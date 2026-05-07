Το πρώτο μεγάλο καταφύγιο ελεφάντων στην Ευρώπη ανοίγει στην Πορτογαλία

Το καταφύγιο της οργάνωσης Pangea στο Αλεντέζου της Πορτογαλίας ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους πρώτους του ελέφαντες.

Η Julie, που υπήρξε η τελευταία ελέφαντας τσίρκου στη χώρα, θα μεταφερθεί στο καταφύγιο τον επόμενο μήνα, ενώ θα ακολουθήσει η Kariba από ζωολογικό κήπο στο Βέλγιο.

Και τα δύο ζώα ανήκουν σε μια γενιά ελεφάντων που είχαν αιχμαλωτιστεί δεκαετίες πριν και πλέον ζουν σε συνθήκες απομόνωσης ή περιορισμού.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη της οργάνωσης, οι δύο ελέφαντες θα ζήσουν σε έναν εκτεταμένο φυσικό χώρο όπου θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα, να κοινωνικοποιούνται και να συμπεριφέρονται όπως στη φύση.

Το καταφύγιο έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει όσο το δυνατόν πιο φυσικές συνθήκες διαβίωσης, με στόχο την αποκατάσταση της ευζωίας των ζώων, τα οποία θεωρούνται από τα πιο ευφυή και συναισθηματικά θηλαστικά.





Ένα νέο μοντέλο για την ευζωία των ελεφάντων

Το καταφύγιο ξεκινά σε έκταση 28 εκταρίων, με σχέδια επέκτασης έως και 405 εκτάρια μέσα σε πρώην κτηνοτροφική περιοχή. Στόχος είναι να μπορεί να φιλοξενήσει έως και 20-30 ελέφαντες που θα ζουν σε ημι-φυσικές συνθήκες.

Η περιοχή, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, δεν θα είναι επισκέψιμη από το κοινό, καθώς προτεραιότητα δίνεται στην ηρεμία και την προστασία των ζώων.

Η δημιουργία του καταφυγίου έρχεται σε μια περίοδο που πολλές χώρες της Ευρώπης περιορίζουν ή απαγορεύουν τη χρήση άγριων ζώων σε τσίρκα, ενώ αρκετοί ζωολογικοί κήποι δυσκολεύονται να καλύψουν τις πολύπλοκες ανάγκες των ελεφάντων.

Όπως τονίζεται, τα ζώα αυτά έχουν σημαντικά μειωμένο χώρο κίνησης σε αιχμαλωσία σε σχέση με τη φύση, όπου διανύουν καθημερινά μεγάλες αποστάσεις και ζουν σε κοινωνικές ομάδες.

Το νέο καταφύγιο επιχειρεί να προσφέρει μια πιο «ελεύθερη» και φυσική ζωή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους.

Με πληροφορίες από BBC