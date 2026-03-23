Ρεκόρ ζέστης την τελευταία δεκαετία - Η κλιματική κρίση πιέζει παγετώνες και οικοσυστήματα

Η περίοδος 2015 - 2025 καταγράφεται ως η θερμότερη που έχει σημειωθεί ποτέ, σύμφωνα με νέα έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO), επιβεβαιώνοντας την επιταχυνόμενη κλιματική κρίση.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση για την κατάσταση του παγκόσμιου κλίματος, τα τελευταία 11 χρόνια είναι τα πιο θερμά από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές, το 1850. Χαρακτηριστικά, το 2025 κατατάσσεται είτε ως το δεύτερο είτε ως το τρίτο θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ, με τη μέση θερμοκρασία να βρίσκεται περίπου 1,43 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνει προηγούμενες εκτιμήσεις του WMO, σύμφωνα με τις οποίες το 2025 συγκαταλέγεται στα τρία θερμότερα έτη στην ιστορία.

Κλιματική κρίση: Πιέσεις σε παγετώνες και οικοσυστήματα

Η έκθεση καταγράφει επίσης σημαντική απώλεια μάζας παγετώνων σε κομβικές περιοχές, με τις επιδόσεις να συγκαταλέγονται στις πέντε χειρότερες που έχουν καταγραφεί.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η υποχώρηση παγετώνων στην Ισλανδία και τη Βόρεια Αμερική, εντείνοντας τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε σχετικά: «Η κατάσταση του παγκόσμιου κλίματος μπορεί να παρομοιαστεί με μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο πλανήτης Γη ωθείται πέρα από τα όριά του. Κάθε βασικός δείκτης του κλίματος αναβοσβήνει στο κόκκινο».

Κλιματική κρίση: Το 2024 το θερμότερο έτος

Η έκθεση επιβεβαιώνει επίσης ότι το 2024 ήταν το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί, με τη θερμοκρασία να φτάνει περίπου τους 1,55 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού το 2015, οι κυβερνήσεις έχουν δεσμευτεί να περιορίσουν την αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από το όριο του 1,5 βαθμού Κελσίου.

Ωστόσο, τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι ο στόχος αυτός βρίσκεται πλέον οριακά σε κίνδυνο, καθώς οι παγκόσμιες θερμοκρασίες πλησιάζουν ή και ξεπερνούν προσωρινά το συγκεκριμένο όριο.

Με πληροφορίες από Reuters