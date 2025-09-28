Πολικές αρκούδες «κατέλαβαν» εγκαταλελειμμένο σοβιετικό σταθμό στην Αρκτική

Μια αποικία πολικών αρκούδων έχει βρει καταφύγιο σε ένα εγκαταλελειμμένο σοβιετικό ερευνητικό σταθμό στο νησί Κολιούτσιν, στη Θάλασσα Τσούκτσι της ρωσικής Αρκτικής.

Ο Ρώσος μπλόγκερ ταξιδιών Βαντίμ Μαχόροφ κατέγραψε το σκηνικό με drone, δείχνοντας αρκούδες να μπαίνουν και να βγαίνουν από τα εγκαταλελειμμένα κτίρια υπό τον καλοκαιρινό αρκτικό ήλιο.

Σε ένα από τα πλάνα, μια αρκούδα προσπάθησε να δαγκώσει το drone, ενώ άλλες έβγαλαν παιχνιδιάρικα το κεφάλι τους από τα παράθυρα. «Νομίζω ότι βλέπουν αυτά τα σπίτια σαν καταφύγιο από τον άνεμο και τη βροχή», σχολίασε ο Μαχόροφ.

Φωτ: @makhorov on Instagram

Ο σταθμός εγκαταλείφθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’90, λίγο μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Σήμερα, περισσότερες από 20 πολικές αρκούδες είναι ενεργές στο νησί, σύμφωνα με τον Μαχόροφ.

Παρότι θεωρούνται μοναχικά ζώα, οι πολικές αρκούδες δεν είναι πάντα αντικοινωνικές. Όταν δεν ανταγωνίζονται για τροφή ή για ζευγάρωμα, μπορούν να δείξουν την κοινωνική τους πλευρά. Μάλιστα, ο ίδιος θυμήθηκε ότι πριν λίγα χρόνια ένα κουφάρι φάλαινας είχε προσελκύσει πάνω από 200 αρκούδες: «Όλοι έτρωγαν, κανείς δεν ενόχλησε κανέναν», έγραψε.

Λόγω της κλιματικής αλλαγής και της μείωσης των πάγων, τα ζώα αναγκάζονται το καλοκαίρι να μετακινηθούν βορειότερα ή να αναζητήσουν τροφή στην ξηρά. Σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν σε χωριά ή πόλεις, όπου οι κάτοικοι τοποθετούν σιδεριές με καρφιά ή ξύλινες «παντόφλες με πρόκες» μπροστά από τις πόρτες για να αποτρέψουν τις επισκέψεις.

«Οι πολικές αρκούδες δεν είναι ξένες στην αίσθηση της άνεσης και της θαλπωρής», έγραψε στο Instagram ο Μαχόροφ. «Όταν έχει λιακάδα, μπορείς [ως πολική αρκούδα] να ξαπλώσεις μπρούμυτα στην αυλή».

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN), η ρωσική Αρκτική φιλοξενεί τέσσερις υποπληθυσμούς πολικών αρκούδων, που παίρνουν το όνομά τους από τις θάλασσες όπου ζουν: Μπάρεντς, Κάρα, Λάπτεφ και Τσούκτσι.

Με πληροφορίες από CNN