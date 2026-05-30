Προσαρμογή ή εξαφάνιση: Τα δέντρα «λαμβάνουν» δραστικά μέτρα για να επιβιώσουν από την κλιματική αλλαγή

Η κάποτε μεγαλοπρεπής βελανιδιά είναι σχεδόν νεκρή: καταπονημένη από τους επαναλαμβανόμενους καύσωνες, έχει σταματήσει τις ζωτικές της λειτουργίες για να εξοικονομήσει νερό και πεθαίνει σιγά-σιγά σε ένα γαλλικό δάσος. Και αυτό δεν είναι το μόνο δέντρο που υποφέρει.

Είναι ένα από τα αμέτρητα δέντρα στα δάση της Ευρώπης που «υιοθετούν» δραστικές —και συχνά θανατηφόρες— στρατηγικές για να επιβιώσουν από την επιδεινούμενη ζέστη και την ξηρασία που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Καθώς η Γαλλία βιώνει έναν καύσωνα που σπάει ρεκόρ για την εποχή, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι πολλά από τα δάση της Ευρώπης φέρουν ήδη τα σημάδια από τις πολυετείς αυξανόμενες θερμοκρασίες και την έντονη ξηρασία.

Όπως οι άνθρωποι δροσίζονται μέσω του ιδρώτα, τα δέντρα ρυθμίζουν τη θερμοκρασία μέσω της διαπνοής, αντλώντας νερό από το έδαφος και απελευθερώνοντάς το ως υδρατμούς μέσω μικροσκοπικών πόρων στα φύλλα τους.

Καθώς οι θερμοκρασίες αυξάνονται, η απώλεια νερού από τα φύλλα και το έδαφος επιταχύνεται, αναγκάζοντας τα δέντρα να βρεθούν σε δεινή θέση για να διατηρήσουν την υγρασία.

Ο Μανουέλ Νικολά, από την Εθνική Δασική Υπηρεσία της Γαλλίας, μελετά αυτό το φαινόμενο στα δημόσια δάση της χώρας εδώ και δεκαετίες.

Όλα τα δέντρα «υποφέρουν», αλλά η αντίδρασή τους στο θερμικό στρες ποικίλλει ανάλογα με το είδος και την τοποθεσία, δήλωσε ο Νικολά, ο οποίος ηγείται του εθνικού προγράμματος παρακολούθησης του δασικού οικοσυστήματος.

Τα δέντρα διψάνε λόγω των υψηλών θερμοκρασιών

Ορισμένα δέντρα μειώνουν την απώλεια νερού κλείνοντας γρήγορα τα στομάτα τους — μικροσκοπικούς πόρους στα φύλλα ή τις βελόνες που ρυθμίζουν την ανταλλαγή αερίων και την απελευθέρωση υδρατμών.

Το κλείσιμο των στομάτων εξοικονομεί νερό, αλλά επιβραδύνει ή και σταματά τη φωτοσύνθεση, τη διαδικασία που μετατρέπει το ηλιακό φως, το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό σε σάκχαρα απαραίτητα για την ανάπτυξη και την επιβίωση.

Με την πάροδο του χρόνου, το δέντρο μπορεί ουσιαστικά να λιμοκτονήσει.

Μια άλλη στρατηγική που προτιμούν ιδιαίτερα τα δέντρα με βαθιά ριζικά συστήματα είναι να αντλούν νερό από το έδαφος και να διατηρούν τα στόματά τους ανοιχτά όσο το δυνατόν περισσότερο, εξήγησε ο Νικολά.

«Αλλά ο κίνδυνος αυτή τη φορά είναι να πεθάνει από δίψα», δήλωσε στο AFP στο Fontainebleau, ένα απέραντο δάσος περίπου 60 χιλιόμετρα νότια του Παρισιού.

«Ένα δέντρο είναι μια στήλη νερού» που μπορεί να απορροφήσει έως και 200 λίτρα την ημέρα, τόνισε ο Νικολά, μεταφέροντας υγρασία από το έδαφος προς την κομοστέγη [το πυκνό στρώμα φυλλώματος και κλαδιών που σχηματίζεται από τα ψηλότερα δέντρα ενός δάσους]. Αλλά αυτό το σύστημα μπορεί να κατακλυστεί από τη ζέστη ή την ξηρασία και να καταρρεύσει εντελώς».

«Φυσαλίδες αέρα εισέρχονται στα αγγεία και εμποδίζουν το χυμό να κυκλοφορήσει στις άκρες των κλαδιών. Αυτό ονομάζεται εμβολή αέρα», εξήγησε ο Νικολά.

«Και όταν η εμβολή επηρεάσει πάρα πολλά αγγεία, ολόκληρο το δέντρο πεθαίνει από αφυδάτωση».

Προσαρμογή ή θάνατος

Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι, καθώς οι καύσωνες και οι ξηρασίες γίνονται πιο συχνές, τα δέντρα ωθούνται όλο και περισσότερο στα όρια αυτά.

Στη Γαλλία, όπου βρίσκονται μερικά από τα πιο ποικιλόμορφα δάση της Ευρώπης, τα στοιχεία της κυβέρνησης δείχνουν ότι η θνησιμότητα των δέντρων έχει διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία.

Οι προβλέψεις υποδηλώνουν ότι περίπου το 30% των ειδών δέντρων ενδέχεται να κινδυνεύει με μείωση του πληθυσμού του έως το 2050.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι τα δάση αναγκάζονται να προσαρμοστούν γρήγορα σε κλιματικές αλλαγές που συνήθως εκτυλίσσονται σε διάστημα χιλιετιών.

Ο πλανήτης έχει θερμανθεί κατά περίπου 1,4 °C από την προβιομηχανική εποχή, κυρίως λόγω της καύσης ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας.

Ωστόσο, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η τρέχουσα περίοδος είναι πιθανώς η πιο ζεστή που έχει βιώσει η Γη τα τελευταία 125.000 χρόνια.

Ο αντίκτυπος στα δέντρα είναι ορατός με γυμνό μάτι στο Fontainebleau, όπου ορισμένα γιγάντια δέντρα έχουν αποβάλει τα κλαδιά και τα φύλλα τους σε μια ύστατη προσπάθεια να επιβιώσουν.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται η βελανιδιά αριθμός 37 — που εξακολουθεί να στέκεται όρθια, αλλά χωρίς κλαδιά και ξεφτισμένη, με τη μοίρα της να έχει ήδη σφραγιστεί.

Ο Νικολά και η ομάδα του επισημαίνουν και παρατηρούν τα δέντρα σε αυτό το σημείο εδώ και 34 χρόνια και γνωρίζουν ότι η ώρα της πλησιάζει.

Ωστόσο, άλλα δέντρα στην περιοχή παραμένουν ψηλά και υγιή για λόγους που οι επιστήμονες εξακολουθούν να προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν.

Ένας έντονος καύσωνας το 2018 έκαψε μια συστάδα πεύκων στο Fontainebleau, αλλά άλλα κωνοφόρα στο δάσος ευδοκίμησαν για λόγους που δεν έχουν ακόμη κατανοηθεί πλήρως.

Ορισμένα δέντρα, όπως τα μεσογειακά είδη, μπορεί να είναι πιο ανθεκτικά στη ζέστη, είπε ο Νικολά.

Η κατανόηση του «ποια είδη θα είναι κατάλληλα σε 100 χρόνια από τώρα» θα είναι κρίσιμη για την προστασία των δασών από τη ζέστη που έρχεται, εξήγησε ο Νικολά.

«Ενάντια στους καύσωνες, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Αλλά μπορούμε να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε το δάσος να προσαρμοστεί», κατέληξε ο Νικολά.

Με πληροφορίες από AFP