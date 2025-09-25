Οι ωκεανοί απέτυχαν στο πρώτο τεστ υγείας: 7 από τα 9 όρια της Γης έχουν ξεπεραστεί

Για πρώτη φορά, οι ωκεανοί του πλανήτη απέτυχαν σε έναν κρίσιμο «έλεγχο υγείας» λόγω της καύσης ορυκτών καυσίμων, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ινστιτούτου Πότσνταμ για Έρευνα Κλιματικών Επιπτώσεων.

Η οξίνιση των θαλασσών έχει ξεπεράσει το «ασφαλές όριο» για τη θαλάσσια ζωή, καθιστώντας τους ωκεανούς το έβδομο από τα εννέα πλανητικά όρια που έχουν παραβιαστεί από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Η κατάσταση είναι ανησυχητική:

Το pH της επιφάνειας των ωκεανών έχει μειωθεί κατά 0,1 μονάδα από την αρχή της βιομηχανικής εποχής.

Αυτό ισοδυναμεί με αύξηση της οξύτητας κατά 30-40%, πέρα από τα όρια ασφαλείας για κοράλλια, όστρακα και θαλάσσια οικοσυστήματα.

Τα κοράλλια των τροπικών περιοχών, οι ψυχρές θάλασσες και η αρκτική ζωή κινδυνεύουν άμεσα.

Η οξίνιση πλήττει είδη όπως στρείδια, μύδια και αχιβάδες, επηρεάζοντας αλυσιδωτά και μεγαλύτερα ζώα – από σολομούς μέχρι φάλαινες. Αυτό δημιουργεί κινδύνους τόσο για την επισιτιστική ασφάλεια του ανθρώπου όσο και για τις παράκτιες οικονομίες.

Επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο ωκεανός μπορεί να χάσει μέρος της ικανότητάς του να απορροφά θερμότητα και CO₂ – λειτουργία που σταθεροποιεί το κλίμα.

Η έκθεση τονίζει ότι ήδη έξι από τα εννέα πλανητικά όρια (κλιματική αλλαγή, ακεραιότητα βιοσφαίρας, χρήση γης, γλυκό νερό, χημικές ροές, νέες οντότητες) έχουν παραβιαστεί και επιδεινώνονται. Η οξίνιση των ωκεανών είναι όμως η πιο ανησυχητική, λόγω του μεγέθους και της σημασίας της.

Η ερευνήτρια Λέβκε Καίσαρ δήλωσε: «Ως επιστήμονας πρέπει να βγάζω τα συναισθήματα από τη δουλειά μου. Αλλά όταν βλέπω αυτά τα δεδομένα, φοβάμαι πραγματικά».

Ωστόσο, υπάρχει ελπίδα. Η διεθνής συνεργασία έχει δείξει αποτελέσματα στο παρελθόν: η προστασία της στρώσης του όζοντος και η μείωση της ρύπανσης από αερολύματα είναι παραδείγματα επιτυχημένων πολιτικών.

Ο διευθυντής του Ινστιτούτου, Γιόχαν Ροκστρεμ, τόνισε: «Η κατάσταση είναι σοβαρή, αλλά η αποτυχία δεν είναι αναπόφευκτη. Είναι επιλογή. Και μπορούμε να την αποφύγουμε».

Με πληροφορίες από Guardian