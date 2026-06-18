National Geographic: Η παραμυθένια φωτογραφία με τις λιβελούλες που φωτίζουν τον νυχτερινό ουρανό πάνω από τον Ορινόκο

Μια εντυπωσιακή φωτογραφία από την Κολομβία δημοσίευσε το National Geographic στο Instagram, παρουσιάζοντας ένα σπάνιο και εντυπωσιακό θέαμα με εκατοντάδες λιβελούλες να γεμίζουν τον νυχτερινό ουρανό κοντά στον ποταμό Ορινόκο.

Η εικόνα ανήκει στη φωτογράφο Juanita Escobar και αποτυπώνει τις λιβεβλούλες να λαμπυρίζουν μέσα στο σκοτάδι, δημιουργώντας μια σχεδόν ονειρική εικόνα πάνω από τα νερά ενός από τους σημαντικότερους ποταμούς της Νότιας Αμερικής.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας, το National Geographic αναφέρει, ότι σε αυτή τη φωτογραφία της Χουανίτα Εσκομπάρ, οι λιβελούλες λαμπυρίζουν και γεμίζουν τον νυχτερινό αέρα κοντά στον ποταμό Ορινόκο της Κολομβίας. Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους ποταμούς της Νότιας Αμερικής, ο οποίος τροφοδοτεί υγροτόπους, σαβάνες και τροπικά δάση, που φιλοξενούν μεγάλη ποικιλία άγριας ζωής.

Ο ποταμός Ορινόκο εκτείνεται σε περισσότερα από 2.000 χιλιόμετρα και διασχίζει περιοχές της Κολομβίας και της Βενεζουέλας. Το οικοσύστημά του θεωρείται από τα σημαντικότερα της ηπείρου, καθώς αποτελεί καταφύγιο για εκατοντάδες είδη ψαριών, πτηνών, θηλαστικών και εντόμων.

Η φωτογραφία της Εσκομπάρ αναδεικνύει αυτή τη βιοποικιλότητα μέσα από ένα στιγμιότυπο που μοιάζει σχεδόν παραμυθένιο. Οι λιβελούλες, φωτισμένες από τις συνθήκες της νύχτας και τον φακό της φωτογράφου, σχηματίζουν ένα διάφανο πέπλο πάνω από το τοπίο, υπενθυμίζοντας τον πλούτο της ζωής που κρύβεται στα μεγάλα ποτάμια της Νότιας Αμερικής.



