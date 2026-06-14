Οι επιστήμονες φοβούνται πλέον ένα «Super Ελ Νίνιο»

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ένα ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο έχει πλέον σχηματιστεί στον Ειρηνικό Ωκεανό και ενδέχεται να εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες δεκαετίες, αυξάνοντας τον κίνδυνο ακραίων καιρικών φαινομένων σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Η αμερικανική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) εκτιμά ότι υπάρχει πιθανότητα 63% το φαινόμενο να εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα Ελ Νίνιο που έχουν καταγραφεί από το 1950.

Παράλληλα, αρκετοί επιστήμονες θεωρούν πιθανό να εξελιχθεί σε «Super El Niño», έναν όρο που χρησιμοποιείται για τις σπανιότερες και εντονότερες εκδοχές του φαινομένου.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, χαρακτήρισε την εξέλιξη «επείγουσα κλιματική προειδοποίηση», τονίζοντας ότι το Ελ Νίνιο μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που εμφανίζεται κάθε λίγα χρόνια και συνδέεται με την αύξηση της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Παρότι εκδηλώνεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ευρώπη, επηρεάζει τα καιρικά μοτίβα σε πολλές περιοχές του κόσμου, μεταβάλλοντας τις βροχοπτώσεις, τις θερμοκρασίες και τη συχνότητα ακραίων φαινομένων.

Οι συνέπειές του γίνονται συνήθως πιο αισθητές σε χώρες γύρω από τον Ειρηνικό, ωστόσο ένα ιδιαίτερα ισχυρό Ελ Νίνιο μπορεί να επηρεάσει το παγκόσμιο κλίμα, συμβάλλοντας σε νέα ρεκόρ θερμοκρασίας και σε πιο συχνά φαινόμενα ξηρασίας, πλημμυρών και δασικών πυρκαγιών.

Τι είναι το «Super El Niño»

Οι μετεωρολόγοι χαρακτηρίζουν ως Ελ Νίνιο την περίοδο κατά την οποία η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας σε συγκεκριμένες περιοχές του τροπικού Ειρηνικού παραμένει τουλάχιστον 0,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Όταν η απόκλιση αυτή ξεπερνά τους 2 βαθμούς Κελσίου, πολλοί επιστήμονες χρησιμοποιούν τον όρο «Super El Niño» για να περιγράψουν μια εξαιρετικά ισχυρή εκδοχή του φαινομένου.

Σύμφωνα με τα τελευταία μοντέλα, η θερμοκρασία των υδάτων στον Ειρηνικό αυξάνεται με ταχύ ρυθμό και αναμένεται να κορυφωθεί τους επόμενους μήνες.

Ερευνητές εκτιμούν ότι υπάρχει σημαντική πιθανότητα το φαινόμενο να φτάσει σε επίπεδα που έχουν καταγραφεί μόνο λίγες φορές τον τελευταίο ενάμιση αιώνα.

Τα ισχυρότερα Ελ Νίνιο που έχουν παρατηρηθεί στη σύγχρονη εποχή σημειώθηκαν το 1982-83, το 1997-98 και το 2015-16, προκαλώντας ακραία καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές του πλανήτη.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ένα νέο ισχυρό επεισόδιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρατεταμένες ξηρασίες σε ορισμένες χώρες, σε έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες σε άλλες, αλλά και σε περαιτέρω αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας.

Το φαινόμενο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Καθώς η μέση θερμοκρασία του πλανήτη βρίσκεται ήδη σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ένα πολύ ισχυρό Ελ Νίνιο θα μπορούσε να ενισχύσει προσωρινά αυτή την άνοδο, οδηγώντας σε νέα ρεκόρ ζέστης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ορισμένοι ειδικοί εκτιμούν μάλιστα ότι τα επόμενα χρόνια θα μπορούσαν να καταγραφούν οι υψηλότερες μέσες θερμοκρασίες από τότε που άρχισαν οι μετρήσεις, εάν το φαινόμενο εξελιχθεί όπως προβλέπουν τα πιο απαισιόδοξα σενάρια.

Τι μπορεί να σημαίνει για τη Μεσόγειο

Οι επιπτώσεις του Ελ Νίνιο γίνονται συνήθως περισσότερο αισθητές στις χώρες που βρέχονται από τον Ειρηνικό Ωκεανό. Ωστόσο, οι αλλαγές που προκαλεί στην ατμόσφαιρα επηρεάζουν τελικά ολόκληρο το παγκόσμιο κλιματικό σύστημα.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει άμεση και σταθερή σύνδεση ανάμεσα στο Ελ Νίνιο και τις καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, τα ισχυρά επεισόδια του φαινομένου συνδέονται συχνά με υψηλότερες παγκόσμιες θερμοκρασίες και αυξημένη πιθανότητα ακραίων καιρικών φαινομένων.

Για τη Μεσόγειο, αυτό μεταφράζεται κυρίως σε μεγαλύτερο κίνδυνο παρατεταμένων περιόδων ζέστης και ξηρασίας, ιδιαίτερα όταν οι επιδράσεις του Ελ Νίνιο συνδυάζονται με τη μακροπρόθεσμη τάση θέρμανσης που προκαλεί η κλιματική αλλαγή.

Η περιοχή συγκαταλέγεται ήδη στα σημεία του πλανήτη που θερμαίνονται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί αντιμέτωπη με συχνότερους καύσωνες, εκτεταμένες πυρκαγιές και αυξανόμενη πίεση στους υδάτινους πόρους.

Παράλληλα, οι επιπτώσεις ενός ισχυρού Ελ Νίνιο δεν περιορίζονται στον καιρό. Ξηρασίες, πλημμύρες και καταστροφές καλλιεργειών σε άλλες περιοχές του κόσμου μπορούν να επηρεάσουν τις διεθνείς αγορές τροφίμων και τις τιμές βασικών αγαθών.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλείς προβλέψεις σχετικά με το πώς θα επηρεαστεί η Ευρώπη τους επόμενους μήνες. Ωστόσο, συμφωνούν ότι η εξέλιξη του φαινομένου θα παρακολουθείται στενά, καθώς ενδέχεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των παγκόσμιων κλιματικών συνθηκών το επόμενο διάστημα.

Το μόνο βέβαιο, όπως σημειώνουν, είναι ότι ένα ισχυρό Ελ Νίνιο θα προστεθεί σε έναν ήδη θερμότερο πλανήτη, αυξάνοντας την πιθανότητα νέων ακραίων θερμοκρασιών και έντονων καιρικών φαινομένων σε πολλές περιοχές του κόσμου.

Με πληροφορίες από The Independent