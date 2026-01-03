Πέθανε σε ηλικία 54 ετών ο Κρεγκ, ο ελέφαντας «πρέσβης της μπίρας» στην Κένυα

Ένας από τους πιο γνωστούς ελέφαντες της Αφρικής, ο Κρεγκ, πέθανε από φυσικά αίτια το πρωί του Σαββάτου στο Εθνικό Πάρκο Αμποσέλι, στη νότια Κένυα, όπως ανακοίνωσαν -στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης- οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής.

Ο Κρεγκ, που θεωρούνταν ένας από τους μεγαλύτερους αρσενικούς ελέφαντες με χαυλιόδοντες στην ήπειρο, είχε μόλις συμπληρώσει τα 54 του χρόνια. «Έζησε μια μακρά ζωή και αναμφίβολα απέκτησε πολλούς απογόνους», ανέφερε σε αποχαιρετιστήριο μήνυμά του το Amboseli Trust for Elephants.

Γνωστός για τους εντυπωσιακούς, μακριούς χαυλιόδοντές του, ο Κρεγκ αποτελούσε βασικό πόλο έλξης για τους επισκέπτες του πάρκου, κοντά στα σύνορα με την Τανζανία. Το 2021 μάλιστα είχε οριστεί «πρεσβευτής» της δημοφιλούς κενυατικής μπίρας Tusker, όνομα που χρησιμοποιείται και για τα ενήλικα αρσενικά ελεφαντοειδή με χαυλιόδοντες.

Η Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Κένυας χαρακτήρισε τον Κρεγκ «σύμβολο της επιτυχημένης προστασίας της φύσης». Όπως σημείωσε, ανήκε στους λεγόμενους «super tuskers», μια εξαιρετικά σπάνια κατηγορία αρσενικών ελεφάντων των οποίων κάθε χαυλιόδοντας ξεπερνά τα 45 κιλά. Σήμερα απομένουν μόλις ελάχιστοι τέτοιοι ελέφαντες σε ολόκληρη την Αφρική.

Οι αρχές τόνισαν επίσης τον ήρεμο χαρακτήρα του: συχνά σταματούσε υπομονετικά, επιτρέποντας στους επισκέπτες να τον φωτογραφίζουν και να τον βιντεοσκοπούν. «Χάρη στους ανθρώπους που τον προστάτευαν όλα αυτά τα χρόνια, πέθανε ήσυχα, από φυσικά αίτια», ανέφεραν.

Η Κένυα υποδέχθηκε πέρυσι περισσότερους από δύο εκατομμύρια τουρίστες, πολλοί εκ των οποίων επισκέφθηκαν τα εθνικά της πάρκα για να δουν από κοντά την άγρια ζωή. Ο τουρισμός αντιστοιχεί περίπου στο 10% του ΑΕΠ της χώρας, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Ο θάνατος του Κρεγκ σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για το Αμποσέλι.

Με πληροφορίες από BBC