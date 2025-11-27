Πού μπορεί να φτάσει η στάθμη της θάλασσας εάν συνεχίζει να λιώνει η Ανταρκτική

Νέα διεθνής έρευνα απαντά στο ερώτημα για το τι θα συμβεί στον πλανήτη αν η Ανταρκτική, η μεγαλύτερη δεξαμενή πάγου της Γης, συνεχίσει να λιώνει με τους σημερινούς ρυθμούς.

Το συμπέρασμα των επιστημόνων είναι ξεκάθαρο: η άνοδος της στάθμης της θάλασσας δεν θα είναι ίδια παντού και σε ορισμένες περιοχές μπορεί να ξεπεράσει τα τρία μέτρα μέχρι το 2200, εάν οι εκπομπές αερίων παραμείνουν υψηλές.

Γιατί η Ανταρκτική έχει τόσο μεγάλο βάρος

Η Ανταρκτική κρατά παγιδευμένο πάγο αρκετό για να ανεβάσει τη μέση στάθμη των ωκεανών κατά 58 μέτρα εάν έλιωνε πλήρως. Αν και αυτό δεν αναμένεται, ακόμη και μερική τήξη προκαλεί παγκόσμιες ανατροπές: μεταβολές στη θερμοκρασία των ωκεανών, αλλαγές στα ρεύματα και -κυρίως- διαφορετικό ρυθμό ανόδου της θάλασσας από περιοχή σε περιοχή.

Η στάθμη της θάλασσας δεν ανεβαίνει ομοιόμορφα, όπως γίνεται, για παράδειγμα, σε μια μπανιέρα, εξηγεί ο Independent σε πρόσφατο δημοσίευμά του. Ο λόγος είναι η βαρύτητα: ο τεράστιος όγκος πάγου της Ανταρκτικής έλκει το νερό γύρω της. Όταν λιώνει, αυτή η έλξη μειώνεται με αποτέλεσμα να πέφτει η στάθμη κοντά στην Ανταρκτική, και μακριά από την Ανταρκτική η στάθμη να ανεβαίνει πολύ περισσότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο

Παράλληλα, η απώλεια μάζας μετατοπίζει ελαφρώς τον άξονα περιστροφής της Γης, αναδιανέμοντας επιπλέον το νερό.

Τι θα γίνει με τις «μέτριες» εκπομπές διοξειδίου

Ακόμη και στο αισιόδοξο σενάριο, όπου οι χώρες μειώνουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αλλά δεν φτάνουν τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού,η έρευνα προβλέπει:

10 εκατοστά άνοδος από την Ανταρκτική έως το 2100

1 μέτρο άνοδος έως το 2200 μόνο από την Ανταρκτική

Την ίδια ώρα, οι περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο είναι εκείνες πολύ μακριά από τον Νότιο Πόλο, ιδίως ο Ινδικός, ο Ειρηνικός και ο δυτικός Ατλαντικός Ωκεανός, με πιθανή άνοδο έως και 1,5 μέτρο μόνο από την Ανταρκτική.

Ο Independent, καταληκτικά, παρουσιάζει και το δυσάρεστο σενάριο, δηλαδή η τήξη να επιταχυνθεί θεαματικά: 30 εκατοστά άνοδος έως το 2100, έως 3 μέτρα έως το 2200, όλα αυτά αποκλειστικά από την Ανταρκτική.

Και πάλι, τα μεγαλύτερα πλήγματα εντοπίζονται σε ευάλωτες νησιωτικές περιοχές του Ειρηνικού και του Ατλαντικού, όπως οι Μικρονησία, Παλάου, Μάρσαλ Αϊλαντς και πολλές χώρες της Καραϊβικής, που ήδη χάνουν γη από την άνοδο της θάλασσας.

Μάλιστα, δύο αναπάντεχοι παράγοντες μπορούν να λειτουργήσουν υπέρ της ανθρωπότητας:

Η ανάδυση της στεριάς

Το υπέδαφος της Ανταρκτικής, χωρίς το βάρος των πάγων, ανυψώνεται. Έτσι, τμήματα πάγου απομακρύνονται από τα θερμά νερά, επιβραδύνοντας τη λήξη.

Η μελέτη προειδοποιεί ότι η άνοδος της θάλασσας δεν θα τους πλήξει όλους «ισότιμα», καθώς οι νησιωτικές χώρες, που έχουν συνεισφέρει ελάχιστα στην κλιματική κρίση, θα σηκώσουν δυσανάλογα μεγάλο βάρος.

Με πληροφορίες από Independent