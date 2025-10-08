Σιέρα Νεβάδα: Οι παγετώνες της Καλιφόρνια θα εξαφανιστούν για πρώτη φορά στην ιστορία

Ψηλά στις οροσειρές της Σιέρα Νεβάδα στην Καλιφόρνια, οι παγετώνες που για χιλιάδες χρόνια κάλυπταν τις κορυφές των βουνών βρίσκονται σε διαδικασία εξαφάνισης. Σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Science Advances, οι μεγάλες πάγοι θα μπορούσαν να λιώσουν πλήρως μέχρι τις αρχές του επόμενου αιώνα, αφήνοντας τις κορυφές για πρώτη φορά στην ιστορία χωρίς πάγο.

Οι παγετώνες της περιοχής, ηλικίας δεκάδων χιλιάδων ετών, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του οικοσυστήματος και της ιστορίας της Αμερικής. Μερικοί χρονολογούνται ακόμη από την τελευταία εποχή των παγετώνων, πριν οι πρώτοι άνθρωποι εγκατασταθούν στη Βόρεια Αμερική, πριν περίπου 20.000 χρόνια.

Η απώλεια τους δεν είναι απλώς ένα γεωλογικό γεγονός. Η κλιματική κρίση απειλεί παγετώνες σε όλο τον κόσμο, με εκτιμήσεις ότι σχεδόν το 40% από αυτούς θα λιώσει αν συνεχιστεί η τρέχουσα παγκόσμια θέρμανση. Αν η θερμοκρασία αυξηθεί κατά 2,7°C, όπως δείχνουν τα τρέχοντα δεδομένα, το ποσοστό αυτό θα φτάσει το 75%, με τεράστιες επιπτώσεις στην άνοδο της στάθμης των θαλασσών και τη μετακίνηση πληθυσμών.

Στη Δύση των ΗΠΑ, οι παγετώνες έχουν ήδη συρρικνωθεί σημαντικά από τότε που πρωτοκαταγράφηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα. Η νέα μελέτη επικεντρώνεται σε τέσσερις από τους μεγαλύτερους και παλαιότερους παγετώνες της Σιέρα Νεβάδα, τους Conness, Maclure, Lyell και Palisade, που αποτελούν δείκτες για την πορεία της εξαφάνισης των πάγων στην περιοχή.

Παγετώνες-δείκτες του κλίματος και οι συνέπειες για το οικοσύστημα

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δείγματα από βράχους που εκτέθηκαν πρόσφατα, για να προσδιορίσουν πόσο καιρό η περιοχή ήταν καλυμμένη με πάγο. Η ανάλυση έδειξε ότι οι παγετώνες κάλυπταν εκτάσεις της Σιέρα Νεβάδα πολύ πριν οι άνθρωποι κατοικήσουν την περιοχή, επιβεβαιώνοντας ότι οι μεγάλες πάγοι είναι παλαιότερες από ό,τι πιστευόταν προηγουμένως. Κάποιοι παγετώνες είχαν φτάσει στη μέγιστη έκτασή τους πριν από 30.000 χρόνια, ενώ ένας φαίνεται να είχε επεκταθεί πριν από 7.000 χρόνια.

Η εξαφάνιση των παγετώνων δεν έχει μόνο γεωλογικές συνέπειες. Όπως σημείωσε ο Andrew Jones, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, «θα είμαστε οι πρώτοι που θα δούμε τις κορυφές χωρίς πάγο. Αυτό έχει οικολογικές επιπτώσεις για φυτά και ζώα, και αποτελεί συμβολική απώλεια. Η κλιματική αλλαγή είναι αφηρημένη, αλλά αυτοί οι παγετώνες είναι απτά. Είναι εμβληματικά χαρακτηριστικά της Δυτικής Αμερικής».

Η έρευνα υπενθυμίζει ότι η προστασία των οικοσυστημάτων και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι άμεσα συνδεδεμένες. Η απώλεια των παγετώνων σημαίνει αλλαγές στο νερό, την πανίδα και τη χλωρίδα, αλλά και στο πολιτιστικό και συμβολικό τοπίο της περιοχής.

Η εξαφάνιση των παγετώνων της Σιέρα Νεβάδα έχει άμεσες συνέπειες για τη διαχείριση νερού, καθώς οι πάγοι λειτουργούν ως φυσικά αποθέματα. Η λιγοστευόμενη κάλυψη πάγου επηρεάζει επίσης την πανίδα που εξαρτάται από τα παγωμένα οικοσυστήματα. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κατάσταση αυτή είναι προειδοποίηση για την κλιματική κρίση σε παγκόσμια κλίμακα.

Η απώλεια των παγετώνων της Σιέρα Νεβάδα αποτελεί ορατή απόδειξη της κλιματικής αλλαγής, με σημαντικές οικολογικές, κοινωνικές και συμβολικές συνέπειες. Οι κορυφές χωρίς πάγο θα είναι για την ανθρωπότητα ένα νέο τοπίο – και ένα ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη άμεσων δράσεων κατά της κλιματικής κρίσης.

