Πού υπάρχουν καρχαρίες στην Ελλάδα: Αυτά τα είδη εντοπίζονται πιο συχνά

Την εμφάνιση των καρχαριών στις ελληνικές θάλασσες σχολίασε ο Χρήστος Τακλής, θαλάσσιος βιολόγος, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews.

Τα συχνότερα είδη που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα, είναι:

ο καρχαρίας μάκο,

ο γαλάζιος καρχαρίας που εμφανίζεται κυρίως τον Μάιο,

ο εξαβράγχιος που παρατηρείται σε μεγάλα βάθη.

Ο κ. Τακλής επισήμανε και είδη καρχαριών που οι άνθρωποι αλιεύουν, όπως ο γκριζογαλέος και το σκυλόψαρο.

Στη συνέχεια, σχολίασε ότι η τελευταία επίθεση στη χώρα ήταν πριν από 45 χρόνια και η τελευταία θανατηφόρα επίθεση πριν 60 χρόνια.

Ανέφερε επίσης, ότι υπάρχουν και μέθοδοι προκειμένου να απωθήσουμε έναν καρχαρία χρησιμοποιώντας το χέρι μας, καθώς, όπως είπε, είναι «περίεργα είδη και δεν επιτίθενται έτσι απλά».

«Τον Μάιο βλέπουμε περισσότερο τους γαλάζιους καρχαρίες να εμφανίζονται και σε ρηχά νερά, καθώς βγαίνουν για να γεννήσουν», πρόσθεσε.

Πού εντοπίζονται καρχαρίες στην Ελλάδα

Με βάση καταγραφές των τελευταίων δεκαετιών, εμφανίσεις καρχαριών έχουν σημειωθεί σχεδόν σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ωστόσο, αυξημένη παρουσία παρατηρείται κυρίως:

στο Ιόνιο Πέλαγος.

στον Σαρωνικό Κόλπο.

στον Παγασητικό.

στη Χαλκιδική.

στα Δωδεκάνησα.

νότια της Κρήτης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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