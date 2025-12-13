Ρεκόρ βροχών «ζωντανεύει» ξανά μια εξαφανισμένη λίμνη στην έρημο της Καλιφόρνια

Έπειτα από μήνες ασυνήθιστα έντονων βροχοπτώσεων, ένα αρχαίο, εξαφανισμένο εδώ και χιλιάδες χρόνια λιμναίο τοπίο έκανε ξανά την εμφάνισή του στην Κοιλάδα του Θανάτου, στο εθνικό πάρκο της Καλιφόρνια.

Στον πυθμένα της λεκάνης Badwater Basin, στο χαμηλότερο σημείο της Βόρειας Αμερικής, περίπου 86 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, σχηματίστηκε εκ νέου η λεγόμενη λίμνη Manly. Πρόκειται για μια προσωρινή υδάτινη έκταση, η οποία εμφανίζεται μόνο ύστερα από εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων, διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο πλημμύρισαν την κατά κανόνα άνυδρη λεκάνη, δημιουργώντας ένα ρηχό στρώμα νερού. Η φετινή λίμνη είναι μικρότερη και πιο ρηχή σε σύγκριση με εκείνη που είχε σχηματιστεί πριν από δύο χρόνια, όταν τα κατάλοιπα του τυφώνα Hilary είχαν μετατρέψει την περιοχή (προσωρινά) ακόμη και σε προορισμό για καγιάκ.

Μέσα σε διάστημα μόλις δύο μηνών, η Κοιλάδα του Θανάτου δέχθηκε περισσότερη βροχή απ’ όση καταγράφεται συνήθως σε ολόκληρο έτος. Από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο καταγράφηκαν συνολικά περίπου 6 εκατοστά βροχής, ενώ μόνο τον Νοέμβριο έπεσαν σχεδόν 4,5 εκατοστά, ποσότητα που ξεπέρασε το ιστορικό ρεκόρ του 1923.

Η λίμνη Manly έχει βαθιές γεωλογικές ρίζες. Πριν από 128.000 έως 186.000 χρόνια, όταν παγετώνες κάλυπταν τη Σιέρα Νεβάδα, τα νερά τήξης τροφοδοτούσαν ποτάμια που κατέληγαν σε μια τεράστια εσωτερική λίμνη, μήκους σχεδόν 160 χιλιομέτρων. Σήμερα, το ίδιο τοπίο είναι συνήθως μια απέραντη, ραγισμένη από τον ήλιο και τον άνεμο επιφάνεια αλατιού.

Οι πρόσφατες πλημμύρες προσέφεραν στους επισκέπτες μια σπάνια εικόνα του πώς θα μπορούσε να μοιάζει η έρημος χιλιάδες χρόνια πριν, την ώρα που οι ειδικοί προειδοποιούν για τις ευρύτερες περιβαλλοντικές μεταβολές στην περιοχή.

Τα τελευταία χρόνια, ακραία κύματα καύσωνα με θερμοκρασίες κοντά στους 54 βαθμούς Κελσίου έχουν εντείνει τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα. Το καλοκαίρι του 2023, η περιοχή κατέγραψε τόσο ιστορικές βροχοπτώσεις όσο και θερμοκρασιακά ρεκόρ, με πλημμύρες που προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές του πάρκου.

Η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων σημειώνει ότι είναι ακόμη νωρίς για να προβλεφθεί αν οι φετινές συνθήκες θα οδηγήσουν σε νέο εντυπωσιακό ανθοφόρο κύμα, όπως εκείνο του 2016, όταν εκατομμύρια αγριολούλουδα κάλυψαν την έρημο.

Με πληροφορίες από Guardian