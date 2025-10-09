Πώς το εμπόριο ψαριών ενυδρείου υπονομεύει τη βιοποικιλότητα των ωκεανών

Το εμπόριο θαλάσσιων ψαριών ενυδρείου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ψάρια που συλλέγονται απευθείας από τους φυσικούς τους πληθυσμούς, με εκατομμύρια καταναλωτές να αγνοούν την πραγματική προέλευση των ζώων λόγω αδιαφανών αλυσίδων εφοδιασμού.

Μια πρόσφατη έρευνα αποκάλυψε ότι τα περισσότερα ψάρια ενυδρείου που πωλούνται διαδικτυακά στις ΗΠΑ προέρχονται από τον δυτικό Ειρηνικό και τους Ινδικούς ωκεανούς. Το παγκόσμιο εμπόριο αποφέρει περίπου 2,15 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, με τις ΗΠΑ να καλύπτουν τα δύο τρίτα της ζήτησης. Αν και η Αυστραλία κατατάσσεται σταθερά μεταξύ των κορυφαίων εισαγωγέων και εξαγωγέων, η πλειοψηφία των ειδών που πωλούνται είναι άγρια συλλεγμένα.

Από 734 ειδών θαλάσσιων ψαριών που αναλύθηκαν, το 90% προέρχονται αποκλειστικά από άγρια συλλογή, το 7% είναι μεικτής προέλευσης και μόνο το 3% εκτρεφόμενα. Αυτό σημαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ψαριών ενυδρείου στην αγορά ζει ελεύθερα πριν βρεθεί σε ενυδρείο.

Η απειλή για τα θαλάσσια οικοσυστήματα

Μερικά από τα είδη που πωλούνται, όπως τα Banggai cardinalfish, Clarion angelfish και Azure damselfish, είναι καταχωρημένα ως απειλούμενα από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης. Η διεθνής εμπορία απειλούμενων ειδών ρυθμίζεται από τη Σύμβαση CITES, αλλά πολλές φορές τα είδη «ξεφεύγουν» από τους κανόνες και καταλήγουν στην αγορά.

Η άγρια συλλογή ψαριών μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες, όχι μόνο για την επιβίωση των ειδών, αλλά και για τις κοινωνικές δομές ψαριών που ζουν σε ομάδες, όπως τα ψάρια-κλόουν. Οι επιστήμονες τονίζουν την ανάγκη για αυστηρότερη ιχνηλασιμότητα, εποπτεία της αλυσίδας εφοδιασμού και ενημέρωση των καταναλωτών.

Παράλληλα, πολλά είδη ενυδρείου συλλέγονται από τροπικούς υφάλους, προσφέροντας εισόδημα σε τοπικές κοινότητες. Η υποστήριξη βιώσιμων αλιευμάτων μπορεί να συνδυάσει την οικονομική ανάπτυξη με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Οι ειδικοί προτείνουν τη δημιουργία αξιόπιστων οικολογικών πιστοποιήσεων που θα επιτρέπουν στους καταναλωτές να γνωρίζουν την προέλευση των ψαριών τους και αν συλλέχθηκαν με βιώσιμο τρόπο.

Η δρ Μαριάν Γουόνγκ σημειώνει ότι τα ψάρια που φτάνουν στα καταστήματα είναι μόνο ένα μικρό μέρος όσων συλλέγονται, και το ταξίδι τους από τους υφάλους μέχρι τον λιανοπωλητή είναι επίπονο και επικίνδυνο για την επιβίωσή τους. Η συλλογή άγριων ψαριών πρέπει να διαχειρίζεται με προσοχή για να αποφευχθεί η εξάντληση των πληθυσμών και η διατάραξη των οικοσυστημάτων.

Η έρευνα καταδεικνύει ότι η συνειδητοποίηση των καταναλωτών και η καλύτερη διαχείριση του εμπορίου ψαριών ενυδρείου μπορούν να αποτελέσουν βασικά εργαλεία για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διατήρηση της θαλάσσιας ζωής.

Με πληροφορίες από Guardian