Νέα Ζηλανδία: Εκστρατεία «για να βρει την αγάπη» σε σπάνιο και μοναχικό σαλιγκάρι

Η Νέα Ζηλανδία ξεκινά εκστρατεία «για να βρει την αγάπη» σε σπάνιο και μοναχικό σαλιγκάρι.

Αν νομίζατε ότι η ομάδα γνωριμιών σας ήταν περιορισμένη, σκεφτείτε το σπάνιο σαλιγκάρι με το όνομα Ned που ανακαλύφθηκε στη Νέα Ζηλανδία. Λόγω του αριστερού σπειροειδούς κελύφους του, ο Ned έχει μια μικρή πιθανότητα να βρει σύντροφο, κατάσταση που έχει πυροδοτήσει μια πανεθνική εκστρατεία.

Σχεδόν όλα τα κοινά σαλιγκάρια κήπου έχουν κέλυφος που κουλουριάζεται προς τα δεξιά, αλλά το αριστερό σπειροειδές κέλυφος του Ned έχει ως αποτέλεσμα νεστραμμένα αναπαραγωγικά όργανα, μια κατάσταση που επηρεάζει περίπου 1 στα 40.000 σαλιγκάρια.

Τα σαλιγκάρια με κελύφη και αναπαραγωγικά όργανα στην αντίθετη πλευρά δεν μπορούν να ζευγαρώσουν μεταξύ τους, οπότε εκτός αν βρεθεί ένα άλλο σαλιγκάρι παρόμοιας καταστάσης, ο Ned θα αναγκαστεί να ζήσει μια ζωή χωρίς σύντροφο.

Ο Ned- που πήρε το όνομά του από τον διάσημο αριστερόχειρα γείτονα των Simpsons, Νεντ Φλάντερς- ανακαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα σε έναν πίσω κήπο στο Γουαϊραράπα, μια ώρα βόρεια του Γουέλινγκτον.

Νέα Ζηλανδία: Πώς βρήκαν αυτό το σπάνιο σαλιγκάρι

Η εικονογράφος και συγγραφέας Ζιζέλ Κλάρκσον έσκαβε λαχανικά στον κήπο της όταν ένα σαλιγκάρι έπεσε στο χώμα. Ήταν έτοιμη να το πετάξει μακριά όταν παρατήρησε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

«Κάτι ήταν διαφορετικό, αλλά δεν μπορούσα να το καταλάβω. Η πρώτη σκέψη που πέρασε από το μυαλό μου ήταν ότι επρόκειτο για διαφορετικό είδος», λέει στον Guardian. Σύντομα συνειδητοποίησε ότι το καβούκι του σαλιγκαριού κουλουριαζόταν αριστερά.

«Αφού δεις κάτι χιλιάδες φορές να κοιτάζει προς τη μία πλευρά και ξαφνικά το δεις από την άλλη, είναι αρκετά παράξενο» πρόσθεσε η Κλάρκσον που είχε εξοικειωθεί με τα σαλιγκάρια μέσω της δουλειάς της στο περιοδικό New Zealand Geographic και αμέσως κατάλαβε ότι είχε να κάνει με κάτι ξεχωριστό.

Έκανε για τον Ned ένα σπίτι σε μια γυάλα και επικοινώνησε με το περιοδικό για το εύρημά της. Έκτοτε έχουν ξεκινήσει μια εθνική εκστρατεία για να βρουν σύντροφο για τον Ned.

Νέα Ζηλανδία: Τι ζητούν για το σαλιγκάρι Ned στην εκστρατεία

Η καμπάνια προτρέπει τους ανθρώπους στη Νέα Ζηλανδία να ψάξουν στους κήπους και τα πάρκα τους για σαλιγκάρια με αριστερόστροφη έλικα και ζητά από όποιον είναι αρκετά τυχερός να βρει ένα να επικοινωνήσει μαζί του.

Ο Ned μπορεί να είναι σπάνιος, αλλά η κατάστασή του δεν είναι η πρώτη που τραβάει την προσοχή.

Το 2017, ξεκίνησε μια διεθνής έρευνα για να βρεθεί ένας σύντροφος για τον Τζέρεμι, έναν άλλο μοναχικό αριστερόστροφο σαλιγκάρι που ανακαλύφθηκε στο Λονδίνο. Ανακαλύφθηκαν δύο κατάλληλα αριστεροκίνητα ζευγάρια, αλλά έγιναν πρωτοσέλιδα όταν τελικά ζευγαρώθηκαν μεταξύ τους. Ο Τζέρεμι τελικά ζευγάρωσε με ένα σαλιγκάρι από το ζευγάρι και απέκτησε απογόνους με αποκλειστικά δεξιόστροφα κελύφη, πριν πεθάνει, σε ηλικία δύο ετών.

Ο Ned είναι ένα σαλιγκάρι κήπου, ένα εισαγόμενο είδος που θεωρείται παράσιτο στους κήπους της Νέας Ζηλανδίας.

Πάντως, η καμπάνια έχει έναν ευρύτερο σκοπό. «Προσπαθούμε να συνδέσουμε τους ανθρώπους με το περιβάλλον», δήλωσε η Catherine Woulfe, συντάκτρια του New Zealand Geographic.

«[Είναι] ελαφρύ και διασκεδαστικό, αλλά ελπίζουμε ότι αποτελεί επίσης μια δίοδο προς βαθύτερα θέματα όπως η κηπουρική, η κατανόηση του φυσικού κόσμου και οι παράξενες περιπλοκές της αναπαραγωγής», είπε.

Αυτόν τον μήνα, μια μελέτη αποκάλυψε ότι η ανθρώπινη σύνδεση με τη φύση είχε μειωθεί κατά 60% σε 200 χρόνια και η γνωριμία των παιδιών με τη φύση, καθώς και το πρασίνισμα των αστικών χώρων, ήταν μερικές από τις καλύτερες μεθόδους για να αντιστραφεί η παρακμή.

«Τις τελευταίες δύο νύχτες τα παιδιά μου φόρεσαν με χαρά τις γαλότσες τους και τους φακούς τους και πέρασαν μισή ώρα ψάχνοντας στον κήπο, κυνηγώντας σαλιγκάρια στο σκοτάδι», είπε η Woulfe. «Αυτό μοιάζει με νίκη».

Με πληροφορίες από Guardian