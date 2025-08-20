Ορνιθολογική για την κυνηγετική περίοδο: «Θηρεύσιμα ακόμη και απειλούμενα είδη - Παντελώς μη βιώσιμη προσέγγιση»

Σφοδρή κριτική κατά του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ασκεί η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, με αφορμή τη νέα Ρυθμιστική Απόφαση Θήρας για την περίοδο 2025-2026, τονίζοντας πως στη λίστα των θηρεύσιμων ειδών βρίσκονται ακόμη και απειλούμενα είδη, ενώ ζητά καθολική απαγόρευση του κυνηγιού στη Χίο, για τη φετινή περίοδο.

Η Ορνιθολογική χαρακτηρίζει «σταθερά απογοητευτική και επιζήμια» τη στάση του ΥΠΕΝ, τονίζοντας ότι για ακόμη μία χρονιά «τα κυνηγετικά συμφέροντα υπερισχύουν της προστασίας της φύσης».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης πως η χώρα εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, με την άγρια ζωή να έχει πληγεί σοβαρά.

Ορτύκι / Φωτογραφία: ΕΟΕ

«Στη λίστα θηρεύσιμων το απειλούμενο Τρυγόνι»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο Τρυγόνι, το οποίο παρά τη δραματική μείωση του πληθυσμού του εξακολουθεί να βρίσκεται στη λίστα των θηρεύσιμων ειδών, με το εθνικό όριο κάρπωσης να παραμένει στις 36.000 θηρεύσεις. Η Ορνιθολογική υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επανειλημμένα ζητήσει τον περιορισμό της θήρας του είδους, ενώ άλλοι περιβαλλοντικοί φορείς όπως η ΑΝΙΜΑ, η Εταιρία Προστασίας της Φύσης και το WWF Ελλάς έχουν συνυπογράψει πρόταση για διετή απαγόρευση.

Η οργάνωση εκφράζει επίσης σοβαρές αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής «Κένταυρος», μέσω της οποίας οι κυνηγοί καταγράφουν τις ημερήσιες θηρεύσεις, επισημαίνοντας ότι χωρίς επαρκή φύλαξη δεν μπορεί να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των δηλώσεων.

Η Ορνιθολογική αναφέρει επιπλέον ότι:

Παραμένουν θηρεύσιμα είδη με δυσμενές καθεστώς διατήρησης, όπως το Γκισάρι, η Ψαλίδα, η Κοκκινότσιχλα και το Ορτύκι.

Η παράταση της θήρας μέχρι Φεβρουάριο για υδρόβια, παρυδάτια και τσίχλες, δημιουργεί κινδύνους για είδη που ήδη βρίσκονται σε αναπαραγωγική φάση, όπως ο Κότσυφας.

Η φετινή καταστροφή της Χίου, όπου κάηκε περίπου το 13% της συνολικής έκτασης του νησιού, καθιστά επιβεβλημένη -κατά την οργάνωση- την πλήρη απαγόρευση θήρας στο νησί, ώστε η άγρια ζωή να ανακάμψει.

Ψαλίδα / Φωτογραφία: ΕΟΕ

Ως θετική εξέλιξη η Ορνιθολογική αναγνωρίζει την απαγόρευση θήρας στη λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας, εντός του Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου. Αν το μέτρο εφαρμοστεί, αναφέρει, θα μειώσει την κυνηγετική πίεση σε ένα ιδιαίτερα ευάλωτο οικοσύστημα και θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη φύλαξη της περιοχής.

Η Ορνιθολογική τονίζει ότι η πολιτική του ΥΠΕΝ είναι «παντελώς μη βιώσιμη» και υπονομεύει τόσο την επιβίωση απειλούμενων ειδών όσο και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των ίδιων των κυνηγών. Καλεί την Πολιτεία να εγκαταλείψει την αδράνεια και να λάβει αποφάσεις που θα διασφαλίσουν πραγματική προστασία της φύσης, δίνοντας προτεραιότητα στην απαγόρευση θήρας σε καμένες περιοχές και στα απειλούμενα είδη.