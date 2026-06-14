Ο βυθός βγήκε στην επιφάνεια μετά τον ισχυρό σεισμό στις Φιλιππίνες

Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε τις Φιλιππίνες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα δεν προκάλεσε μόνο δεκάδες θύματα και εκτεταμένες καταστροφές, αλλά άλλαξε και τη μορφή τμήματος των ακτών της χώρας.

Σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές αρχές των Φιλιππίνων, ο σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών που σημειώθηκε ανοιχτά του νησιού Μιντανάο ανύψωσε τον βυθό της θάλασσας έως και κατά δύο μέτρα σε ορισμένες περιοχές, αποκαλύπτοντας κοράλλια και θαλάσσια λιβάδια που μέχρι πρότινος βρίσκονταν κάτω από το νερό.

Το φαινόμενο, γνωστό ως «παράκτια ανύψωση», έγινε αντιληπτό από κατοίκους δύο ημέρες μετά τον σεισμό, όταν διαπίστωσαν ότι η ακτογραμμή είχε μετακινηθεί προς τη θάλασσα κατά δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες μέτρα.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων, η μετατόπιση τμήματος της τάφρου Κοταμπάτο προκάλεσε την ανύψωση παράκτιων περιοχών στις επαρχίες Σαρανγκάνι και Νταβάο Οξιντένταλ.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ανύψωση περίπου δύο μέτρων σε ορισμένα σημεία, με αποτέλεσμα μεγάλες εκτάσεις του βυθού να βρεθούν ξαφνικά εκτεθειμένες στον αέρα.

Ομάδες που στάλθηκαν στην περιοχή κατέγραψαν εκτεταμένες ζώνες κοραλλιογενών υφάλων και θαλάσσιων λιβαδιών που είχαν βγει στην επιφάνεια.

Φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές δείχνουν μεγάλες εκτάσεις κοραλλιών εκτός νερού, καθώς και νεκρά ψάρια και άλλους θαλάσσιους οργανισμούς πάνω στον εκτεθειμένο πλέον βυθό.

Πλήγμα στα θαλάσσια οικοσυστήματα

Οι περιβαλλοντικές αρχές προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στη γεωμορφολογία των ακτών.

Η ξαφνική έκθεση κοραλλιών και θαλάσσιων λιβαδιών στον αέρα έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει σοβαρά τα τοπικά οικοσυστήματα, καθώς πολλοί οργανισμοί που ζουν σε αυτά τα περιβάλλοντα δεν μπορούν να επιβιώσουν εκτός νερού για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος των Φιλιππίνων, σε αρκετές περιοχές έχουν ήδη καταγραφεί νεκρά ψάρια, χέλια, οστρακοειδή και άλλοι θαλάσσιοι οργανισμοί που παγιδεύτηκαν στον βυθό μετά την ανύψωσή του.

Οι αρχές αναφέρουν ότι κοράλλια και θαλάσσια λιβάδια άρχισαν να νεκρώνονται σχεδόν αμέσως μετά την έκθεσή τους, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες στη βιοποικιλότητα της περιοχής.

Οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει το πλήρες μέγεθος της καταστροφής, καθώς οι πληγείσες ακτές εκτείνονται σε μεγάλη γεωγραφική περιοχή και απαιτούνται εκτεταμένες έρευνες πεδίου για την αποτίμηση των ζημιών.

Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στις περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών, τουλάχιστον 61 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δεκάδες παραμένουν αγνοούμενοι.

Ο σεισμός σημειώθηκε τη Δευτέρα ανοιχτά του νότιου Μιντανάο, κοντά στην τάφρο Κοταμπάτο, μια από τις πιο σεισμογενείς περιοχές των Φιλιππίνων.

Η συγκεκριμένη υποθαλάσσια ζώνη έχει δώσει κατά καιρούς ισχυρούς σεισμούς, ενώ μόλις τον περασμένο Ιανουάριο είχε καταγραφεί ακολουθία χιλιάδων μικρότερων δονήσεων.

Κάτοικοι των παράκτιων περιοχών ήταν οι πρώτοι που ανέφεραν τις αλλαγές στον βυθό, εκφράζοντας αρχικά ανησυχία για τις έντονες οσμές που προέρχονταν από τη σήψη ψαριών και άλλων θαλάσσιων οργανισμών που βρέθηκαν εκτεθειμένοι μετά τον σεισμό.

Με πληροφορίες από Guardian