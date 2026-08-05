Ο Δούναβης υποχωρεί και φέρνει στην επιφάνεια ναυάγια του ναζιστικού στόλου

Ο Δούναβης υποχωρεί και η ιστορία βγαίνει ξανά στην επιφάνεια. Στη Σερβία, κοντά στο λιμάνι Πράχοβο, τα χαμηλά νερά του ποταμού αποκάλυψαν τα σκουριασμένα κουφάρια γερμανικών πολεμικών πλοίων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τα οποία είχαν βυθιστεί σκόπιμα από τις γερμανικές δυνάμεις καθώς υποχωρούσαν το 1944.

Τα ναυάγια βρίσκονται στην περιοχή όπου ο Δούναβης χωρίζει τη Σερβία από τη Ρουμανία, μπροστά από το μεγάλο φράγμα Τζέρνταπ ΙΙ. Με τη στάθμη του νερού να έχει πέσει εξαιτίας της ξηρασίας, οι σκουριασμένες λαμαρίνες, τα σπασμένα κατάρτια και τμήματα των παλιών πολεμικών σκαφών έχουν γίνει ξανά ορατά από την όχθη.

Facebook Twitter Άνδρας περπατά στην όχθη του Δούναβη, δίπλα στα ναυάγια γερμανικών πολεμικών πλοίων που αποκαλύφθηκαν από τα ιστορικά χαμηλά νερά του ποταμού, κοντά στο Πράχοβο της Σερβίας

Σύμφωνα με ιστορικούς, έως και 200 γερμανικά πολεμικά πλοία βυθίστηκαν σκόπιμα τον Σεπτέμβριο του 1944 κοντά στο Πράχοβο, στο φαράγγι του Δούναβη. Ανήκαν στον στόλο της ναζιστικής Γερμανίας στη Μαύρη Θάλασσα και βυθίστηκαν καθώς οι γερμανικές δυνάμεις υποχωρούσαν από τη Ρουμανία και οι σοβιετικές δυνάμεις προέλαυναν βαθύτερα στην Ευρώπη. Ο στόχος ήταν να καθυστερήσει η σοβιετική προέλαση στα Βαλκάνια.

Σήμερα, ορισμένα από αυτά τα ναυάγια εξακολουθούν να θεωρούνται επικίνδυνα, καθώς παραμένουν φορτωμένα με όπλα και εκρηκτικά. Η κυβέρνηση της Σερβίας, με οικονομική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθεί εδώ και χρόνια να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Ορισμένα πλοία απομακρύνθηκαν την περίοδο της κομμουνιστικής Γιουγκοσλαβίας, όμως τα περισσότερα παρέμειναν στον ποταμό ακριβώς λόγω του επικίνδυνου φορτίου τους.

Η εικόνα είναι παράξενη και σχεδόν κινηματογραφική: άνθρωποι περπατούν στις αμμονησίδες και κοιτούν τα ναυάγια που αναδύονται μέσα από το καλοκαιρινό τοπίο, σαν σκηνικό πολέμου που περίμενε δεκαετίες κάτω από το νερό. Όμως το θέαμα δεν είναι μόνο ιστορικό. Είναι και σύμπτωμα μιας ευρύτερης κρίσης.

Facebook Twitter Τα σκουριασμένα ναυάγια γερμανικών πολεμικών πλοίων, βυθισμένων το 1944 από τις υποχωρούσες ναζιστικές δυνάμεις, έχουν έρθει ξανά στην επιφάνεια λόγω της ξηρασίας στον Δούναβη.

Τα ιστορικά χαμηλά νερά του Δούναβη έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη ναυσιπλοΐα, στη βιομηχανία και στην ενέργεια σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Οι αρχές προσπαθούν να διατηρήσουν ανοιχτή την κυκλοφορία σε έναν ποταμό που διασχίζει ή συνορεύει με δέκα χώρες, ενώ η πτώση της στάθμης δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες για τα πλοία.

Στη Ρουμανία, ο στρατός χρησιμοποίησε τη Δευτέρα 180 κιλά εκρηκτικών για να ανατινάξει βράχους κοντά στο κανάλι Μπάλα, στον κάτω Δούναβη, με στόχο να κατευθυνθεί περισσότερο νερό προς την κύρια κοίτη του ποταμού και προς τον κρατικό πυρηνικό σταθμό της Τσερναβόντα. Η πτώση της στάθμης έχει ήδη φέρει ορισμένες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής κοντά στο ενδεχόμενο διακοπής λειτουργίας.

Η ξηρασία δεν αποκαλύπτει μόνο πολεμικά ναυάγια. Πρόσφατα, τα χαμηλά νερά του Δούναβη έφεραν στο φως και οστά μαμούθ στη Βουλγαρία, υπενθυμίζοντας ότι ο ποταμός δεν είναι μόνο γεωγραφικό όριο ή εμπορική αρτηρία. Είναι ένα τεράστιο αρχείο, όπου διαφορετικές εποχές της ευρωπαϊκής ιστορίας βρίσκονται θαμμένες η μία πάνω στην άλλη.

Facebook Twitter Επισκέπτες πλησιάζουν με βάρκα το ναυάγιο γερμανικού πολεμικού πλοίου του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου που εμφανίστηκε ξανά στον Δούναβη, κοντά στο Πράχοβο της Σερβίας.

Οι ειδικοί συνδέουν τον ασυνήθιστα θερμό καιρό με την υπερθέρμανση του πλανήτη και άλλους παράγοντες. Για τους κατοίκους της περιοχής, πάντως, το πρόβλημα είναι ήδη πρακτικό. Στο Πράχοβο, η χαμηλή στάθμη έχει σχεδόν σταματήσει τη διέλευση μεγάλων πλοίων.

Έτσι, τα ναυάγια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου επιστρέφουν ως εντυπωσιακή εικόνα, αλλά και ως προειδοποίηση. Ο Δούναβης δεν αποκαλύπτει μόνο το παρελθόν της Ευρώπης. Δείχνει και πόσο εύθραυστο γίνεται το παρόν της όταν το νερό αρχίζει να λείπει.

Με στοιχεία από Associated Press