Ο πιο σπάνιος παπαγάλος της Νέας Ζηλανδίας άρχισε να αναπαράγεται ξανά μετά από τέσσερα χρόνια

Ο kakapo, ο εμβληματικός και εξαιρετικά σπάνιος παπαγάλος της Νέας Ζηλανδίας που δεν πετά, ξεκίνησε ξανά να αναπαράγεται την περασμένη εβδομάδα, για πρώτη φορά έπειτα από τέσσερα χρόνια, ανακοίνωσε το υπουργείο Διατήρησης της χώρας.

Σήμερα απομένουν μόλις 236 kakapo, κατανεμημένοι σε τρεις πληθυσμούς αναπαραγωγής σε απομονωμένα νησιά του νότιου τμήματος της Νέας Ζηλανδίας. Από αυτούς, 83 είναι θηλυκά σε αναπαραγωγική ηλικία, γεγονός που γεννά ελπίδες πως η φετινή περίοδος μπορεί να αποδειχθεί η πιο επιτυχημένη από τότε που ξεκίνησε η συστηματική καταγραφή.

«Κάθε έναρξη αναπαραγωγικής περιόδου είναι συναρπαστική, όμως αυτή τη φορά το περιμέναμε ιδιαίτερα, μετά το μεγάλο κενό από το 2022», δήλωσε η υπεύθυνη του προγράμματος διάσωσης του kakapo στο υπουργείο Διατήρησης της Νέας Ζηλανδίας. Όπως σημείωσε, τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να αυξηθεί η δραστηριότητα ζευγαρώματος, με τους επιστήμονες να προετοιμάζονται ακόμη και για τη μεγαλύτερη περίοδο αναπαραγωγής των τελευταίων 30 ετών.

Νέα Ζηλανδία: Ειδικοί μιλούν για εξαφάνιση του είδους

Το Πρόγραμμα Διάσωσης Kakapo ξεκίνησε το 1995 από το υπουργείο Διατήρησης σε συνεργασία με τη φυλή των Μαορί Ngai Tahu, όταν ο πληθυσμός είχε περιοριστεί σε μόλις 51 πουλιά, στα όρια της εξαφάνισης. Μέχρι το 2022, ο αριθμός είχε αυξηθεί στα 252, ωστόσο τα τελευταία τέσσερα χρόνια χάθηκαν 16 άτομα.

Ο kakapo αναπαράγεται σπάνια -συνήθως κάθε δύο έως τέσσερα χρόνια- και η φετινή περίοδος είναι μόλις η 13η μέσα σε τρεις δεκαετίες. Παρά τη θετική εξέλιξη, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι το είδος παραμένει σε κρίσιμο κίνδυνο.

«Δεν μας ενδιαφέρει μόνο ο αριθμός των νεοσσών», εξηγούν. «Στόχος είναι να δημιουργηθούν υγιείς, αυτάρκεις πληθυσμοί kakapo που θα ευημερούν, όχι απλώς θα επιβιώνουν, με σταδιακή μείωση της εντατικής ανθρώπινης παρέμβασης».

Οι πρώτοι νεοσσοί αναμένεται να εκκολαφθούν στα μέσα Φεβρουαρίου, σε μια εξέλιξη που παρακολουθείται με ιδιαίτερη αγωνία από επιστήμονες και περιβαλλοντικές οργανώσεις, καθώς ο kakapo αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της εύθραυστης βιοποικιλότητας της Νέας Ζηλανδίας.

