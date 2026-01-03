Ροζ γλίτσα σε παραλία της Τασμανίας προκαλεί ανησυχία

Οι αρχές της Τασμανίας εργάζονται για την ταυτοποίηση μιας ροζ γλίτσας που εμφανίστηκε σε απομονωμένη παραλία, με ορισμένους επιστήμονες να εκφράζουν ανησυχίες ότι θα μπορούσε να πρόκειται για άνθιση φυκιών.

Η ροζ λάσπη εμφανίστηκε κατά μήκος ενός τμήματος του κόλπου Ράνταλς, περίπου 60 χιλιόμετρα νότια του Χόμπαρτ, το πρωί της Παρασκευής. Παρόμοια ουσία έχει καταγραφεί και σε τμήματα της παραλίας Little Roaring, στο κανάλι D’Entrecasteaux της Τασμανίας, καθώς και στον κόλπο Little Taylors.

Δείγματα έχουν ληφθεί και παραδοθεί στην Αρχή Προστασίας Περιβάλλοντος της Τασμανίας για εξετάσεις. Εκπρόσωπος του Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Τασμανίας δεν διευκρίνισε πότε αναμένονται τα αποτελέσματα, ανέφερε όμως ότι «οι ανθίσεις φυκιών αποτελούν φυσικό φαινόμενο ως αντίδραση σε μεταβολές των θρεπτικών συστατικών, της θερμοκρασίας, των βροχοπτώσεων ή του φωτός».

«Μερικές φορές αποκαλούνται κόκκινες ή ροζ παλίρροιες, επειδή οι ανθίσεις μπορούν να χρωματίσουν το νερό κόκκινο», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Η άνθιση φυκιών δεν είναι πάντοτε επιβλαβείς, καθώς πολλά είδη αποτελούν σημαντική πηγή ενέργειας για τα ζώα στο θαλάσσιο τροφικό πλέγμα».

Φωτογραφία: Guardian/Neighbours of Fish Farming

«Η πιο συνηθισμένη αιτία των κόκκινων παλίρροιων στα ύδατα της Τασμανίας είναι το θαλάσσιο φυτοπλαγκτόν Noctiluca scintillans, το οποίο μπορεί να προκαλέσει βιοφωταύγεια τη νύχτα.»

Οι ανθίσεις φυκιών συμβαίνουν φυσικά, ωστόσο η συχνότητά τους έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, εν μέρει λόγω της κλιματικής αλλαγής και της ρύπανσης, που συνδυάζονται για να δημιουργήσουν νερά πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ευνοϊκά για την ταχεία εξάπλωση των δινομαστιγωτών.

Τα δινομαστιγωτά είναι είδος φυτοπλαγκτού που συνήθως λειτουργεί ως «καθαριστής» των ωκεανών. Κατά τη διάρκεια μιας άνθισης, παρατηρείται ραγδαία αύξηση των πληθυσμών τους, η οποία διαταράσσει τη φυσιολογική λειτουργία των οικοσυστημάτων.

Τα φαινόμενα αυτά έχουν παρομοιαστεί με υποθαλάσσιες δασικές πυρκαγιές και μπορούν να συνεχίσουν να επεκτείνονται όσο οι συνθήκες παραμένουν ευνοϊκές.

Σε πιο ακραία σενάρια, ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήματα μπορεί να καταστραφούν, καθώς η θαλάσσια ζωή σκοτώνεται ή ασφυκτιά, παρέχοντας περισσότερα θρεπτικά συστατικά στην άνθιση. Η Νότια Αυστραλία πρόσφατα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια καταστροφική άνθιση φυκιών κατά μήκος της νότιας ακτογραμμής της, έπειτα από σειρά θαλάσσιων καυσώνων που εξαπλώθηκαν σε χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Η άνθιση προκάλεσε ερεθισμό στα μάτια και έντονο βήχα σε σέρφερ και ενδέχεται να οδήγησε στον θάνατο έως και 250.000 θαλάσσιων ζώων από 400 διαφορετικά είδη, σύμφωνα με υπολογισμούς της κυβέρνησης της Νότιας Αυστραλίας που αποκαλύφθηκαν σε έγγραφο δημοσιοποιημένο βάσει της νομοθεσίας περί ελευθερίας της πληροφόρησης.

Η Faith Coleman, οικολόγος ειδική σε εκβολές ποταμών, η οποία συνέβαλε στην έρευνα για την έναρξη της άνθισης φυκιών στη Νότια Αυστραλία, δήλωσε ότι, με βάση τις φωτογραφίες της επιδημίας στην Τασμανία, το πιο πιθανό είδος που εμπλέκεται είναι το Noctiluca scintillans, ένα είδος δινομαστιγωτού - γνωστό και ως «θαλάσσια σπίθα» (sea sparkle).

«Έχουν εμφανιστεί πολλές τέτοιες ανθίσεις στην Τασμανία τον τελευταίο καιρό», είπε.

Η Coleman ανέφερε ότι η «θαλάσσια σπίθα» δεν παράγει τοξίνες αντίστοιχες με εκείνες των ειδών που εμπλέκονταν στην καταστροφική άνθιση της Νότιας Αυστραλίας, ωστόσο τρέφεται με μικρά ασπόνδυλα και «πολλά αυγά ψαριών».

Με πληροφορίες από Guardian