Ο ποταμός Ρήνος «στερεύει» και απειλεί τη γερμανική οικονομία

Η στάθμη των υδάτων στον Ρήνο υποχώρησε σχεδόν σε χαμηλό οκταετίας εξαιτίας του παρατεταμένου καύσωνα και της ξηρασίας που πλήττουν την Ευρώπη.

Το φαινόμενο προκαλεί σοβαρά προβλήματα στη διακίνηση εμπορευμάτων, υποχρεώνοντας τις βιομηχανίες σε μείωση της παραγωγής. Το βάθος του πλωτού διαύλου στο Κάουμπ, το πλέον κρίσιμο σημείο για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνο, ανάμεσα στο Μάιντς και το Κόμπλεντς, έπεσε την Παρασκευή μόλις στα 25 εκατοστά. Η τιμή αυτή ισοφαρίζει το ιστορικό χαμηλό του 2018.

Όταν ο μετρητής στο Κάουμπ δείχνει 25 εκατοστά, το πραγματικό βάθος στο κανάλι πλεύσης είναι περίπου ένα μέτρο βαθύτερο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις, η στάθμη ενδέχεται να υποχωρήσει περαιτέρω στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Μεγάλο πρόβλημα για τα πλοία

Η ξηρασία υποχρεώνει τα φορτηγά πλοία να μεταφέρουν αισθητά μικρότερο φορτίο. Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται περισσότερα δρομολόγια για τον ίδιο όγκο εμπορευμάτων, γεγονός που εκτοξεύει το μεταφορικό κόστος.

Όσο παρατείνονται οι περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα, τόσο εντείνονται οι πιέσεις στην αγορά, επισημαίνει ο Μαρκ Σάτενμπεργκ, οικονομολόγος της Deutsche Bank. «Ο όγκος των εμπορευμάτων που πρέπει να μεταφερθεί είναι τόσο μεγάλος που είναι σχεδόν αδύνατο να απορροφηθεί από το σιδηροδρομικό ή το οδικό δίκτυο, ειδικά από τη στιγμή που σε βασικούς οδικούς άξονες εκτελούνται έργα συντήρησης», εξηγεί.

Στη Γερμανία, ο υδράργυρος άγγιξε ξανά τους 40°C αυτή την εβδομάδα, στον απόηχο ενός ιστορικού κύματος καύσωνα τον Ιούνιο. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πλωτών Οδών και Ναυσιπλοΐας, η περίοδος χαμηλής στάθμης ξεκίνησε φέτος «ασυνήθιστα νωρίς».

Ο περασμένος μήνας ήταν ο θερμότερος Ιούνιος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη που θερμαίνεται με τους ταχύτερους ρυθμούς παγκοσμίως εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Πώς το πρόβλημα με τον Ρήνο επηρεάζει την γερμανική οικονομία

Ορισμένοι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι τα προβλήματα στις μεταφορές λόγω της λειψυδρίας ενδέχεται να ψαλιδίσουν έως και κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες την ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας.

Το γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας καθησυχάζει πάντως ότι οι επιχειρήσεις έχουν πλέον προσαρμοστεί στον συγκεκριμένο κίνδυνο, διατηρώντας μεγαλύτερα αποθέματα, αυξάνοντας τους αποθηκευτικούς χώρους και διευρύνοντας τις διαδρομές μεταφοράς. «Ως εκ τούτου, οι αρνητικές επιπτώσεις αναμένεται να είναι ηπιότερες σε σχέση με παλαιότερα έτη», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Με πληροφορίες από Financial Times

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