μια άλλη. «Απλώς ελέγχεις αν ένας φίλος είναι καλά; Στην κοινωνία των σουρικάτων, ένα τρυφερό σκούντημα σαν κι αυτό μπορεί να έχει μεγάλη σημασία. Πέρα από την αυστηρή κοινωνική τους ιεραρχία, οι σουρικάτες βασίζονται στη συνεργασία για να βοηθήσουν την ομάδα τους να επιβιώσει απέναντι στις απειλές της ερήμου Καλαχάρι - συμπεριλαμβανομένων και των αντίπαλων ομάδων», γράφει η λεζάντα της περιγραφής του βίντεο.

Σε σχετικό άρθρο του, το National Geographic αναφέρει, ότι η κλιματική αλλαγή έχει θέσει σε κίνδυνο το μέλλον των σουρικάτων. Η σταθερή αύξηση των θερμοκρασιών και οι μεταβολές στις βροχοπτώσεις ενδέχεται να ανατρέψουν τις διατροφικές και αναπαραγωγικές τους συνήθειες και, κατά συνέπεια, την ικανότητα του πληθυσμού να προσαρμοστεί στο δυναμικό περιβάλλον, αναφέρει.