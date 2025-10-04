Παγκόσμια Ημέρα Ζώων: 5 πράγματα που ίσως δεν ξέρατε για το πώς ξεκίνησε

Η Παγκόσμια Ημέρα Ζώων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 4 Οκτωβρίου.

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων είναι διεθνής ημέρα δράσης για τα δικαιώματα των ζώων και την καλή διαβίωση.

Γιορτάζεται με διαφορετικούς τρόπους σε κάθε χώρα, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη θρησκεία, την πίστη ή την πολιτική ιδεολογία.

Μέσω της αύξησης της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης, μπορεί να δημιουργηθεί ένας κόσμος όπου τα ζώα θα αναγνωρίζονται πάντα ως αισθανόμενα όντα και θα υπάρχει ευγένεια πάντα για την καλή διαβίωσή τους.

Στόχος της Παγκόσμιας Ημέρας Ζώων είναι να γίνει ο κόσμος ένα καλύτερο μέρος για όλα τα ζώα.

Σήμερα, η Παγκόσμια Ημέρα Ζώων είναι μια παγκόσμια εκδήλωση που ενώνει το κίνημα για την προστασία των ζώων.

Επικεφαλής και σημαντικός χρηματοδότης είναι το ίδρυμα Naturewatch από το 2003, ένα ίδρυμα για την καλή διαβίωση των ζώων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Παγκόσμια Ημέρα Ζώων: Εορτάστηκε πρώτη φορά το 1929