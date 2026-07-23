National Geographic: Η χαριτωμένη φώκια που «ανέβασε» στο Instagram και το μήνυμα πίσω από τη φωτογραφία

Με τη φωτογραφία μιας νεαρής φώκιας που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram, το National Geographic, έστειλε ένα μήνυμα για τη συνύπαρξη ανθρώπων και άγριας ζωής.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε πριν αρκετό καιρό από τη φωτογράφο Jenny Adler κοντά στον Θαλάσσιο Σταθμό Hopkins στο Μοντερέι της Καλιφόρνιας και απεικονίζει μια νεαρή φώκια να ακουμπά ένα από τα βατραχοπέδιλα της Adler.

Με αφορμή το χαριτωμένο στιγμιότυπο που δημοσίευσε στο Instagram, το National Geographic στέλνει ένα μήνυμα για τη συνύπαρξη ανθρώπων και ζώων, εξηγώντας τον μοναδικό χαρακτήρα της φώκιας αλλά και τη σημασία της παρουσίας της για το περιβάλλον.

Ειδικότερα, το post γράφει: «Η φωτογράφος Jenny Adler φωτογράφισε αυτή τη νεαρή φώκια λιμανιού (Phoca vitulina) κοντά στο Θαλάσσιο Σταθμό Χόπκινς στο Μοντερέι της Καλιφόρνιας.

Οι φώκιες είναι γνωστές για την περιέργεια και την παιχνιδιάρικη συμπεριφορά τους, αλλά μπορούν επίσης να αγχωθούν εύκολα από απροσδόκητη ανθρώπινη επαφή. Η παρουσία τους συνήθως υποδηλώνει ένα υγιές περιβάλλον, καθώς τρέφονται με ψάρια που είναι ευάλωτα στη ρύπανση, ρυθμίζοντας έτσι τον πληθυσμό τους».