Οι επιστήμονες ανακάλυψαν πάνω από 1.100 νέα θαλάσσια είδη μέσα σε έναν χρόνο

Περισσότερα από 1.100 νέα θαλάσσια είδη ανακάλυψαν μέσα σε μόλις έναν χρόνο στα βάθη των ωκεανών επιστήμονες, σε μία από τις μεγαλύτερες καταγραφές θαλάσσιας ζωής που έχουν γίνει ποτέ.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα Ocean Census, που θεωρείται η μεγαλύτερη διεθνής πρωτοβουλία επιτάχυνσης της ανακάλυψης θαλάσσιων ειδών, οι επιστήμονες εντόπισαν συνολικά 1.121 νέα είδη μέσα στο τελευταίο έτος, αριθμός αυξημένος κατά 54% σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Ανάμεσα στις ανακαλύψεις βρίσκονται κοράλλια, καβούρια, γαρίδες, αχινοί και ανεμώνες, ενώ ορισμένα από τα είδη εντοπίστηκαν σε βάθη που ξεπερνούν τα 6,5 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Επιστήμονες ανακάλυψαν τον «καρχαρία-φάντασμα»

Μία από τις πιο εντυπωσιακές ανακαλύψεις ήταν ένας «καρχαρίας-φάντασμα» (Ghost Shark), συγγενής των καρχαριών και των σαλαχιών, που βρέθηκε στο Coral Sea Marine Park ανοιχτά της Αυστραλίας. Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι τα συγκεκριμένα πλάσματα αποτελούν από τους πιο μυστηριώδεις κατοίκους των βαθιών ωκεανών και προϋπήρχαν ακόμη και των δεινοσαύρων, έχοντας εξελιχθεί σε ξεχωριστό είδος πριν από σχεδόν 400 εκατομμύρια χρόνια.

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν επίσης συμβιωτικά σκουλήκια που ζουν μέσα σε «γυάλινα κάστρα» ηφαιστειακών υποθαλάσσιων βουνών στην Ιαπωνία. Τα «κάστρα» αυτά είναι στην πραγματικότητα πολύπλοκες δομές από γυάλινους σπόγγους με σκελετό από κρυσταλλική σίλικα.

Ανάμεσα στα νέα είδη βρίσκεται ακόμη ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό είδος γαρίδας που εντοπίστηκε σε θαλάσσια σπηλιά κοντά στη Μασσαλία της Γαλλίας και ξεχωρίζει για τις έντονες πορτοκαλί ρίγες και τα περίπλοκα άκρα του.

Οι ανακαλύψεις προέκυψαν μέσα από 13 ερευνητικές αποστολές σε μερικές από τις πιο απομονωμένες και ανεξερεύνητες θαλάσσιες περιοχές του πλανήτη, καθώς και από εννέα διεθνή εργαστήρια αναγνώρισης ειδών.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι έως και το 90% των θαλάσσιων ειδών παραμένει ακόμη άγνωστο. Παράλληλα, προειδοποιούν ότι πολλά είδη κινδυνεύουν να εξαφανιστούν πριν καν καταγραφούν επιστημονικά.

«Βρισκόμαστε σε έναν αγώνα δρόμου για να κατανοήσουμε και να προστατεύσουμε τη ζωή στους ωκεανούς», δήλωσε η επικεφαλής επιστημών του Ocean Census, Michelle Taylor.

Με πληροφορίες από ABC