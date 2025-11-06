Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Το μέλλον των παιδιών μου θα είναι φωτεινό» – Το μήνυμά του για την κλιματική αλλαγή

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δήλωσε ότι λέει στα τρία του παιδιά πως «το μέλλον τους θα είναι εξίσου φωτεινό με εκείνα του παρελθόντος», χάρη στους επιστήμονες που εργάζονται για να αποκαταστήσουν τις ισορροπίες του πλανήτη.

Σε αποκλειστική συνέντευξη στην Κριστιάν Αμανπούρ του CNN, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, που ταξίδεψε στη Βραζιλία με αφορμή την ανακοίνωση των φιναλίστ του Earthshot Prize, μίλησε για την ανάγκη να δοθεί στους νέους «ελπίδα μέσα από λύσεις» στην κλιματική κρίση.

«Το άγχος για το κλίμα είναι πραγματικό», είπε ο πρίγκιπας, μιλώντας την Τετάρτη σε εκδήλωση στο Ρίο ντε Τζανέιρο. «Το ακούω παντού όπου πηγαίνω· πολλοί νέοι λένε “τι είδους πλανήτη θα κληρονομήσουμε;” Οι νέες γενιές πρέπει να ακούγονται περισσότερο».

Ο Ουίλιαμ πρόσθεσε ότι αισθάνεται ευγνωμοσύνη που μπορεί να πει στα παιδιά του, τον 12χρονο πρίγκιπα Τζορτζ, τη 10χρονη πριγκίπισσα Σαρλότ και τον 7χρονο πρίγκιπα Λούις, πως σημειώνεται πρόοδος στον τομέα του περιβάλλοντος, εν μέρει χάρη σε έργα που στηρίζει το Earthshot Prize.

«Για τα παιδιά μου ειδικά, το να γνωρίζουν ότι ο πλανήτης θα είναι σε καλύτερη και υγιέστερη κατάσταση χάρη στους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτήν την αίθουσα, είναι κάτι που μου αρέσει να τους λέω όταν πηγαίνουν για ύπνο», ανέφερε. «Τους λέω “θα είναι υπέροχα· το μέλλον σας θα είναι τόσο φωτεινό όσο και τα περασμένα”.»

Το βραβείο Earthshot

Το Earthshot Prize, που θεσπίστηκε πριν από πέντε χρόνια, απονέμει ετήσιο χρηματικό έπαθλο 1 εκατομμυρίου λιρών σε πέντε νικητές για την ενίσχυση καινοτόμων περιβαλλοντικών έργων. Ο πρίγκιπας τόνισε ότι το βραβείο δεν έχει απλώς «φιλανθρωπικό» χαρακτήρα, αλλά στόχο να στηρίξει πρακτικές, εμπορικές εφαρμογές που «θα κάνουν τη ζωή καλύτερη».

Κατά την παραμονή του στη Βραζιλία, ο Ουίλιαμ αναμένεται να απευθύνει ομιλία στην έναρξη της Διάσκεψης COP30, που θα διεξαχθεί στη βόρεια πόλη Μπελέμ, στην καρδιά του Αμαζονίου.

Η χρονική συγκυρία της επίσκεψής του στη Λατινική Αμερική απομονώνει τον πρίγκιπα από τις εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά την απόφαση του βασιλιά Καρόλου Γ΄ να αφαιρέσει τον τίτλο του πρίγκιπα από τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, εξαιτίας των δεσμών του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Όταν η Αμανπούρ τον ρώτησε για την «αλλαγή» αυτή στη βασιλική οικογένεια, ο Ουίλιαμ απέφυγε να απαντήσει ευθέως. Αντ’ αυτού, μίλησε ξανά για το Earthshot Prize, το οποίο χαρακτήρισε παράδειγμα θετικής «αλλαγής»: «Θέλω να περιβάλλομαι από ανθρώπους που θέλουν να φέρουν αλλαγές και να κάνουν καλό στον κόσμο», είπε.

Με πληροφορίες από CNN