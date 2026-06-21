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Περιβάλλον

Οι πιγκουίνοι που έχουν δικό τους «νησί συνταξιούχων»

Το βίντεο του National Geographic για την ομάδα πιγκουίνων που μεταφέρονται σε ένα ειδικά διαμορφωμένο νησί, όταν μεγαλώσουν

The LiFO team
The LiFO team
ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΗΣΙ Facebook Twitter
Φωτ.: Unsplash
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Στο Ενυδρείο της Νέας Αγγλίας στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης, τα μέλη της αποικίας αφρικανικών πιγκουίνων ζουν έως και δυόμισι φορές περισσότερο από ό,τι στη φύση, όπου το προσδόκιμο ζωής τους κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 10 και 15 ετών.

Τι συμβαίνει όμως όταν φτάνουν σε προχωρημένη ηλικία;

Σύμφωνα με το National Geographic, μεταφέρονται σε ένα ειδικό «νησί συνταξιούχων», μακριά από την υπόλοιπη αποικία, όπου απολαμβάνουν μια πιο ήρεμη ζωή, που περιλαμβάνει φυσιοθεραπεία, πνευματική διέγερση και, φυσικά, άφθονο ψάρι.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram προφίλ του National Geographic, δίνει στους εκατομμύρια ακολούθους του μια μικρή γεύση από την καθημερινότητα των πιγκουίνων στο νησί.

Με πληροφορίες από National Geographic

Περιβάλλον

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