Σκωτία: Εξετάζει να απαγορεύσει παραδοσιακό κυνήγι θαλασσοπουλιών για περιβαλλοντικούς λόγους

Την πιθανότητα να μην πραγματοποιηθεί φέτος ένα από τα παλαιότερα κυνηγετικά έθιμα της Σκωτίας, εξετάζουν οι διοργανωτές του «guga hunt».

Οι αρμόδιοι περιβαλλοντικοί φορείς εισηγούνται να μην εκδοθεί άδεια για το παραδοσιακό «guga hunt», το ετήσιο κυνήγι νεαρών θαλασσοπουλιών στο απομονωμένο νησί Sula Sgeir, βόρεια των Εξωτερικών Εβρίδων.

Σύμφωνα με το BBC, η παράδοση στη Σκωτία χρονολογείται από τον 15ο αιώνα και πραγματοποιείται κάθε Αύγουστο. Κυνηγοί από την περιοχή του Νες, στο νησί Λιούις, ταξιδεύουν στο ακατοίκητο νησί για να συλλέξουν νεαρές σούλες, γνωστές τοπικά ως «guga», οι οποίες καταναλώνονται ως παραδοσιακό έδεσμα.

Scotland's centuries-old guga hunt could be refused licence https://t.co/jCARWKPRkX — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) July 29, 2026

Σκωτία: Γιατί εισηγούνται απαγόρευση του guga hunt

Η δημόσια υπηρεσία NatureScot, που είναι αρμόδια για την έκδοση της σχετικής άδειας, εισηγήθηκε στο διοικητικό της συμβούλιο να απορρίψει το φετινό αίτημα, εκτιμώντας ότι το κυνήγι θα μπορούσε να επηρεάσει τον πληθυσμό των θαλασσοπουλιών στο νησί.

Στην εισήγηση λαμβάνονται επίσης υπόψη ζητήματα που αφορούν την ευζωία των ζώων.

Το διοικητικό συμβούλιο της υπηρεσίας αναμένεται να αποφασίσει τις επόμενες ημέρες, εξετάζοντας, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο της πλήρους απόρριψης της άδειας ή την έγκριση περιορισμένου κυνηγιού για έως 2.000 ή 500 πουλιά.

Μάλιστα, κατά το BBC, τα τελευταία χρόνια οι άδειες στη Σκωτία είχαν ήδη περιοριστεί. Μετά την πανδημία της γρίπης των πτηνών, η οποία οδήγησε σε τριετή διακοπή του εθίμου, η NatureScot επέτρεψε το 2025 τη θήρευση έως 500 πουλιών αντί των 2.000 που επιτρέπονταν παλαιότερα, προκειμένου να δοθεί χρόνος στον πληθυσμό των γάννων να ανακάμψει. Τελικά κυνηγήθηκαν 485 νεαρά πουλιά.

Recommendation made to refuse guga hunt ahead of NatureScot meeting https://t.co/FFHq5c3ZTX — The Scotsman (@TheScotsman) July 29, 2026

Αντιδράσεις στη Σκωτία για πιθανή οριστική διακοπή της παράδοσης

Η πιθανότητα οριστικής διακοπής της παράδοσης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Φιλοζωικές οργανώσεις χαιρέτισαν την εισήγηση, υποστηρίζοντας ότι το έθιμο δεν δικαιολογείται πλέον ως μέσο εξασφάλισης τροφής για τους κατοίκους των νησιών.

Αντίθετα, η πρωτοβουλία Save Our Guga Harvest εξέφρασε απογοήτευση, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι σαφές τι έχει αλλάξει σε σχέση με πέρυσι ώστε να προτείνεται πλέον η πλήρης απαγόρευση.

Το θέμα έχει αποκτήσει και πολιτικές διαστάσεις. Περισσότεροι από 104.000 πολίτες έχουν υπογράψει αίτημα που ζητά από τη σκωτσέζικη κυβέρνηση να απαγορεύσει οριστικά το κυνήγι, ενώ η αρμόδια επιτροπή του κοινοβουλίου εξετάζει αν το ζήτημα θα συζητηθεί στην ολομέλεια.

Σύμφωνα με τη NatureScot, οι αποφάσεις για την αδειοδότηση βασίζονται στα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα και στο ισχύον νομικό πλαίσιο, το οποίο εξακολουθεί να αναγνωρίζει την πολιτιστική σημασία της συγκεκριμένης παράδοσης.

Με πληροφορίες από BBC

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Χιλιάδες νεογέννητες φώκιες πέθαναν κοντά στην Ανταρκτική και οι επιστήμονες ίσως βρήκαν την αιτία

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Άγριος γλάρος βγήκε εκτός πορείας για χιλιάδες χιλιόμετρα και βρέθηκε στην Αυστραλία