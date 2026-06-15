NASA: «Κύμα» θερμού νερού στον Ειρηνικό μπορεί να σηματοδοτεί την επιστροφή του Ελ Νίνιο

Η NASA και οι ευρωπαϊκοί διαστημικοί οργανισμοί παρακολουθούν μια σημαντική συσσώρευση θερμού νερού στον Ειρηνικό Ωκεανό, η οποία ενδέχεται να σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου επεισοδίου Ελ Νίνιο μέσα στους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε ο δορυφόρος Sentinel-6 Michael Freilich, μια εκτεταμένη περιοχή ασυνήθιστα θερμών υδάτων έχει ήδη φτάσει στις ακτές της Νότιας Αμερικής. Καθώς το νερό διαστέλλεται όταν θερμαίνεται, οι επιστήμονες μπορούν να εντοπίζουν την παρουσία αυτών των θερμών μαζών παρακολουθώντας τις μεταβολές στη στάθμη της θάλασσας.

Το φαινόμενο συνδέεται με τα λεγόμενα κύματα Κέλβιν, δηλαδή τεράστιες υποθαλάσσιες μετακινήσεις θερμού νερού που ταξιδεύουν από τα δυτικά προς τα ανατολικά του Ειρηνικού. Όταν αυτά τα κύματα φτάνουν στις ακτές χωρών όπως η Κολομβία, ο Ισημερινός και το Περού, αυξάνουν τη θερμοκρασία της θάλασσας και μπορούν να πυροδοτήσουν την ανάπτυξη του Ελ Νίνιο.

🌎 🌡️ ☀️ ⛈️ The weather phenomenon El Nino has arrived, the US National Oceanic and Atmospheric Administration said on Thursday, and scientists expect it will intensify into the end of the year, potentially to historic strength ➡️ https://t.co/BlGaCkv8e4 pic.twitter.com/AGfCTG1Y6P — AFP News Agency (@AFP) June 11, 2026

Ελ Νίνιο: Το φετινό ξεκίνησε αργότερα σύμφωνα με τη NASA

Οι μετρήσεις έδειξαν ότι στα μέσα Μαΐου η στάθμη της θάλασσας κοντά στις ακτές του Περού βρισκόταν περισσότερο από 15 εκατοστά πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Ο Τζος Γουίλις, ερευνητής της NASA στο Jet Propulsion Laboratory, δήλωσε ότι το φετινό φαινόμενο ξεκίνησε αργότερα σε σχέση με τα ισχυρά Ελ Νίνιο του 1997 και του 2015, ωστόσο φαίνεται να εξελίσσεται γρήγορα.

Υπενθυμίζεται πως το Ελ Νίνιο μπορεί να επηρεάσει τον καιρό σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η άνοδος της θερμοκρασίας στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό μεταβάλλει τα ατμοσφαιρικά ρεύματα και τις διαδρομές των καταιγίδων, προκαλώντας έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες σε ορισμένες περιοχές, ενώ σε άλλες ξηρασία και ακραία ζέστη.

Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να επηρεάσουν τη γεωργία, τις μεταφορές, τους υδάτινους πόρους και τις οικονομίες πολλών χωρών.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι κάθε επεισόδιο Ελ Νίνιο είναι διαφορετικό. Τα πιο ήπια φαινόμενα, όπως εκείνα που ξεκίνησαν το 2018 και το 2023, είχαν κυρίως επιπτώσεις στις τροπικές περιοχές του Ειρηνικού. Αντίθετα, ισχυρότερα επεισόδια, όπως αυτό του 2015-2016, συνδέθηκαν με ξηρασίες στην Αφρική και μεγάλες πλημμύρες στην Καλιφόρνια.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα χρειαστούν ακόμη αρκετοί μήνες μέχρι να διαπιστωθεί το πραγματικό μέγεθος του φαινομένου, καθώς τα επεισόδια Ελ Νίνιο συνήθως κορυφώνονται μεταξύ Νοεμβρίου και Ιανουαρίου.

«Κάθε Ελ Νίνιο είναι διαφορετικό», δήλωσε η ερευνήτρια της NASA Σεβερίν Φουρνιέ. «Σχεδόν πάντα όμως συνοδεύεται από μια θερμότερη χρονιά και σημαντικές αλλαγές στα πρότυπα βροχοπτώσεων σε διάφορες περιοχές του πλανήτη».

El Niño, Nature’s chaotic climate agent, has formed in a warmed-up Pacific Ocean and is expected to grow to historic strength, meteorologists announced Thursday.https://t.co/fR6sX5DnYp — BusinessMirror (@BusinessMirror) June 15, 2026

Γιατί οι επιστήμονες φοβούνται ένα Super Ελ Νίνιο

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ένα ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο έχει πλέον σχηματιστεί στον Ειρηνικό Ωκεανό και ενδέχεται να εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες δεκαετίες, αυξάνοντας τον κίνδυνο ακραίων καιρικών φαινομένων σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Η αμερικανική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) εκτιμά ότι υπάρχει πιθανότητα 63% το φαινόμενο να εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα Ελ Νίνιο που έχουν καταγραφεί από το 1950.

Παράλληλα, αρκετοί επιστήμονες θεωρούν πιθανό να εξελιχθεί σε «Super El Niño», έναν όρο που χρησιμοποιείται για τις σπανιότερες και εντονότερες εκδοχές του φαινομένου.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, χαρακτήρισε την εξέλιξη «επείγουσα κλιματική προειδοποίηση», τονίζοντας ότι το Ελ Νίνιο μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που εμφανίζεται κάθε λίγα χρόνια και συνδέεται με την αύξηση της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Παρότι εκδηλώνεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ευρώπη, επηρεάζει τα καιρικά μοτίβα σε πολλές περιοχές του κόσμου, μεταβάλλοντας τις βροχοπτώσεις, τις θερμοκρασίες και τη συχνότητα ακραίων φαινομένων.

Οι συνέπειές του γίνονται συνήθως πιο αισθητές σε χώρες γύρω από τον Ειρηνικό, ωστόσο ένα ιδιαίτερα ισχυρό Ελ Νίνιο μπορεί να επηρεάσει το παγκόσμιο κλίμα, συμβάλλοντας σε νέα ρεκόρ θερμοκρασίας και σε πιο συχνά φαινόμενα ξηρασίας, πλημμυρών και δασικών πυρκαγιών.

Με πληροφορίες από NASA's Jet Propulsion Laboratory

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