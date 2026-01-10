Σε επιφυλακή οι επιστήμονες: Το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Axial Seamount αναμένεται τελικά να εκραγεί το 2026

To ενεργό υποθαλάσσιο ηφαίστειο, Axial Seamount, αναμενόταν να εκραγεί το 2025, αλλά οι επιστήμονες πλέον προβλέπουν ότι η έκρηξη πιθανότατα θα συμβεί μέσα ή προς τα τέλη του 2026.

Το ηφαίστειο βρίσκεται περίπου 480 χλμ. ανοιχτά των ακτών του Όρεγκον, σχεδόν ένα μίλι κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, κοντά στην πόλη Αστόρια, πάνω στη ράχη Juan de Fuca στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Τα τελευταία 800 χρόνια έχει σημειώσει περίπου 50 εκρήξεις, εκ των οποίων οι τρεις πιο πρόσφατες έγιναν το 1998, το 2011 και το 2015.

Επιστήμονες του πανεπιστημίου του Όρεγκον παρακολουθούν συνεχώς το ηφαίστειο χρησιμοποιώντας ένα υπεράκτιο δίκτυο καλωδίων και περισσότερα από 140 όργανα, ώστε να μετράνε την παραμόρφωση και τη σεισμική δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η τρέχουσα αύξηση της παραμόρφωσης δείχνει ότι το ηφαίστειο δεν είναι άμεσα επικίνδυνο, αλλά αναμένεται να φτάσει σε επίπεδα εκρηκτικότητας μέσα στο 2026.

Οι επιστήμονες σχεδιάζουν τώρα ένα νέο πείραμα με φυσικά μοντέλα για να προβλέψουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την έκρηξη του Axial Seamount.

Ακόμα και αν η έκρηξη συμβεί, δεν θα απειλήσει τη ζωή των ανθρώπων, καθώς το ηφαίστειο βρίσκεται βαθιά στη θάλασσα και μακριά από την ακτή.

Οι λάβες θα διαμορφώσουν μόνο τον πυθμένα του ωκεανού, ενώ μπορεί να προκαλέσουν μόνο μικρούς σεισμούς, οι οποίοι δύσκολα θα γίνουν αισθητοί στη στεριά.

Η παρακολούθηση και μελέτη του Axial Seamount αναμένεται να δώσει στους επιστήμονες πολύτιμα στοιχεία για το πώς να προβλέπουν μελλοντικές υποθαλάσσιες ηφαιστειακές εκρήξεις, βελτιώνοντας την κατανόηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από Statesman Journal