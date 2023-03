Ρύπανση: Μόνο το 0,001% του παγκόσμιου πληθυσμού αναπνέει πραγματικά καθαρό αέρα

Μόνο το 0,001% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 0,18% της ξηράς του πλανήτη εκτίθεται ετησίως σε απολύτως ασφαλή επίπεδα μικροσκοπικών σωματιδίων.

Σε αυτό κατέληξε μια νέα παγκόσμια μελέτη, η πιο ολοκληρωμένη του είδους της, από ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Γιουμίνγκ Γκούο της Σχολής Δημόσιας Υγείας του αυστραλιανού Πανεπιστημίου Μόνας στη Μελβούρνη.

Οι επιστήμονες έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό για θέματα πλανητικής υγείας «The Lancet Planetary Health», στην οποία ανέλυσαν πληθώρα παρατηρήσεων από επίγειους και δορυφορικούς σταθμούς και ανιχνευτές.

Ενώ τα επίπεδα των μικροσωματιδίων ΡΜ2,5 (διαμέτρου μικρότερης των 2,5 εκατομμυριοστών του μέτρου) έχουν μειωθεί στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, έχουν αυξηθεί στη Νότια Ασία, στην Αυστραλία - Ν. Ζηλανδία και στη Λατινική Αμερική.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η μέση ετήσια συγκέντρωση ΡΜ2,5 μεταξύ 2000-2019 υπολογίστηκε σε 32,8 μg/m3, με τα υψηλότερα επίπεδα να καταγράφονται στην ανατολική Ασία (50 μg/m3), στη νότια Ασία (37,2 μg/m3) και στην Αφρική (30,1 μg/m3).

Παγκόσμια κατανομή σταθμών παρακολούθησης και μέση ετήσια συγκέντρωση PM2-5 κατά τη διάρκεια δύο δεκαετιών (2000-19). Φωτ.: The Lancet Planetary Health/The Author(s). Published by Elsevier Ltd.