Ο καρχαρίας-«γκόμπλιν» εντοπίστηκε ζωντανός στο βάθος της θάλασσας για πρώτη φορά

Ο θαλάσσιος βιολόγος Άλαν Τζέιμισον είχε χάσει κάθε ελπίδα να δει έναν καρχαρία-γκόμπλιν ζωντανό στο φυσικό του περιβάλλον. Άλλωστε, ζουν σε βάθος χιλιάδων μέτρων, σε απόλυτο σκοτάδι.

Από την ανακάλυψή τους πριν από πάνω από 100 χρόνια, είχαν παρατηρηθεί μόνο όταν αλιεύονταν από ψαράδες και ανέβαιναν στην επιφάνεια.

Αλλά αυτό άλλαξε πριν από δύο χρόνια, όταν εξερευνούσε την Τάφρο της Τόνγκα του Ειρηνικού Ωκεανού — το δεύτερο βαθύτερο σημείο της Γης — με μια τηλεχειριζόμενη κάμερα με δόλωμα.

«Ο καρχαρίας-γκόμπλιν είναι ένα από αυτά τα χαρισματικά ζώα των βαθύτερων υδάτων που ποτέ δεν πίστευα ότι θα δούμε ζωντανά, και το να το πετύχουμε ήταν καταπληκτικό, αλλά το να μάθω στη συνέχεια ότι και συνάδελφοι στη Χαβάη είδαν ένα ήταν απλά απίστευτο», δήλωσε ο Τζέιμισον, ιδρυτικός διευθυντής του Κέντρου Ερευνών Minderoo-UWA, σε ένα δελτίο τύπου που συνόδευε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα σχετικά τις δύο φορές που εντοπίστηκε ο καρχαρίας.

Νέες πληροφορίες παρέχουν οι συναντήσεις με τον καρχαρία-γκόμπλιν

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Fish Biology, περιγράφει λεπτομερώς τις δύο συναντήσεις με τον καρχαρία-γκόμπλιν που καταγράφηκαν με κάμερα.

Η πρώτη έγινε το 2019, αλλά τότε κανείς δεν το γνώριζε. Μιλώντας με συναδέλφους του στο Deep-Sea Animal Research Center, ο συγγραφέας της μελέτης Άαρον Τζούντα έμαθε ότι μια αποστολή του Ocean Exploration Trust το 2019 με το M/V Nautilus — το υποβρύχιο ερευνητικό σκάφος που ανήκει στον Ρόμπερτ Μπάλαρντ, ο οποίος ανακάλυψε το ναυάγιο του Τιτανικού — ενδέχεται να είχε καταγράψει έναν καρχαρία γκόμπλιν με κάμερα.

Εξετάζοντας ξανά το βίντεο, ο Τζούντα βρήκε αυτό που έψαχνε. Ο καρχαρίας εντοπίστηκε κατά την εξερεύνηση εξαιρετικά απομακρυσμένων περιοχών του Ειρηνικού κοντά σε τοποθεσίες όπως το νησί Τζάρβις και την ατόλη Παλμύρα.

«Το να βλέπεις τον πιο εμβληματικό από όλους τους καρχαρίες των βαθέων υδάτων ζωντανό και να φαίνεται υγιής στο φυσικό του περιβάλλον είναι μια μοναδική τιμή», δήλωσε ο Τζούντα, ερευνητής στο Τμήμα Ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου της Χαβάης, σε μια δήλωση σχετικά με τις δύο ανακαλύψεις. «Επίσης, με εξέπληξε πολύ το πόσο βαθιά βρέθηκε αυτό το είδος. Η παρατήρηση από την πλαγιά της Τάφρου της Τόνγκα είναι σχεδόν 700 μέτρα βαθύτερα από το βάθος στο οποίο ήταν γνωστό ότι ζούσε αυτό το είδος».

Οι ανακαλύψεις του 2019 και του 2024 δεν ήταν μόνο διαφωτιστικές επειδή ήταν η πρώτη φορά που ο καρχαρίας καταγράφηκε με κάμερα, αλλά και επειδή βοήθησαν τους επιστήμονες να μάθουν περισσότερα για το φυσικό περιβάλλον του ζώου.

Η γεωγραφική έκταση της περιοχής όπου ζει ο καρχαρίας-γκόμπλιν διευρύνθηκε σημαντικά χάρη στην παρατήρηση που έγινε στον Κεντρικό Ειρηνικό το 2019, ενώ η ανακάλυψη του 2024 επέκτεινε το βάθος στο οποίο μπορούν να εντοπιστούν οι καρχαρίες της τάξης Lamniformes κατά 108 μέτρα, σύμφωνα με τη μελέτη.

Το όνομα του καρχαρία-γκόμπλιν προέρχεται από τη μοναδική, και ελαφρώς τρομακτική, εμφάνισή του. Ο καρχαρίας, ο οποίος έχει μήκος περίπου 3,6 μέτρα κατά μέσο όρο, έχει ένα ροζ, μαλακό σώμα και μια αρκετά μεγάλη μύτη που κρύβει από κάτω μια σειρά από ιδιαίτερα κοφτερά δόντια. Οι καρχαρίες γκόμπλιν είναι ένα από τα είδη που είναι γνωστά ως «ζωντανά απολιθώματα», καθώς είναι το μόνο που έχει απομείνει ζωντανό στην οικογένειά του (Mitsukurinidae), η οποία χρονολογείται 125 εκατομμύρια χρόνια πριν, σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Αλιείας και Άγριας Ζωής.

Με πληροφορίες από CBS News

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