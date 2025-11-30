Σχεδόν 3.000 είδη ζωντανών οργανισμών κινδυνεύουν με εξαφάνιση στην Ουαλία

Σχεδόν 3.000 είδη ζωντανών οργανισμών στην Ουαλία, από εντυπωσιακά πουλιά μέχρι μικροσκοπικούς λειχήνες, κινδυνεύουν, καθώς ζουν μόνο σε λίγες περιοχές ή ακόμα και σε μία μόνο τοποθεσία.

Η έκθεση της Natural Resources Wales (NRW) δείχνει ότι από την αρχή της χιλιετίας έχουν ήδη εξαφανιστεί 11 είδη από την Ουαλία, ενώ άλλα 2.955 ζώα και φυτά βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο, περιοριζόμενα σε πέντε ή λιγότερες τοποθεσίες.

Η έκθεση Species in Peril είναι η πρώτη στο Ηνωμένο Βασίλειο που καταγράφει τα σπανιότερα είδη με βάση τον γεωγραφικό τους περιορισμό. Στη λίστα περιλαμβάνονται δημοφιλή ζώα όπως ο μαύρος φασιανός και η πεταλούδα high brown fritillary, φυτά, 25 είδη πουλιών, πέντε ψάρια, έξι θηλαστικά και ένας αμφίβιος, ο βάτραχος natterjack.

Μεταξύ των θηλαστικών που κινδυνεύουν είναι πέντε είδη νυχτερίδων, όπως η νυχτερίδα Bechstein, που ζει μόνο στην κοιλάδα Wye, και το τρωκτικό Skomer vole, που περιορίζεται στο νησί Skomer. Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης πάνω από 2.000 ασπόνδυλα, 309 μύκητες και 321 λειχήνες.

Ο καθηγητής Steve Ormerod, από το πανεπιστήμιο του Κάρντιφ και τη NRW, εξηγεί ότι η κλιματική κρίση και η εντατική γεωργία ασκούν γενικές πιέσεις στο περιβάλλον. Όμως, για τα είδη που ζουν σε πολύ περιορισμένες περιοχές, οι απειλές είναι πιο τοπικές, όπως η κακή διαχείριση των δασών, οι αλλαγές στα επίπεδα νερού σε βαλτώδεις περιοχές ή η ρύπανση σε λίμνες και ποτάμια.



«Η έκθεση αποτελεί μια ξεκάθαρη υπενθύμιση ότι η φύση στην Ουαλία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, τόσο λόγω του μεγάλου αριθμού ειδών σε κίνδυνο, όσο και της πορείας που ακολουθούν», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Προστασία ειδών με στοχευμένες δράσεις στην Ουαλία

Ωστόσο, υπάρχει μια νότα αισιοδοξίας καθώς για τα περισσότερα είδη που κινδυνεύουν, η προστασία και η ενίσχυση των πληθυσμών τους δεν απαιτεί μεγάλα ποσά.

Μπορεί να γίνει απλά με μικρές αλλαγές στη διαχείριση του περιβάλλοντος, όπως το κούρεμα της βλάστησης για τη δημιουργία ανοικτών χώρων. Μερικά παραδείγματα αποτελεσματικής προστασίας περιλαμβάνουν τον καθαρισμό θάμνων, την αναμόρφωση αμμόλοφων, τη διαχείριση ενδιαιτημάτων για τα ασπόνδυλα, την αιχμαλωσία και επανένταξη ειδών, καθώς και την ενίσχυση της βιοασφάλειας σε νησιά.

Ένα απλό αλλά επιτυχημένο μέτρο, ήταν η εισαγωγή κατσικιών για βόσκηση στο Stanner Rocks του Powys, που βοήθησε στη διατήρηση φυτών όπως η λουλούδι Radnor.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα 2.955 είδη που καταγράφηκαν, σχεδόν τα μισά, 1.262, περιορίζονται σε μία μόνο τοποθεσία, ενώ η ανάλυση αναδεικνύει σημαντικά φυσικά σημεία, όπως το δάσος Newborough και η περιοχή Warren στο Anglesey, που φιλοξενούν 130 είδη σε κίνδυνο.

Τα δάση, τα πάρκα και οι θάμνοι αποτελούν το πιο σημαντικό οικοσύστημα για τα είδη αυτά, με 1.076 είδη να περιορίζονται σε αυτά, ενώ ακολουθούν τα λιβάδια (531 είδη) και οι βαλτώδεις περιοχές (356 είδη).

«Δεν κινδυνεύουμε απλώς να δούμε είδη να εξαφανίζονται, ήδη συμβαίνει. Ωστόσο, μπορούμε να κάνουμε πολλά για να τα προστατεύσουμε με σχετικά μικρές επενδύσεις και αλλαγές στη διαχείριση των τοπίων», εξηγεί από την πλευρά της, η υπεύθυνη πολιτικής διαχείρισης φυσικών πόρων της NRW.

Στον απόηχο της έρευνας, η κυβέρνηση της Ουαλίας δηλώνει ότι εργάζεται εντατικά για την αντιμετώπιση της κλιματικής και οικολογικής κρίσης μέσα από τα προγράμματα Nature Networks και Natur am Byth, αποκαθιστώντας ενδιαιτήματα και λαμβάνοντας στοχευμένα μέτρα για τα πιο ευάλωτα είδη. Μάλιστα η νομοθεσία Environment που εισήχθη τον Ιούνιο, θεωρείται κρίσιμο μέτρο για την προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα.

Με πληροφορίες από Guardian