Οικολογικός συναγερμός στην Ιρλανδία: Νεκρά περισσότερα από 20.000 ψάρια σε ποταμό

Περισσότερα από 20.000 ψάρια βρέθηκαν νεκρά σε ποταμό της Ιρλανδίας μετά από εκτεταμένη ρύπανση των υδάτων, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ενδέχεται να προκλήθηκε από γεωργικά απόβλητα.

Η Υπηρεσία Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων της Ιρλανδίας (IFI) ανακοίνωσε ότι το οικολογικό συμβάν εντοπίστηκε την Τρίτη στον ποταμό Γκλάιντ, κοντά στην κοινότητα Τάλανσταουν της κομητείας Λάουθ.

Μεταξύ των νεκρών ψαριών που εντοπίστηκαν περιλαμβάνονται σολομοί του Ατλαντικού, χέλια, πέστροφες, λούτσοι και άλλα είδη ψαριών του γλυκού νερού.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της ρύπανσης, ενώ έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της ανατολικής λεκάνης απορροής της IFI, Ρόναν Μάτσον, η επικρατέστερη εκτίμηση είναι ότι η ρύπανση προκλήθηκε από γεωργικά απόβλητα που κατέληξαν στον ποταμό σε σημείο ανάντη του Τάλανσταουν.

«Σε ορισμένα σημεία υπάρχουν χιλιάδες νεκρά ψάρια. Η τρέχουσα εκτίμηση ξεπερνά τις 20.000», δήλωσε στο ιρλανδικό δίκτυο RTÉ.

Όπως εξήγησε, η πλειονότητα των νεκρών ψαριών ανήκει σε μικρά και ιδιαίτερα κοινά είδη γλυκού νερού, όπως οι γλήνια και οι τρικλοστέοι, χωρίς ωστόσο να λείπουν και μεγαλύτερα είδη με σημαντική οικολογική αξία.

Οι αρχές έχουν συλλέξει δείγματα νερού, τα οποία θα υποβληθούν σε εργαστηριακές αναλύσεις προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ακριβής αιτία της ρύπανσης.

Παρά το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής, οι αρχές εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξες για την αποκατάσταση του ποταμού.

Σύμφωνα με τον Ρόναν Μάτσον, η ρύπανση αναμένεται να απομακρυνθεί σχετικά γρήγορα από το υδάτινο σύστημα, ωστόσο η πλήρης ανάκαμψη των πληθυσμών των ψαριών ενδέχεται να χρειαστεί αρκετά χρόνια.

Όπως ανέφερε, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η ρύπανση σημειώθηκε μακριά από τις βασικές περιοχές αναπαραγωγής των ψαριών, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες φυσικής αναγέννησης του οικοσυστήματος.

«Μόλις σταματήσει η πηγή της ρύπανσης, κάτι για το οποίο είμαστε πλέον αρκετά βέβαιοι, ο ποταμός θα μπορέσει σταδιακά να ανακάμψει», δήλωσε.

Με πληροφορίες από BBC

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