Το Παρίσι ψήνεται κάτω από τις ωραίες του στέγες

Στο Παρίσι, η γοητεία της σοφίτας αρχίζει να μοιάζει όλο και λιγότερο ρομαντική.

Κάτω από τις περίφημες στέγες ψευδαργύρου, σε πρώην chambres de bonne, τα μικρά δωμάτια υπηρεσίας που βρίσκονταν στους τελευταίους ορόφους των παλιών παρισινών πολυκατοικιών, αλλά και σε σοφίτες, ντουπλέξ και διαμερίσματα με φεγγίτες, χιλιάδες κάτοικοι ζουν πλέον κάτι που δεν μοιάζει με απλή «θερινή δυσφορία». Μοιάζει με παγίδα καύσωνα.

Σε ένα δωμάτιο στον έβδομο όροφο, στην περιοχή Μπαρμπές, στη βόρεια πλευρά της γαλλικής πρωτεύουσας, το θερμόμετρο έδειξε 42 βαθμούς λίγο πριν ξεσπάσει καταιγίδα. Έξω, η θερμοκρασία έπεσε για λίγο. Μέσα, δεν κατέβηκε κάτω από τους 36. Σε άλλα διαμερίσματα τελευταίου ορόφου, οι κάτοικοι περιγράφουν νύχτες χωρίς ύπνο, πονοκεφάλους που επιμένουν, τοίχους που ακτινοβολούν θερμότητα και σπίτια που χρειάζονται ημέρες για να δροσίσουν.

Άποψη των στεγών του Παρισιού από διαμέρισμα τελευταίου ορόφου, την ώρα που ο καύσωνας μετατρέπει τις σοφίτες της πόλης σε θερμικές παγίδες. / φωτογραφία: William Keo

Αυτό που κάποτε ήταν προνόμιο, φως, θέα και παρισινή ατμόσφαιρα γίνεται τώρα πρόβλημα κατοικησιμότητας. Οι στέγες από ψευδάργυρο, οι χαμηλές κλίσεις, η ελλιπής μόνωση, ο κακός αερισμός και τα γυάλινα ανοίγματα που κάποτε πρόσθεσαν φως στις παλιές σοφίτες λειτουργούν σήμερα σαν μηχανισμός εγκλωβισμού της ζέστης.

Το Παρίσι έχει χτιστεί σε μεγάλο βαθμό πάνω σε αυτή την εικόνα: στέγες που γυαλίζουν, παράθυρα στη σοφίτα, μικρά δωμάτια κάτω από τον ουρανό, διαμερίσματα που υπόσχονται θέα και κάτι από την παλιά κινηματογραφική ζωή της πόλης. Όμως η κλιματική κρίση αλλάζει την ανάγνωση αυτής της ομορφιάς. Εκεί όπου ο τουρίστας βλέπει σιλουέτα, ο κάτοικος βλέπει πια έναν τοίχο που δεν κρυώνει.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο αισθητικό ούτε περιορίζεται στην ενόχληση. Για ανθρώπους που εργάζονται, σπουδάζουν, φροντίζουν παιδιά ή ηλικιωμένους, η ζωή κάτω από τις στέγες γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Κάποιοι κοιμούνται ελάχιστα και μετά πηγαίνουν κανονικά στη δουλειά. Άλλοι περνούν τα Σαββατοκύριακα στο γραφείο, όχι για να εργαστούν, αλλά επειδή εκεί υπάρχει κλιματισμός. Άλλοι μεταφέρουν την καθημερινότητά τους σε βιβλιοθήκες, δημοτικά κτίρια, εκκλησίες ή πάρκα, αναζητώντας τις λεγόμενες «δροσερές ζώνες» της πόλης.

Οι λύσεις που δοκιμάζονται είναι συχνά αυτοσχέδιες: κουβέρτες επιβίωσης κολλημένες στα παράθυρα, ανεμιστήρες γύρω από το κρεβάτι, μπουκάλια πάγου μπροστά στον αέρα, βρεγμένες πετσέτες, κάλτσες βουτηγμένες στο νερό, θερμικά στόρια, αισθητήρες θερμοκρασίας, ακόμη και αυτοσχέδια «κουτιά καύσωνα» που ανεβαίνουν από το υπόγειο μαζί με τα καλοκαιρινά ρούχα.

Κουβέρτα επιβίωσης τοποθετημένη σε παράθυρο παρισινού διαμερίσματος, σε μια προσπάθεια να μειωθεί η εσωτερική θερμοκρασία κατά λίγους βαθμούς./φωτογραφία: William Keo

Όμως το πρόβλημα δεν λύνεται με πατέντες. Οι κάτοικοι των τελευταίων ορόφων αρχίζουν πλέον να οργανώνονται. Στο Παρίσι δημιουργήθηκαν ομάδες όπως το Tomorrow 50°C και το Last Floor Collective, που προσπαθούν να κάνουν ορατή μια κατηγορία κατοίκησης η οποία συχνά χάνεται μέσα στη γενική συζήτηση για τον καύσωνα.

Στόχος τους είναι να χαρτογραφηθούν οι πραγματικές συνθήκες μέσα στα διαμερίσματα, να καταγραφούν θερμοκρασίες δίπλα στα κρεβάτια, να συγκεντρωθούν μαρτυρίες για τον ύπνο, την ψυχική κατάσταση και την καθημερινή αντοχή των κατοίκων. Η ιδέα είναι απλή: αν η πολιτική για την πόλη μιλά για καύσωνες, πρέπει να ξέρει τι σημαίνει να ζεις ακριβώς κάτω από τη στέγη.

Το Παρίσι έχει ήδη δημοσιεύσει χάρτη με εκατοντάδες σημεία δροσιάς: πάρκα, δημαρχεία, εκκλησίες, βιβλιοθήκες. Όμως το ερώτημα είναι τι γίνεται όταν ο κίνδυνος δεν βρίσκεται μόνο στον δημόσιο χώρο, αλλά μέσα στο ίδιο το σπίτι. Και ειδικά σε μια πόλη όπου η κατοικία είναι τόσο ακριβή ώστε πολλοί δεν μπορούν απλώς να φύγουν.

Οι κάτοικοι των σοφιτών δεν θέλουν απαραίτητα να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Αυτές είναι οι γειτονιές τους, τα ενοίκιά τους, οι ζωές τους. Για αρκετούς, η μετακόμιση θα σήμαινε οικονομική υποχώρηση ή έξοδο από το Παρίσι. Το πρόβλημα, λοιπόν, δεν είναι ατομικό. Είναι αστικό.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο ψευδάργυρος δεν είναι από μόνος του ο εχθρός. Το υλικό αντανακλά σε σημαντικό βαθμό την ηλιακή ακτινοβολία. Το βασικό πρόβλημα βρίσκεται αλλού: σε στέγες χαμηλής κλίσης, εκτεθειμένες στον ήλιο, χωρίς επαρκή μόνωση και αερισμό, σε παλιές σοφίτες που μετατράπηκαν σε κατοικίες χωρίς να σχεδιαστούν για το κλιματικό μέλλον που ήδη ζούμε.

Με την πίεση της αγοράς ακινήτων, χώροι που κάποτε δεν προορίζονταν για πλήρη κατοίκηση έγιναν σπίτια. Για να μπει φως, μπήκαν φεγγίτες και μεγάλα ανοίγματα. Σήμερα, αυτά τα γυάλινα στοιχεία λειτουργούν σαν θερμαντικά σώματα πάνω από τα κεφάλια των κατοίκων.

Το ζήτημα της ανακαίνισης είναι περίπλοκο. Σε πολλές πολυκατοικίες, οι αποφάσεις περνούν από συνελεύσεις συνιδιοκτητών. Όσοι ζουν στους κάτω ορόφους δεν νιώθουν πάντα την ίδια επείγουσα ανάγκη. Οι ιδιοκτήτες συχνά ενδιαφέρονται περισσότερο για την ενεργειακή κατάταξη του ακινήτου τον χειμώνα ή για τη δυνατότητα ενοικίασης, παρά για το αν ένα διαμέρισμα παραμένει βιώσιμο τον Ιούνιο, τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο.

Εδώ ανοίγει μια νέα συζήτηση: η θερινή κατοικησιμότητα. Αν ένα σπίτι είναι παγωμένο τον χειμώνα, υπάρχουν τρόποι να περιγραφεί ως προβληματικό. Αν όμως γίνεται ανυπόφορο το καλοκαίρι, η νομοθεσία, οι κανονισμοί και οι αγορές συχνά δεν ξέρουν ακόμη πώς να το μετρήσουν. Κι όμως, η ζέστη σκοτώνει. Το 2003, στη μεγάλη φονική καλοκαιρινή κρίση της Γαλλίας, πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν παγιδευμένοι στα διαμερίσματά τους στους πάνω ορόφους.

Η κλιματική κρίση κάνει αυτή την παλιά μνήμη πιο κοντινή. Οι περίοδοι ακραίας ζέστης έρχονται νωρίτερα, διαρκούν περισσότερο και χτυπούν όχι μόνο τους πιο φτωχούς, αλλά και ανθρώπους που μέχρι πρόσφατα δεν θεωρούσαν τον εαυτό τους ευάλωτο: εκπαιδευτικούς, υπαλλήλους, φοιτητές, νέους εργαζόμενους, μοναχικούς ενοικιαστές, ηλικιωμένους ιδιοκτήτες.

Αυτό που αλλάζει είναι η ίδια η έννοια του σπιτιού. Το σπίτι δεν είναι πια αυτονόητα καταφύγιο. Μπορεί να γίνει θερμοκήπιο, κλίβανος, χώρος εξάντλησης. Και τότε η πόλη πρέπει να απαντήσει όχι μόνο με οδηγίες επιβίωσης, αλλά με πολιτική κατοικίας, ενεργειακή ανακαίνιση, υποχρεώσεις ιδιοκτητών και νέους κανόνες για το τι σημαίνει κατοικήσιμο διαμέρισμα.

Το Παρίσι, με τις όμορφες στέγες του, γίνεται έτσι εργαστήριο ενός μέλλοντος που αφορά πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Η αισθητική του παλιού κτιρίου, η γοητεία της σοφίτας, η θέα από ψηλά, δεν αρκούν πια. Αν η πόλη του μέλλοντος δεν μπορεί να δροσίσει τους κατοίκους της, τότε η ομορφιά της αρχίζει να μοιάζει με παγίδα.

Κάτω από τις στέγες του Παρισιού, οι άνθρωποι δεν ζητούν πολυτέλεια. Ζητούν να μπορούν να κοιμηθούν.Και ίσως αυτό να είναι το πιο απλό, αλλά και το πιο πολιτικό αίτημα μιας πόλης που ζεσταίνεται πιο γρήγορα απ’ όσο προλαβαίνει να αλλάξει.

με στοιχεία από Le Monde