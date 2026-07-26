Νέα Ζηλανδία: Η χώρα δίνει «μάχη» για να σώσει τα σπάνια πτηνά της

Η Νέα Ζηλανδία, ταυτισμένη με την αγάπη για τα σπάνια πτηνά της, καλείται να αντιμετωπίσει μία νέα πραγματικότητα καθώς καταγράφηκαν τα πρώτα κρούσματα της γρίπης των πτηνών.

Στο σχετικό του αφιέρωμα, το CNN περιγράφει την εκτίμηση των κατοίκων της Νέας Ζηλανδίας στα πτηνά, το κελάηδημα των οποίων σημαίνει την έναρξη του προγράμματος στις 7 το πρωί στο δημόσιο ραδιόφωνο.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα του αμερικάνικου δικτύου, η ανακάλυψη δύο πτηνών μολυσμένων με το θανατηφόρο στέλεχος H5N1 της γρίπης των πτηνών προκάλεσε έντονη ανησυχία στη Νέα Ζηλανδία. Εκατομμύρια πουλιά παγκοσμίως έχουν πεθάνει από το συγκεκριμένο στέλεχος, και οι λάτρεις της φύσης φοβούνται ότι ο ιός απειλεί με εξαφάνιση ορισμένους από τους πιο πολυτίμους φυσικούς θησαυρούς της νησιωτικής χώρας του Νότιου Ειρηνικού.

An invisible serial killer arrived. Now this nation is racing to protect its treasured native #birds. @ToddSymons has the story.#NewZealand #BirdFluhttps://t.co/tFNjsC6svB — CNN Asia Pacific PR (@cnnasiapr) July 22, 2026

Γιατί η Νέα Ζηλανδία θεωρείται «παράδεισος των πτηνών»

Ως μία από τις τελευταίες μεγάλες μάζες γης που κατοικήθηκαν από τον άνθρωπο, τα απομονωμένα νησιά της Νέας Ζηλανδίας δεν είχαν θηλαστικά-θηρευτές για εκατομμύρια χρόνια.

Ήταν, κατά το CNN, ένας αληθινός παράδεισος των πτηνών, χαρίζοντας στη χώρα μια πληθώρα μοναδικών ειδών, από το κακάπο (kākāpō), έναν παιχνιδιάρη, νυκτόβιο παπαγάλο που δεν πετάει, μέχρι το τακαχέ (takahē), ένα πολύχρωμο πλάσμα που ζει στο έδαφος και θυμίζει μικρό δεινόσαυρο.

Σε μια σπάνια κίνηση που ελάχιστες χώρες έχουν επιχειρήσει, η Νέα Ζηλανδία σπεύδει τώρα να εμβολιάσει 300 αναπαραγωγικά ζευγάρια από πέντε αυτόχθονα είδη που κινδυνεύουν άμεσα με εξαφάνιση, προκειμένου να τα προστατεύσει από τον ιό.

«Αυτά τα πουλιά βρίσκονται μόνο στη Νέα Ζηλανδία, πουθενά αλλού στον κόσμο, επομένως η προστασία τους είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς», δήλωσε ο υπουργός Βιοασφάλειας της χώρας, Άντριου Χόγκαρντ.

Το ιδιαίτερα μεταδοτικό στέλεχος H5N1 έχει διαγράψει μια «φονική», όπως αναφέριε το δημοσίευμα, πορεία σε ολόκληρο τον πλανήτη, από τότε που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη το 2020. Έχει μολύνει επίσης και θηλαστικά, όπως αλεπούδες, πολικές αρκούδες, τίγρεις, θαλάσσιους λέοντες, ακόμη και ανθρώπους σε σπάνιες περιπτώσεις.

#BREAKING: Hawks Nest petrel tests positive for bird flu becoming second confirmed case in NSW. https://t.co/3ge9Ps0FkQ — ABC News (@abcnews) July 16, 2026

Άγνωστο το πώς θα αντεπεξέλθουν τα πτηνά της Νέας Ζηλανδίας

Κανείς δεν γνωρίζει ακόμη πώς θα αντεπεξέλθουν τα αυτόχθονα πουλιά της Νέας Ζηλανδίας αν ξεσπάσει μια εκτεταμένη επιδημία.

«Ορισμένα είδη μπορεί να μην επηρεαστούν καθόλου, ενώ άλλα ενδέχεται να πεθάνουν σε μεγάλους αριθμούς», προειδοποίησε η Μαίρη βαν Άντελ, επικεφαλής κτηνιατρικός λειτουργός του Υπουργείου Πρωτογενούς Παραγωγής.

Προβλέποντας την άφιξη του παθογόνου, η Νέα Ζηλανδία υπέβαλε σε συστηματικούς ελέγχους χιλιάδες πουλιά τον τελευταίο χρόνο. Αν και έχουν εντοπιστεί μόνο δύο μολυσμένα πτηνά, ζωντανά και τα δύο, η χώρα βρίσκεται ήδη σε κατάσταση συναγερμού. Ορισμένοι παραγωγοί πουλερικών περιορίζουν τις κοτες ελευθέρας βοσκής σε κλειστούς χώρους, ο γηραιότερος ζωολογικός κήπος της χώρας ακύρωσε τις εμπειρίες παρατήρησης πιγκουίνων σε κοντινή απόσταση, ενώ το κοινό προειδοποιείται να μην αγγίζει ή μετακινεί νεκρά ζώα της άγριας πανίδας.

Η Ωκεανία ήταν η μόνη περιοχή του κόσμου που παρέμενε ανεπηρέαστη από το θανατηφόρο στέλεχος της γρίπης των πτηνών μέχρι τον προηγούμενο μήνα, όταν εντοπίστηκε ένα μολυσμένο θαλασσοπούλι σε ακτή της Δυτικής Αυστραλίας.

Πάντως, και στις δύο χώρες της Αντιπόδων, ο ιός βρέθηκε αρχικά στο ίδιο είδος υποαρκτικού θαλασσοπουλιού, το σκούα (brown skua), έναν επιθετικό πτωματοφάγο που συνηθίζει να επιτίθεται όπως τα κοράκια.

Την ίδια ώρα, από τη λίστα των εμβολιασμών απουσιάζει προς το παρόν το κίβι, το εμβληματικό εθνικό πουλί της χώρας. Ο Μάρεϊ εξήγησε ότι αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχει μεγαλύτερος πληθυσμός (περίπου 70.000), τα περισσότερα ζουν στη φύση και γενικά δεν συναθροίζονται σε μεγάλες ομάδες. Δύο από τα πιο σπάνια είδη κίβι, το rowi και το Haast tokoeka, πιθανότατα θα περιληφθούν στην επόμενη φάση του προγράμματος εμβολιασμού.

New Zealand detects first H5N1 bird flu case, starts vaccination of endangered species https://t.co/IDLRVEmHDG https://t.co/IDLRVEmHDG — Reuters (@Reuters) July 15, 2026

Απειλή για τα θαλάσσια θηλαστικά

Ο ιός συνιστά απειλή και για την αποικία πιγκουίνων του Οαμάρου (Ōamaru), όπου οι τουρίστες συγκεντρώνονται στο ηλιοβασίλεμα για να παρακολουθήσουν εκατοντάδες μικρούς μπλε πιγκουίνους να βγαίνουν στην ακτή μετά το ψάρεμα. Πλέον, ζητείται από τους επισκέπτες να απολυμαίνουν τα παπούτσια τους κατά την άφιξη, καθώς ο ιός μπορεί να μεταφερθεί μέσω των υποδημάτων.

«Λάβαμε αυτά τα μέτρα για να προστατεύσουμε τα πουλιά», δήλωσε η Δρ Φιλίπα Άγκνιου, διευθύντρια επιστήμης και περιβάλλοντος στο Ōamaru Penguins.

Στην αποικία της γραφικής παραθαλάσσιας πόλης της Νότιας Νήσου ζουν περίπου 700 πιγκουίνοι και άλλοι 500 σε κοντινή περιοχή. Ο συνωστισμός αυξάνει τον κίνδυνο.

«Οι μικροί μπλε πιγκουίνοι βρίσκονται μόνο στη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία (…) Οπότε, το μέγεθος του αντικτύπου παραμένει άγνωστο», ανέφερε η Άγκνιου. Είναι γνωστό ότι πιγκουίνοι έχουν πεθάνει από τον ιό στο εξωτερικό, αν και όχι σε τεράστιους αριθμούς.

Στην αποικία ζει επίσης ένας πληθυσμός από φώκιες της Νέας Ζηλανδίας. Η Άγκνιου ανησυχεί ιδιαίτερα και για αυτές: «Θα ήταν πολύ θλιβερό να δούμε απώλειες στις φώκιες και στους θαλάσσιους λέοντες».

Τον Ιούνιο, επιστήμονες αποκάλυψαν ότι ο ιός εξολόθρευσε περίπου 13.000 νεογνά φωκών στα υποαρκτικά νησιά Χερντ και ΜακΝτόναλντ, νοτιοδυτικά της Αυστραλίας, αριθμός που αντιστοιχεί στα τρία τέταρτα του πληθυσμού των νεογνών εκεί. Πλάνα από drones έδειξαν εκατοντάδες νεκρά ζώα στις ηφαιστειακές ακτές.

Καταληκτικά, αξίζει να ειπωθεί πως η Νέα Ζηλανδία διαθέτει περισσότερες από 200.000 φώκιες στα νερά της, ένας πληθυσμός που μόλις πρόσφατα ανέκαμψε, αφού κυνηγήθηκε σχεδόν μέχρι εξαφάνισης από Ευρωπαίους φωκοθήρες στις αρχές του 1800. Ωστόσο, οι αρχές ανησυχούν πολύ περισσότερο για τον μεγαλύτερο συγγενή της φώκιας, τον θαλάσσιο λέοντα της Νέας Ζηλανδίας, του οποίου ο πληθυσμός εκτιμάται σε λιγότερα από 5.000 ώριμα άτομα.

«Είναι σημαντικά πιο σπάνιο είδος», δήλωσε ο Μάρεϊ. «Επομένως, το παρακολουθούμε πολύ στενά».

Με πληροφορίες από CNN