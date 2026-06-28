Παπούα Νέα Γουινέα: Αυξημένος ο κίνδυνος για έλλειψη τροφίμων, καθώς το φαινόμενο «Ελ Νίνιο» φέρνει παγετό και ξηρασία

Οικογένειες σε ολόκληρη την ορεινή περιοχή της Παπούα Νέα Γουινέα αντιμετωπίζουν μειωμένες συγκομιδές και τον κίνδυνο της πείνας, αφού το καιρικό φαινόμενο «Ελ Νίνιο» προκάλεσε παγετούς και παρατεταμένη ξηρασία, που κατέστρεψαν τους κήπους τροφίμων οι οποίοι εξασφάλιζαν τροφή και εισόδημα σε χιλιάδες νοικοκυριά.

Οι επιπτώσεις του «Ελ Νίνιο» έγιναν αισθητές τις τελευταίες εβδομάδες, προκαλώντας ξηρασία, πτώση της στάθμης των υδάτων και παγετούς, που απειλούν την επισιτιστική ασφάλεια σε ορισμένες από τις πιο παραγωγικές από γεωργική άποψη περιοχές της χώρας.

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί το Ελ Νίνιο στην Παπούα Νέα Γουινέα

Σύμφωνα με την Oxfam PNG, η Παπούα Νέα Γουινέα είναι επί του παρόντος η χώρα του Ειρηνικού που έχει πληγεί περισσότερο από τις επιπτώσεις του «Ελ Νίνιο». Η ανθρωπιστική οργάνωση ανέφερε ότι οι βροχοπτώσεις ήταν κάτω του μέσου όρου για σχεδόν ένα χρόνο και, σε συνδυασμό με τον παγετό στα ορεινά και τα επιβλαβή παράσιτα, κατέστρεψαν τις καλλιέργειες και το ζωικό κεφάλαιο.

Η Oxfam PNG εκτιμά ότι έως και 3 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να πληγούν σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων 1,9 εκατομμυρίων, σύμφωνα με τις προβλέψεις, στα ορεινά. Οι κοινότητες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη γεωργία αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρή έλλειψη τροφίμων, ενώ ορισμένες αναφέρουν ότι τα αποθέματα τροφίμων ενδέχεται να διαρκέσουν μόνο δύο έως τρεις μήνες.

Ο οργανισμός προειδοποίησε ότι τα νοικοκυριά που αναγκάζονται να μειώσουν τα γεύματά τους και να τρώνε λιγότερο ποικίλα τρόφιμα διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο υποσιτισμού.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Παπούα Νέα Γουινέα αναφέρει ότι το φαινόμενο «Ελ Νίνιο» προκαλεί σοβαρή ξηρασία και καταστροφικούς παγετούς, καθώς απομακρύνει τις βροχοπτώσεις από τη χώρα και μειώνει τα επίπεδα υγρασίας. Η έλλειψη κάλυψης από σύννεφα επιτρέπει στη θερμότητα να διαφεύγει γρήγορα τη νύχτα, με αποτέλεσμα οι θερμοκρασίες στα ορεινά να πέφτουν κάτω από το σημείο πήξης και να προκαλούνται παγετοί που μπορούν να καταστρέψουν τις καλλιέργειες.

Στο Ταμπούλ, στην επαρχία των Δυτικών Ορεινών Περιοχών, ο αγρότης Τζον Γουάνκαρ ξύπνησε την περασμένη εβδομάδα και βρήκε τον κήπο του καλυμμένο από παγετό, με τα λαχανικά και τις βασικές καλλιέργειες να έχουν υποστεί ζημιές. Ο Γουάνκαρ είπε ότι η οικογένειά του βασιζόταν εξ ολοκλήρου στον κήπο για τροφή και εισόδημα και τώρα αντιμετωπίζει αβεβαιότητα σχετικά με το πώς θα επιβιώσει τις επόμενες εβδομάδες.

Σε μία άλλη περιοχή, η 62χρονη Μάρθα Τζον περιέγραψε μια παρόμοια εμπειρία, αφού ο παγετός έπληξε την κοινότητά της.

«Την περασμένη Τετάρτη, όλοι οι κήποι μας ήταν καλυμμένοι με παγετό», είπε.

«Κλαίγαμε, καθώς αυτοί οι κήποι δεν είναι μόνο για να τρώμε, αλλά αποτελούν και το εισόδημά μας. Καλλιεργούμε πατάτες και τις πουλάμε χύμα, και όλα τα παιδιά και τα εγγόνια μου εξαρτώνται από αυτό το φαγητό τόσο για τη διατροφή τους όσο και για το εισόδημά τους».

«Αυτή είναι η στιγμή για προετοιμασία, όχι για πανικό»

Η επιδείνωση των συνθηκών επηρεάζει επίσης την πρόσβαση σε καθαρό νερό. Η Oxfam PNG ανέφερε ότι πολλοί ποταμοί και ρυάκια έχουν στερέψει, αναγκάζοντας τις κοινότητες να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές νερού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένα σχολεία έχουν μειώσει τις ώρες λειτουργίας τους λόγω της ζέστης και της έλλειψης νερού.

Ενώ η Παπούα Νέα Γουινέα αντιμετωπίζει τις πιο σοβαρές επιπτώσεις, η Oxfam PNG ανέφερε ότι και άλλες χώρες του Ειρηνικού επηρεάζονται επίσης. Περίπου 4,7 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους πείνας, φτώχειας και ασθενειών λόγω των ξηρασιών που σχετίζονται με το φαινόμενο Ελ Νίνιο, των ακανόνιστων βροχοπτώσεων και του παγετού.

Ο υπουργός Εθνικής Προστασίας της χώρας, Μπίλι Τζόζεφ, δήλωσε ότι οι εκτιμήσεις που σημειώθηκαν επιβεβαίωσαν τη μείωση των βροχοπτώσεων, τη μείωση των πηγών νερού και το πρόβλημα έλλειψης υγρασίας που επηρεάζει τους κήπους καλλιέργειας τροφίμων.

Ο πρωθυπουργός, Τζέιμς Μαράπε, έχει δώσει εντολή στις επαρχίες και τους νομούς σε ολόκληρη τη χώρα να προετοιμαστούν για την πιθανότητα μιας έκτακτης και παρατεταμένης περιόδου ξηρασίας.

«Αυτή είναι η στιγμή για προετοιμασία, όχι για πανικό», είπε. «Κάθε περιφέρεια και κάθε επαρχία πρέπει να γνωρίζει τις ευάλωτες περιοχές της, να γνωρίζει τις πηγές νερού της, να προστατεύει τους κατοίκους της και να προετοιμαστεί έγκαιρα».

Με πληροφορίες από Guardian