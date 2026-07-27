Οι κρουαζιέρες στη Μεσόγειο σημαίνουν «περισσότερη ρύπανση και λιγότερους φόρους»

Οι τουρίστες που ταξιδεύουν στη Μεσόγειο με κρουαζιερόπλοια πληρώνουν λιγότερους φόρους, ενώ ρυπαίνουν περισσότερο από τους επισκέπτες που διαμένουν σε ξενοδοχεία.

Οι επιβάτες κρουαζιερόπλοιων που επισκέπτονται την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία πληρώνουν φόρους 12% για τις διανυκτερεύσεις στις καμπίνες τους, ενώ οι πελάτες των ξενοδοχείων πληρώνουν 23%, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε πριν από μερικές ημέρες από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τις Μεταφορές και το Περιβάλλον.

Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα κρουαζιερόπλοια κατατάσσονται νομικά ως θαλάσσιες μεταφορές, γεγονός που τα απαλλάσσει από τον ΦΠΑ και τους φόρους καυσίμων.

Κορυφαίος προορισμός για κρουαζιέρα η Ευρώπη

Ο αριθμός των κρουαζιερόπλοιων έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και η Ευρώπη αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς. Τα περισσότερα κρουαζιερόπλοια κινούνται με ρυπογόνα καύσιμα και συχνά αφήνουν τις μηχανές τους σε λειτουργία όταν βρίσκονται σε λιμάνι. Φυσικά, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εκπέμπουν αέρια που συμβάλουν στην ατμοσφαιρική ρύπανση στον τόπο που είναι αγκυροβολημένα.

Ακόμα και η μετάβαση στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, που είναι λιγότερο ρυπογόνο, θα μπορούσε να είναι επιζήμια για το κλίμα μακροπρόθεσμα. Επιπλέον, οι επιβάτες κρουαζιέρας τείνουν να επισκέπτονται τις πόλεις μέσω οργανωμένων εκδρομών με λεωφορεία, επιβαρύνοντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση και αυξάνοντας τη ρύπανση.

Οι χώρες παίρνουν μέτρα για τις κρουαζιέρες

Τα τελευταία χρόνια, πόλεις με έντονη κίνηση κρουαζιερόπλοιων έχουν λάβει μέτρα για τη μείωση της ρύπανσης. Η Βαρκελώνη, για παράδειγμα, έχει θεσπίσει διάφορους κανόνες: πέρυσι μείωσε τον αριθμό των τερματικών σταθμών κρουαζιερόπλοιων σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις επισκέψεις, ενώ απαγόρευσε τη λειτουργία των κινητήρων κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων ωρών.

Η επιβολή τέλους 15 ευρώ ανά επιβάτη σε όλη την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία θα απέφερε έσοδα 335 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για την αντιμετώπιση αυτών των εξωτερικών επιπτώσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και ατμοσφαιρικών ρύπων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τις Μεταφορές και το Περιβάλλον.

«Η σωστή φορολόγηση των κρουαζιερόπλοιων θα βοηθούσε τις πόλεις να αντιμετωπίσουν τη ρύπανση και να λύσουν τα προβλήματα που δημιουργεί ο υπερτουρισμός», δήλωσε η Fanny Pointet, υπεύθυνη ναυτιλιακών θεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τις Μεταφορές και το Περιβάλλον.

Με πληροφορίες από το Bloomberg