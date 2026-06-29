New Scientist για καύσωνα: Οι υψηλές θερμοκρασίες προοίμιο ενός ακόμη θερμότερου μέλλοντος

Ο καύσωνας που πλήττει αυτές τις ημέρες μεγάλο μέρος της Ευρώπης δεν είναι απλώς ένα ακόμη ακραίο καιρικό φαινόμενο. Συνθέτει μια πραγματικότητα που ερευνητές, των οποίων το επιστημονικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο κλίμα, είχαν προειδοποιήσει εδώ και αρκετά χρόνια.

Σύμφωνα με τον επιστημονικό συντάκτη του New Scientist, Μάικλ Λε Πέιτζ, αποτελεί μια προειδοποίηση για όσα έρχονται, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες που βιώνουμε σήμερα δεν συνιστούν τη «νέα κανονικότητα», αλλά μόνο ένα προοίμιο ενός ακόμη θερμότερου μέλλοντος.

Όπως γράφει σε άρθρο γνώμης, η ολοένα και πιο έντονη ζέστη προκαλεί ανησυχία όχι μόνο λόγω των σημερινών επιπτώσεων, αλλά κυρίως επειδή δείχνει πώς θα είναι η ζωή σε 10, 20 ή 30 χρόνια: «Αν κάνει τόση ζέστη σήμερα, πώς θα είναι ο κόσμος σε τρεις δεκαετίες;», διερωτάται.

Καύσωνας, μία «νέα κανονικότητα»

Η απάντηση, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ξεκάθαρη: «Πιο ζεστός, όλο και πιο ζεστός».

Το βρετανικό Μετεωρολογικό Γραφείο (Met Office) προειδοποίησε πρόσφατα ότι έως το 2056 η Βρετανία θα μπορούσε να βιώνει έως και εννέα συνεχόμενες ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου, ενώ σε ορισμένες περιοχές ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάνει ακόμη και τους 45°C.

Ο Λε Πέιτζ επισημαίνει ότι συχνά τίθεται το ερώτημα αν οι σημερινοί καύσωνες αποτελούν τη «νέα κανονικότητα». Κατά την άποψή του, όμως, δεν πρόκειται να υπάρξει ξανά πραγματική κανονικότητα: «Δεν θα έχουμε ποτέ ξανά φυσιολογικές συνθήκες στη διάρκεια της ζωής μας. Θα έχουμε μόνο ολοένα και πιο ακραία κύματα ζέστης», αναφέρει.

Οι υποδομές της Ευρώπης δεν αντέχουν στον καύσωνα

Ο αρθρογράφος σημειώνει ότι ακόμη και πιο ακραίοι καύσωνες μπορούν να αντιμετωπιστούν, αρκεί οι κοινωνίες να διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές. Όπως όμως τονίζει, η Βρετανία απέχει πολύ από αυτό το σημείο.

Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ακόμη και το σύστημα κλιματισμού στα γραφεία του New Scientist δυσκολευόταν να λειτουργήσει αποτελεσματικά κατά τη συγγραφή του άρθρου, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι ζουν χωρίς καθόλου κλιματισμό.

Ενδεικτικό της κατάστασης ήταν, όπως γράφει, ότι εκδήλωση της London Climate Action Week με αντικείμενο την προσαρμογή στις ακραίες θερμοκρασίες ακυρώθηκε εξαιτίας της κλιματικής κρίσης, κοινώς της υπερβολικής ζέστης.

Ο ίδιος συμπληρώνει πως οι επιστήμονες προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να προετοιμαστούν για ισχυρότερους καύσωνες, μεγαλύτερες περιόδους ξηρασίας, εντονότερες πλημμύρες και άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Λε Πέιτζ, κάθε φορά που υποχωρεί ο καύσωνας, το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και της πολιτικής ηγεσίας μετατοπίζεται αλλού.

Οι εκπομπές συνεχίζουν να αυξάνονται

Η διαπίστωση αυτή, όπως σημειώνει, δεν αποτελεί προσωπική του άποψη, αλλά συμπέρασμα και της Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία συμβουλεύει την κυβέρνηση.

Σε έκθεσή της το 2025 ανέφερε ότι η πρόοδος στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είτε είναι υπερβολικά αργή είτε έχει σταματήσει, ενώ σε ορισμένους τομείς η κατάσταση επιδεινώνεται. Ένα ακόμη στοιχείο που ανησυχεί τον επιστήμονα είναι ότι οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου εξακολουθούν να αυξάνονται.

Παρότι ο ρυθμός αύξησης έχει επιβραδυνθεί, οι σημερινές προβλέψεις δείχνουν ότι έως το τέλος του αιώνα η μέση θερμοκρασία του πλανήτη θα μπορούσε να αυξηθεί από 2,1 έως 3,3 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Στην ξηρά, όμως, η άνοδος της θερμοκρασίας θα είναι ακόμη μεγαλύτερη, επειδή οι ωκεανοί θερμαίνονται πιο αργά από τις ηπειρωτικές περιοχές.

Και, όπως επισημαίνει, αυτό που επηρεάζει περισσότερο τις κοινωνίες δεν είναι η μέση θερμοκρασία, αλλά τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ο Λε Πέιτζ υποστηρίζει ότι υπάρχουν ενδείξεις πως ακόμη και τα σημερινά κλιματικά μοντέλα ενδέχεται να υποτιμούν την ένταση των μελλοντικών καυσώνων.

Σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν ήδη ξεπεράσει τις προβλέψεις των επιστημόνων.

Μεταξύ των πιθανών εξηγήσεων είναι ότι τα κλιματικά μοντέλα δεν αποτυπώνουν πλήρως τις αλλαγές στη συμπεριφορά των αεροχειμάρρων (jet streams) καθώς θερμαίνεται ο πλανήτης ή δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία μέχρι σήμερα αντανακλούσε μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας.

Οι συνέπειες μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερες

Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλούν, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, οι δευτερογενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Οι ολοένα και ισχυρότεροι καύσωνες θα μπορούσαν να προκαλέσουν μαζικούς θανάτους ακόμη και σε νεότερες ηλικίες, ενώ αυξάνονται οι ενδείξεις ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη ήδη μειώνει την αγροτική παραγωγή, οδηγεί σε αυξήσεις των τιμών των τροφίμων και επιταχύνει την αποψίλωση των δασών, καθώς οι αγρότες αναζητούν νέες καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Ταυτόχρονα, η εκδήλωση πολλών ακραίων καιρικών φαινομένων ταυτόχρονα σε διαφορετικές περιοχές του πλανήτη αναμένεται να έχει ολοένα μεγαλύτερο οικονομικό κόστος.

Μάλιστα, μελέτη του 2024 προειδοποίησε ότι η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να οδηγήσει στη σοβαρότερη παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που έχει καταγραφεί.

Με πληροφορίες από New Scientist