Reuters: Αντιμέτωπα με λειψυδρία τα ελληνικά νησιά όσο κορυφώνεται η τουριστική σεζόν

Δημοσίευμα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters στέκεται στα επτά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, τα οποία έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας.

Οι αρμόδιες δημοτικές αρχές, όπως παρουσιάζει σχετικά το ειδησεογραφικό πρακτορείο, επισπεύδουν έργα αφαλάτωσης, περιορίζουν την άρδευση και αναζητούν λύσεις, καθώς η κλιματική αλλαγή κάνει τα καλοκαίρια ολοένα πιο θερμά και τις βροχοπτώσεις πιο απρόβλεπτες.

Στο ίδιο δημοσίευμα, το Reuters αναδεικνύει την ανησυχία των τοπικών αρχών για το αν οι βροχές του επόμενου χειμώνα θα επαρκέσουν, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των χιλιάδων τουριστών που επισκέπτονται τα νησιά κατά τη θερινή περίοδο, αυξάνοντας σημαντικά την κατανάλωση νερού ακριβώς τη στιγμή που το χρειάζονται περισσότερο οι μόνιμοι κάτοικοι.

Reuters για λειψυδρία: Το παράδειγμα της Αστυπάλαιας

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Αστυπάλαια. Το νησί, που βασίζεται στο εμφιαλωμένο νερό για πόση, βρίσκεται στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δεν επωφελήθηκε από τις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στη βόρεια και δυτική Ελλάδα, χαρίζοντας στη χώρα τον πιο υγρό χειμώνα από το 2022.

Σύμφωνα με στοιχεία των τοπικών αρχών, η φετινή περίοδος ήταν η δεύτερη πιο ξηρή από το 2020, δημιουργώντας σοβαρά διλήμματα για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

«Αν μαζεύαμε όλη τη βροχή που έπεσε μέσα στη χρονιά σε έναν κουβά ή μια λεκάνη, το ύψος του νερού θα έφτανε μόλις τα 2,5 εκατοστά», δήλωσε ο δήμαρχος Αστυπάλαιας, Νίκος Κομηνέας, δίπλα στην τεχνητή λίμνη του νησιού, η οποία περιβάλλεται από ξερά βουνά με αραιή χαμηλή βλάστηση και αποτελεί τη μοναδική δεξαμενή νερού του νησιού. Η λίμνη κατασκευάστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Οι αγρότες επιστρέφουν στα πηγάδια για τη λειψυδρία

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο, παράλληλα, παρουσιάζει τα μέτρα στα οποία έχουν προσφύγει οι επαγγελματίες της περιοχής, όπως οι αγρότες, για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας: «Τον Απρίλιο, οι αρχές διέκοψαν την παροχή νερού από την τεχνητή λίμνη προς τις καλλιέργειες, προκειμένου να εξοικονομηθούν αποθέματα για την ύδρευση».

Η 71χρονη αγρότισσα Ευδοκία Παλατιανού αναγκάστηκε να ποτίζει τον κήπο της με υφάλμυρο νερό από το πηγάδι της, με αποτέλεσμα τα λαχανικά της να ξεραθούν: «Αν δεν βρέξει, δεν θα φυτέψω τίποτα», λέει η ίδια, στεκόμενη δίπλα σε μια ξεραμένη μανταρινιά στο Λιβάδι, την πιο εύφορη περιοχή του νησιού.

Η λίμνη που τροφοδοτεί με νερό το Λιβάδι και τη Χώρα διαθέτει σήμερα περίπου 150.000 κυβικά μέτρα νερού, μόλις το ένα έκτο της συνολικής χωρητικότητάς της. Με κατανάλωση περίπου 900 κυβικών μέτρων ημερησίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τα αποθέματα επαρκούν για περίπου πεντέμισι μήνες σύμφωνα με το Reuters.

Τον Μάιο οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας, ώστε να επισπευσθεί η εγκατάσταση προσωρινής μονάδας αφαλάτωσης στη Χώρα, δυναμικότητας 600 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως. Παράλληλα, απαγόρευσαν την άρδευση των καλλιεργειών στο Λιβάδι μέχρι το φθινόπωρο, ώστε να προστατευθούν τα αποθέματα της λίμνης.

«Το κάναμε με βαριά καρδιά, αλλά ευτυχώς υπάρχει αυτή η εναλλακτική λύση για τους αγρότες», δήλωσε ο δήμαρχος, προσθέτοντας ότι αν οι βροχές αναπληρώσουν τα αποθέματα της λίμνης, η άρδευση θα αποκατασταθεί.

Η κατανάλωση νερού εκτοξεύεται το καλοκαίρι

Αξίζει να ειπωθεί πως χάρτης του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ξηρασίας Copernicus κατέταξε τον Ιούνιο την Αστυπάλαια στη ζώνη όπου εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια ξηρασίας.

Στην Ανάληψη, στην ανατολική πλευρά του νησιού, οι κτηνοτρόφοι μεταφέρουν νερό για να γεμίσουν τις δεξαμενές τους ή χρησιμοποιούν νερό χαμηλής ποιότητας από γεωτρήσεις.

Η μονάδα αφαλάτωσης που τροφοδοτεί την περιοχή δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού, ο οποίος αυξάνεται από περίπου 1.400 κατοίκους σε 7.000 την περίοδο αιχμής του καλοκαιριού.

Για τον λόγο αυτό εγκαταστάθηκε μια δεύτερη, προσωρινή μονάδα αφαλάτωσης στη Χώρα, μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή μόνιμης εγκατάστασης, η οποία προγραμματίζεται να λειτουργήσει έως το τέλος του έτους.

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος της Αστυπάλαιας παραδέχεται ότι η προσωρινή μονάδα αποτελεί λύση έκτακτης ανάγκης: «Η μεγαλύτερη ανησυχία μου είναι τι θα συμβεί αν δεν βρέξει ξανά ούτε φέτος», σημειώνει.

Με πληροφορίες από Reuters

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