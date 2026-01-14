Οι σκυλοτροφές που μπορούν να επιβαρύνουν περισσότερο το κλίμα, σύμφωνα με μελέτη

Νέα μελέτη ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και του Έξετερ αποκαλύπτει πως οι «premium» σκυλοτροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε κρέας, μπορεί να έχουν πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό κόστος.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Cleaner Production, με τους επιστήμονες να υπολογίζουν το ανθρακικό αποτύπωμα 996 διαφορετικών σκυλοτροφών (ξηρών, υγρών και ωμών), από μία μεγάλη αλυσίδα λιανικής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ανάλυση έδειξε ότι τα συστατικά της τροφής σκύλων ευθύνονται για περίπου 0,9% έως 1,3% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της χώρας και έως 3,7% των εκπομπών ολόκληρου του βρετανικού συστήματος τροφίμων.

Αν τα ίδια συστατικά χρησιμοποιούνταν για τη σίτιση όλων των σκύλων παγκοσμίως, οι εκπομπές θα ξεπερνούσαν το μισό των ετήσιων εκπομπών από τα καύσιμα των εμπορικών αεροπτήσεων.

Γιατί ορισμένες τροφές «ρυπαίνουν» περισσότερο

Η έρευνα εντόπισε τεράστιες διαφορές μεταξύ των προϊόντων: οι πιο «βαριές» επιλογές παρήγαγαν έως και 65 φορές περισσότερες εκπομπές από τις χαμηλότερου αποτυπώματος. Κοινός παρονομαστής των πιο ρυπογόνων τροφών είναι η χρήση πρώτης ποιότητας κρέατος, κατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση. Αντίθετα, η αξιοποίηση λιγότερο δημοφιλών τμημάτων σφαγίων μειώνει αισθητά την περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Οι τροφές που δεν προβάλλονται ως «grain-free» -κυρίως οι κλασικές ξηρές- τείνουν να έχουν χαμηλότερες εκπομπές σε σύγκριση με τις υγρές, ωμές ή χωρίς δημητριακά επιλογές. Οι φυτικής βάσης τροφές εμφάνισαν επίσης χαμηλότερο αποτύπωμα, αν και οι διαθέσιμες επιλογές στην αγορά παραμένουν περιορισμένες.

Πρέπει να αλλάξουν οι σκυλοτροφές;

Ο Τζον Χάρβεϊ από τη Royal School of Veterinary Studies του Εδιμβούργου σημειώνει ότι οι ιδιοκτήτες συχνά διχάζονται ανάμεσα στην εικόνα του σκύλου ως «σαρκοφάγου λύκου» και στην ανάγκη για πιο βιώσιμες επιλογές. «Η επιλογή grain-free, υγρών ή ωμών τροφών συνδέεται με υψηλότερο περιβαλλοντικό κόστος σε σχέση με τις κλασικές ξηρές», τονίζει.

Οι ερευνητές καλούν τη βιομηχανία τροφών για κατοικίδια να χρησιμοποιεί κομμάτια κρέατος που δεν προορίζονται συνήθως για ανθρώπινη κατανάλωση και να βελτιώσει τη διαφάνεια στη σήμανση, ώστε οι καταναλωτές να κάνουν πιο ενημερωμένες επιλογές.

Το συμπέρασμα της μελέτης είναι σαφές: ο περιορισμός των πιο ακραίων επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης μειώνει τον πόνο όχι μόνο για τους ανθρώπους, αλλά και για τα ίδια τα ζώα συντροφιάς, που πλήττονται από καύσωνες, ακραία καιρικά φαινόμενα και περιβαλλοντικές ανισότητες.

Με πληροφορίες από Euronews