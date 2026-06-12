Νέες θερμοκρασίες-ρεκόρ στην Ανταρκτική: Ξεπέρασαν τους 15 βαθμούς Κελσίου

Νέες μετρήσεις από την Ανταρκτική κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 15 βαθμών Κελσίου, με το φετινό κύμα ζέστης να οδηγεί σε νέο χειμερινό ρεκόρ για την περιοχή.

Το νέο ρεκόρ σημειώθηκε στις 6 Ιουνίου στη βάση Esperanza της Αργεντινής, στη χερσόνησο Trinity, όπου η θερμοκρασία έφτασε τους 15,4°C κατά τη διάρκεια ενός παρατεταμένου κύματος ζέστης.

Παράλληλα, στην περιοχή καταγράφηκαν θερμοκρασίες άνω του μηδενός για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η νέα μέγιστη τιμή ξεπέρασε κατά περίπου δύο βαθμούς Κελσίου το προηγούμενο χειμερινό ρεκόρ, το οποίο είχε καταγραφεί στον ίδιο σταθμό το 1998.

«Είναι πραγματικά απίστευτο», δήλωσε ο Raúl Cordero, καθηγητής Κλιματολογίας στο University of Groningen. «Η θερμοκρασία ήταν περίπου 20 βαθμούς υψηλότερη από το φυσιολογικό για αυτή την εποχή του χρόνου. Πρόκειται για μια τεράστια απόκλιση».

Ανταρκτική: «Οι θερμοκρασίες ανέβηκαν τόσο πολύ που όλα έλιωσαν»

Οι ειδικοί αποδίδουν το φαινόμενο σε ασυνήθιστα ισχυρούς θερμούς ανέμους από τον βορρά, οι οποίοι επηρέασαν μεγάλο τμήμα της Ανταρκτικής. Στον χιλιανό μετεωρολογικό σταθμό Boonen Rivera Station καταγράφηκαν θερμοκρασίες που πλησίασαν τους 13°C.

«Οι θερμοκρασίες ανέβηκαν τόσο πολύ που όλα έλιωσαν», πρόσθεσε.

Οι επιπτώσεις έγιναν άμεσα αισθητές και στο King George Island, περίπου 160 χιλιόμετρα από τη βάση Esperanza. Ερευνητές ανέφεραν ότι το τοπίο άλλαξε μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς το χιόνι και ο πάγος υποχώρησαν μετά την άνοδο της θερμοκρασίας στους 4,6°C.

«Το περασμένο Σαββατοκύριακο ήταν πραγματικά παράξενο. Οι θερμοκρασίες ανέβηκαν τόσο πολύ που όλα έξω έλιωσαν», δήλωσε ο Luis Muñoz, Χιλιανός μελετητής παγετώνων. «Κανονικά αυτή την εποχή υπάρχουν περίπου 20 εκατοστά χιονιού και μεγάλες ποσότητες πάγου στο έδαφος».

Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, προειδοποιώντας ότι τέτοιες ακραίες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις αποτελούν ακόμη μία ένδειξη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα πιο ευαίσθητα οικοσυστήματα του πλανήτη.

Η Ανταρκτική θεωρείται μία από τις περιοχές που ανταποκρίνονται ταχύτερα στις μεταβολές του κλίματος, γεγονός που καθιστά κάθε νέο ρεκόρ θερμοκρασίας ιδιαίτερα σημαντικό για τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Με πληροφορίες από Guardian