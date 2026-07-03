«Ραγδαία η εξέλιξη» του Ελ Νίνιο: Ο ΟΗΕ προειδοποιεί - Τι είχαν προβλέψει «με ακρίβεια»

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησε για την ταχεία ενίσχυση του Ελ Νίνιο που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση, το κλιματικό αυτό φαινόμενο θα αυξήσει την πιθανότητα ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων σε διεθνές επίπεδο.

Στο πρώτο του εποχικό έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜΟ) έκανε λόγο για «ταχεία εξέλιξη προς επεισόδιο Ελ Νίνιο υψηλής έντασης» την περίοδο μεταξύ «Ιουλίου και Σεπτεμβρίου», που θα φθάσει στην τρίτη από τις τέσσερις βαθμίδες της κλίμακας.

Οι συνθήκες Ελ Νίνιο «βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη»

«Οι συνθήκες Ελ Νίνιο βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και προβλέπεται να ενισχυθούν γρήγορα σε ένα ισχυρό φαινόμενο, όπως ακριβώς είχαν προβλέψει με ακρίβεια οι προγνώσεις του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού. Αυτό θα αυξήσει τις πιθανότητες για ξηρασία και έντονες βροχοπτώσεις, καθώς και τον κίνδυνο για καύσωνες στην ξηρά και θαλάσσιους καύσωνες σε πολλές περιοχές του κόσμου», δήλωσε η Γενική Γραμματέας του ΠΜΟ, Σελέστ Σαούλο.

«Η κοινότητα του ΠΜΟ έχει ξεκινήσει μια πρωτοφανή κινητοποίηση για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων σε ολόκληρο το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και σε περιφερειακό επίπεδο, ώστε να υποστηρίξει τις κυβερνήσεις, τις ανθρωπιστικές οργανώσεις και τους ευαίσθητους στο κλίμα τομείς. Οι προηγμένες εποχιακές προγνώσεις και οι έγκαιρες προειδοποιήσεις είναι ζωτικής σημασίας για τη διάσωση ζωών και τον μετριασμό των επιπτώσεων στις οικονομίες και τις κοινότητές μας», πρόσθεσε η ίδια.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ