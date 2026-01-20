Οι πιγκουίνοι της Ανταρκτικής έχουν «μετατοπίσει» την περίοδο αναπαραγωγής τους λόγω της κλιματικής αλλαγής

Οι πιγκουίνοι στην Ανταρκτική έχουν μετατοπίσει ριζικά την περίοδο αναπαραγωγής τους, προφανώς ως απάντηση στην κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Οι δραματικές αλλαγές στη συμπεριφορά τους αποκαλύφθηκαν από δεκαετή μελέτη που συντονίστηκε από το πρόγραμμα Penguin Watch του University of Oxford και του Oxford Brookes University, με την περίοδο αναπαραγωγής ορισμένων πληθυσμών να μετατίθεται έως και περισσότερο από τρεις εβδομάδες νωρίτερα.

Οι αλλαγές αυτές απειλούν να διαταράξουν την πρόσβαση των πιγκουίνων στην τροφή, εντείνοντας τις ανησυχίες για την επιβίωσή τους. «Είμαστε πολύ ανήσυχοι, γιατί οι πιγκουίνοι μετακινούν τόσο πολύ την περίοδο αναπαραγωγής τους και πλέον αναπαράγονται νωρίτερα από κάθε γνωστό ιστορικό καταγραφής», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δρ Ιγνάσιο Χουάρες Μαρτίνες.

«Οι αλλαγές εξελίσσονται τόσο γρήγορα ώστε οι πιγκουίνοι μπορεί να καταλήξουν να αναπαράγονται σε χρονικές περιόδους όπου η λεία τους δεν θα είναι ακόμη διαθέσιμη. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε έλλειψη τροφής για τους νεοσσούς τις πρώτες εβδομάδες της ζωής τους, κάτι που μπορεί να αποβεί μοιραίο. Ακόμη κι αν οι πιγκουίνοι μπορούσαν να συγχρονιστούν με τη συμπεριφορά της λείας τους, δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα αντέξουν αυτόν τον ρυθμό για πολύ ακόμη».

Οι ερευνητές εξέτασαν τις αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα αναπαραγωγής των πιγκουίνων μεταξύ 2012 και 2022, συγκεκριμένα την «εγκατάστασή» τους σε μια αποικία – την πρώτη ημερομηνία κατά την οποία οι πιγκουίνοι κατέλαβαν συνεχώς μια ζώνη φωλιάσματος.

Μελετήθηκαν τρία είδη – Adélie (Pygoscelis adeliae), chinstrap (P antarcticus) και gentoo (P papua) – με αποικίες που κυμαίνονταν από μια ντουζίνα φωλιές έως εκατοντάδες χιλιάδες φωλιές.

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από 77 κάμερες time-lapse που είχαν τοποθετηθεί σε 37 αποικίες στην Ανταρκτική και σε ορισμένα υποανταρκτικά νησιά. Κάθε φορά που μια κάμερα κατέγραφε εικόνα, καταγραφόταν παράλληλα και η θερμοκρασία του αέρα.

Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη στο Journal of Animal Ecology, δείχνουν ότι η περίοδος αναπαραγωγής και για τα τρία είδη προωθήθηκε με ρυθμούς-ρεκόρ.

Οι πιγκουίνοι gentoo παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μεταβολή, με μέση προώθηση 13 ημερών μέσα σε μία δεκαετία και έως και 24 ημέρες σε ορισμένες αποικίες. Πρόκειται για την ταχύτερη αλλαγή στη φαινολογία (χρονική στιγμή της αναπαραγωγής) που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα σε πτηνό – και πιθανόν σε οποιοδήποτε σπονδυλωτό. Οι πιγκουίνοι Adélie και chinstrap επίσης μετακίνησαν την περίοδο αναπαραγωγή τους κατά μέσο όρο 10 ημέρες νωρίτερα.

Τέτοιες δραστικές μεταβολές απειλούν να εντείνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των ειδών της περιοχής, με αναμενόμενους «νικητές» και «χαμένους». Όπως εξηγεί ο Μαρτίνες, οι gentoo –που είναι πιο ανθεκτικοί σε ηπιότερα κλίματα– φαίνεται να ευνοούνται ήδη από τις αλλαγές που φέρνει η κλιματική αλλαγή, επεκτείνοντας τις αποικίες τους στην Ανταρκτική χερσόνησο, την ώρα που οι πληθυσμοί των Adélie και των chinstrap μειώνονται.

Οι μετατοπισμένες περίοδοι αναπαραγωγής ενδέχεται επίσης να οδηγήσουν σε ανταγωνισμό για χώρο και θέσεις φωλιάσματος, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την ανατροφή των νεοσσών. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η απώλεια ειδών πιγκουίνων θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει σοβαρά το εύθραυστο οικοσύστημα της Ανταρκτικής, αυξάνοντας τον κίνδυνο ευρύτερης οικολογικής κατάρρευσης.

Με πληροφορίες από Guardian