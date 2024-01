Σήμερα το πρώτο ταξίδι του μεγαλύτερου κρουαζιερόπλοιου στον κόσμο

Έτοιμο για το πρώτο του ταξίδι είναι σήμερα το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο, την ώρα που πλήθος περιβαλλοντικών οργανώσεων κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.

Το Icon of the Seas της Royal Caribbean International ξεκινά σήμερα το ταξίδι του από το Μαϊάμι με χωρητικότητα 8.000 επιβατών σε 20 καταστρώματα, εκμεταλλευόμενο την αυξανόμενη δημοτικότητα των κρουαζιέρων. Οι ανησυχίες των περιβαλλοντικών οργανώσεων αφορούν τόσο το συγκεκριμένο όσο και τα επόμενα τέτοιου είδους κρουαζιερόπλοια που θα ακολουθήσουν, σχετικά με την κίνησή τους η οποία πραγματοποιείται με υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο πιθανότατα θα διαρρεύσει μεγάλες ποσότητες μεθανίου στην ατμόσφαιρα.

Αναλυτικότερα, το Icon of the Seas είναι κατασκευασμένο για να λειτουργεί με υγροποιημένο φυσικό αέριο το οποίο καίγεται πιο καθαρά από τα παραδοσιακά ναυτιλιακά καύσιμα, αλλά ενέχει μεγαλύτερους κινδύνους για τις εκπομπές μεθανίου. Οι περιβαλλοντικές ομάδες υποστηρίζουν ότι η διαρροή μεθανίου από τις μηχανές του πλοίου αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για το κλίμα λόγω των βραχυπρόθεσμων βλαβερών επιπτώσεών του.

Σχετικά με την αύξηση της θερμοκρασίας, το μεθάνιο είναι 80 φορές χειρότερο σε βάθος 20 ετών από το διοξείδιο του άνθρακα, γεγονός που καθιστά τη μείωση των εκπομπών αυτών βασική προϋπόθεση για τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη. Τα κρουαζιερόπλοια όπως το Icon of the Seas χρησιμοποιούν κινητήρες χαμηλής πίεσης, διπλού καυσίμου, οι οποίοι διαρρέουν μεθάνιο στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καύσης, φαινόμενο γνωστό ως «ολίσθηση μεθανίου», σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες του κλάδου. Υπάρχουν δύο άλλου τύπου μηχανές που χρησιμοποιούνται σε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, οι οποίες εκπέμπουν λιγότερο μεθάνιο, αλλά είναι πολύ ψηλές για να χωρέσουν σε ένα κρουαζιερόπλοιο.



Η Royal Caribbean η οποία είναι ιδιοκτήτρια του πλοίου, υποστηρίζει ότι το Icon of the Seas είναι 24% πιο αποτελεσματικό όσον αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από ό,τι απαιτεί ο παγκόσμιος ρυθμιστικός φορέας της ναυτιλίας, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO). Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από τα 54 πλοία που αναμένεται να κατασκευαστούν από τώρα μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2028, το 63% τους αναμένεται να τροφοδοτείται με αυτό τον τρόπο, την ώρα που αυτή την στιγμή στον κόσμο το 6% των 300 κρουαζιερόπλοιων που ταξιδεύουν τροφοδοτούνται με υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ